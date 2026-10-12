Tras ver cómo el Manchester City lograba una victoria por 3-0 ante el Liverpool, Neville hizo una sorprendente confesión en Sky Sports. El comentarista reveló que la situación legal del campeón ha afectado mucho a su experiencia en las retransmisiones. El City ha presentado un recurso después de que un panel independiente lo declarara culpable de 114 cargos.

Al hablar con franqueza sobre su trabajo, Neville dijo: «Estábamos haciendo el pódcast hace un momento y dije que, si pudierais dejar de asignarme partidos del Manchester City durante los próximos meses, hasta que se conozcan los veredictos, estaría encantadísimo».