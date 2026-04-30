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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Gary Neville incluye a Harry Kane en el trío «ideal» de fichajes del Manchester United para el mercado de verano

Fichajes
H. Kane
Manchester United
G. Neville
Premier League
E. Anderson
S. Tonali
E. Konsa
D. Rice
Marquinhos
Aston Villa
Newcastle
Nottingham Forest
Bayern Múnich
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Paris Saint-Germain
Manchester City
Bundesliga
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La leyenda del Manchester United, Gary Neville, sueña con tres fichajes estelares para este verano, incluido Harry Kane, del Bayern de Múnich. También propone un trío más «realista» para que los Red Devils compitan por los títulos la próxima temporada.

  • Neville habla sobre el mercado de fichajes de verano

    En una sesión de preguntas y respuestas con los aficionados deSky Sports, Neville distinguió entre el escenario «ideal» y lo que, en su opinión, es factible en el mercado actual. Afirmó: «Si me pidieras un central de primer nivel y dos buenos centrocampistas, eso es lo que necesita esta plantilla ahora mismo. Para ser justos, también necesita otras cosas además de eso, pero yo diría que, en mi opinión, ya han cubierto las bandas. Tienen a Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Mason Mount, que puede jugar ahí, así que me parece bien. En el puesto de número 10, con Mount y Bruno Fernandes —Bruno juega ahí todas las semanas y es fiable—, no hay problema. En un mundo ideal, ficharía a Marquinhos, Declan Rice y Harry Kane; en la práctica, me conformaría con Sandro Tonali, Elliot Anderson y Ezri Konsa».

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  • Sunderland v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fortalecimiento del núcleo de United

    El interés por Konsa surge cuando el defensa de 28 años sigue brillando en el Aston Villa. Con 229 partidos jugados, se ha consolidado como uno de los mejores centrales de la liga y ayuda al club a pelear por un puesto en la Liga de Campeones.

    En el medio, Neville apunta a Tonali, del Newcastle, y a Anderson, ya en la agenda del United. Pero el City también sigue al centrocampista del Nottingham Forest de cara al próximo mercado.

  • El camino hacia el título

    Aunque el United está a 12 puntos del líder, Neville cree que la próxima temporada podrá recortar esa distancia. Piensa que factores externos, como cambios en los banquillos y problemas disciplinarios en otros clubes, podrían favorecer al equipo.

    “Liverpool, Chelsea y Aston Villa están por debajo en la jerarquía actual. United no ha jugado Champions ni copas este curso, y eso es una ventaja. Pero todo dependerá de cómo gestione Arsenal el hecho de ganar o perder la liga. No sabemos qué pasará. Si la ganan, ¿podrán revalidarla? Difícil. Si no la ganan, ¿cómo se recuperarán?».

  • Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Incertidumbre en el Manchester City

    El ex capitán del United subrayó la incertidumbre que rodea al Manchester City. Con dudas sobre el futuro de Pep Guardiola y la próxima resolución de los 115 cargos de la Premier League, Neville cree que Old Trafford debe estar listo para aprovechar cualquier inestabilidad en el Etihad.

    «Hay dos incógnitas aquí: el futuro de Guardiola y los 115 cargos. Si el City sufre una fuerte deducción de puntos o el técnico se marcha, y Arsenal flaquea, United tendría una oportunidad, aunque necesitaría que se alinearan varios factores», afirmó. «Si al City le impusieran una gran deducción de puntos o Guardiola se marchara, y el Arsenal siguiera tambaleándose por no haber ganado el título, el United tendría una remota posibilidad, pero necesitaría que todo le saliera bien».