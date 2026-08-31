Gary Neville explica por qué las victorias del Manchester United y el Chelsea le convencieron de que el Arsenal volverá a ganar el título de la Premier League

Neville se mostró especialmente contundente sobre la estrategia de fichajes en el Emirates, que ha llevado al Arsenal a reunir una cantidad asombrosa de opciones de gran nivel en defensa.

«Es increíble lo que ha hecho realmente el Arsenal al fichar a Ezri Konsa, porque tienen a [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly», dijo. «Ya tienen a ocho defensas increíbles y ahora han fichado a otro central realmente bueno.

«Es casi como si estuvieran redoblando la apuesta y diciendo: “No vamos a encajar goles, simplemente vamos a asegurarnos de ser defensivamente mucho mejores que todos los demás”, y lo son. Eso les volverá a dar un título.

«Si te preguntaran si cambiarías a los jugadores de ataque del Arsenal por los del United, el Liverpool o el Chelsea, puede que en realidad te quedaras con los atacantes. Desde una perspectiva defensiva o en el centro del campo, los cambiarías a todos».