Gary Neville: «El Manchester United, masacrado por un Milan sin tantos titulares»

Gary Neville, exdefensor y leyenda del Manchester United, ahora comentarista, comentó así la derrota del Manchester United en un amistoso contra el Milan: "La obsesión que había por vencer a Amorim era ridícula", fueron las palabras del exjugador de 51 años, recogidas por Sportmediaset. El United fue masacrado por un equipo privado de varios titulares y que aprovechó los espacios dejados vacíos. Ellos no ganaban desde hacía tres partidos".





"La solución es fichar nuevos jugadores", añade el exdefensor del Manchester United de la época dorada de Sir Alex Ferguson.