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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Gary Neville: «El Manchester United, masacrado por un Milan sin tantos titulares»

Manchester United

La ex leyenda de los Red Devils comenta el resultado del amistoso ganado por el Milan ante el Manchester United

Gary Neville, exdefensor y leyenda del Manchester United, ahora comentarista, comentó así la derrota del Manchester United en un amistoso contra el Milan: "La obsesión que había por vencer a Amorim era ridícula", fueron las palabras del exjugador de 51 años, recogidas por Sportmediaset. El United fue masacrado por un equipo privado de varios titulares y que aprovechó los espacios dejados vacíos. Ellos no ganaban desde hacía tres partidos".


"La solución es fichar nuevos jugadores", añade el exdefensor del Manchester United de la época dorada de Sir Alex Ferguson.

  • MANCHESTER UNITED-MILAN 2-4, LA FICHA DEL PARTIDO

    Manchester United-Milan 2-4


    Goles: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (Mi), 71' Loftus Cheek (Mi).


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Tielemans; Amad, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. Suplentes: Heath, Mee, Amass, Dalot, Martinez, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Mainoo, Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee. Entr. Carrick


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (desde el 60' Gila), De Winter (desde el 83' Diawara), Pavlovic (desde el 83' Vladimirov); Chukwueze, Jashari (desde el 60' Modric), Musah (desde el 75' Ricci), Estupinan (desde el 60' Bartesaghi); Loftus-Cheek (desde el 83' Comotto), Cisse (desde el 60' Saelemaekers); Ramos (desde el 75' Camarda). Entr. Amorim.


    Amonestados: Estupinan (Mi), Dorgu (Ma)

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