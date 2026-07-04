Gary Neville da su opinión sincera sobre los problemas de Inglaterra en el lateral derecho para el Mundial y sobre el hecho de que Declan Rice juegue fuera de su posición habitual

Esos problemas obligaron a Rice a pasar del centro del campo al lateral derecho en los últimos compases del partido contra la República Democrática del Congo. Aunque Inglaterra logró mantener la victoria, Neville cree que la falta de estabilidad en defensa podría convertirse en un grave problema a medida que avance el torneo.

«Él [Rice] jugó de lateral derecho con el Arsenal en un partido contra el West Ham que vi hace unos meses y, aunque en aquel momento pensé que había sido una decisión equivocada de Mikel Arteta, en realidad en la segunda parte yo mismo pedía a gritos que lo pusieran ahí», declaró Neville a ITV.

«No es la primera vez: recuerdo tres o cuatro torneos en los que se menospreció la posición de lateral, hasta el punto de que la gente pensaba: “¿Podemos llevar cinco delanteros y prescindir del lateral izquierdo?”. Eso le está pasando factura a Inglaterra ahora mismo; es un problema en defensa y en ataque».