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Aston Villa v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Gary Neville critica a dos jugadores del Chelsea por «egoístas» y cree que les costaron la clasificación a la Liga de Campeones

G. Neville
Chelsea
Chelsea vs Manchester City
Manchester City
Premier League
M. Cucurella
E. Fernandez

Gary Neville ha criticado la actitud «totalmente egoísta» de Enzo Fernández y Marc Cucurella, que, según él, ha debilitado la autoridad del joven entrenador Liam Rosenior y puede costarle al Chelsea la clasificación para la Liga de Campeones.

  • Stamford Bridge, en plena agitación

    Las aspiraciones del Chelsea de acabar entre los cinco primeros sufrieron un golpe tras perder 3-0 con el Manchester City, su primera vez con dos derrotas ligueras seguidas por tres o más goles desde febrero de 2018. Los Blues no contaron con Fernández, sancionado por el club tras expresar su deseo de vivir en Madrid ante rumores que lo vinculaban con el Real Madrid. Cucurella, en cambio, evitó medidas a pesar de admitir que un regreso al Barcelona sería «difícil de rechazar», lo que ha dejado al equipo de Rosenior con un aire de descontento, fracturado y poco disciplinado.

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  • Chelsea v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    La crisis de liderazgo del Chelsea

    Neville afirmó que estas reacciones han llegado en el peor momento para un equipo ya golpeado tras su eliminación europea ante el París Saint-Germain. A su juicio, los jugadores veteranos deberían dar estabilidad al joven entrenador, no desahogar sus frustraciones.

    Preocupado por el efecto en el vestuario, declaró a Sky Sports: «Es una lucha, y a eso se suma la falta de disciplina de Enzo Fernández y Cucurella, que llevan semanas hablando sin tapujos. Como futbolista en un vestuario, ¿qué piensan el resto de sus compañeros? Hacerlo es egoísta: no ayudas al joven entrenador, ni a tus compañeros, ni a los aficionados, que piensan que estás descontento».

  • La destructiva cultura del «enojarse y dar la espalda»

    El comentarista advirtió que dejar que veteranos descontentos sigan influyendo podría arruinar las últimas semanas de la temporada. Neville cree que el deseo público de recuperar el anterior liderazgo erosiona la autoridad de Rosenior, justo cuando la unidad es clave para entrar entre los cinco primeros.

    Sobre las consecuencias a largo plazo de esta falta de profesionalidad y su efecto en las aspiraciones europeas, Neville añadió: «En un momento en el que había que ponerse las pilas, acabáis de quedar fuera de la Champions League y os ha arrollado el PSG, lo cual no es ninguna vergüenza, ya que son un buen equipo. Necesitabais que todos se unieran y mantuvieran esa actitud.

    Cuando tienes a dos jugadores experimentados mostrando su descontento y diciendo que el anterior entrenador era bueno y que no entienden el cambio, estoy de acuerdo en que debe haber consecuencias.

    Ahora se les ve en la grada ante el City, ante las cámaras, y todos saben que han incumplido la disciplina. Eso no ayuda.

    El problema es que siguen entrando al vestuario, influyendo y, si lo hacen con el labio inferior a ras de los zapatos, enfurruñados y criticando al club, el final de la temporada será complicado.

    «Ahora creo que el Chelsea se quedará fuera de la Liga de Campeones por lo ocurrido en las últimas semanas».

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    La dura batalla continúa

    Tras perder con el City, el Chelsea es sexto con 48 puntos, a cuatro del Liverpool, que marca el último puesto europeo. Para alcanzar la Liga de Campeones, Rosenior debe superar un abril complicado, con Manchester United y Brighton, antes de un mayo decisivo. La recta final incluye duelos de alto riesgo contra Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham y Sunderland, donde cualquier falta de disciplina podría acabar con sus sueños europeos.

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