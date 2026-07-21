En el podcast «Stick to Football» deThe Overlap, Neville admitió admirar la resistencia de Argentina, pero afirmó que su actuación merecía duras críticas.

«Al principio los admiré, pero jugaron fatal. Si se mantuvieron en el partido, hay que reconocerles el mérito, aunque jugaron como una mierda».

Reiteró: «Si parece una mierda y huele a mierda, es una mierda. Lo que vimos en la final fue una actuación pésima, y han jugado mal en algunos momentos».