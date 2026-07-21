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Gary Neville afirma que Argentina «jugó como una mierda» en la final del Mundial contra España y critica su excesiva dependencia de Lionel Messi
Neville arremete contra Argentina
Neville criticó con dureza a Argentina tras perder 1-0 ante España en la prórroga de la final del Mundial. El exdefensa inglés afirmó que la Albiceleste jugó mal pese a alargar el partido más allá de los 90 minutos. Argentina buscaba su segundo título consecutivo, pero apenas creó peligro ante La Roja. No tiró a puerta hasta bien entrada la prórroga, justo antes de que Ferran Torres marcara el gol decisivo en el minuto 106.
- AFP
«Una bolsa de mierda»
En el podcast «Stick to Football» deThe Overlap, Neville admitió admirar la resistencia de Argentina, pero afirmó que su actuación merecía duras críticas.
«Al principio los admiré, pero jugaron fatal. Si se mantuvieron en el partido, hay que reconocerles el mérito, aunque jugaron como una mierda».
Reiteró: «Si parece una mierda y huele a mierda, es una mierda. Lo que vimos en la final fue una actuación pésima, y han jugado mal en algunos momentos».
Se cuestiona la dependencia de Messi
Neville cree que el gran espíritu competitivo de Argentina ha ocultado deficiencias en sus actuaciones. Añade que el equipo se ha sostenido gracias a la brillantez de Messi durante todo el torneo.
«Tienen gran compenetración, una feroz competitividad y, sobre todo, a un jugador increíble en la delantera que les lleva a la victoria», explicó Neville. «Sin él [Messi], como ya dije en el último torneo, probablemente serían un equipo al que le costaría mucho llegar tan lejos».
- Getty Images
Preguntas tras la derrota en la final
La Albiceleste dejó Nueva Jersey sin el título mundial tras el gol de España en la prórroga. Ahora se verá si Argentina puede superar su dependencia de Messi —quizá en su último Mundial— y mantenerse en la élite.
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