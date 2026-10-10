Más allá del calendario, Neville expuso exactamente cómo cree que debería ser sancionado el conjunto de Mánchester si se confirma el veredicto de culpabilidad. Pidió una combinación devastadora de sanciones, señalando específicamente la responsabilidad en los despachos y los títulos logrados en el pasado.

«Creo que los propietarios deberían irse, que se deberían retirar los títulos del periodo correspondiente y que debería haber una sanción de varios años en forma de deducción de puntos», declaró. «A los propietarios y a los ejecutivos les va a costar seguir en sus puestos si se aplica de forma coherente la misma prueba que yo tengo que cumplir como director y propietario».

Pese a su firme postura, Neville descartó la idea de hundir al City en la pirámide del fútbol inglés. «No estoy especialmente obsesionado con descender al Manchester City a League One o League Two. Quiero que el club vuelva a la Premier League. Esta mañana hablaba con un aficionado del City que decía que los seguidores van a llevar camisetas retro el domingo para demostrar que aman al club y que volverían a donde estaban si tuvieran que hacerlo. Si eso es lo que hacen, buena suerte para ellos».

Sin embargo, reconoció que forzar un cambio en la propiedad provocaría una onda expansiva mucho más allá del terreno de juego: «Pero puedo entender por qué la Premier League, los políticos y los reguladores están preocupados por el impacto de apartar a los propietarios. Para el club, la ciudad y la zona este de Mánchester, las consecuencias económicas serían enormes. Ese es el contexto, aunque he dejado claro cuál creo que debería ser el castigo».



