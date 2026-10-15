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Gary Neville advierte de que Lisandro Martinez ha «hecho daño» a las estrellas del Manchester United con una «sorprendente» rajada pública
Estallido tras el partido
Martinez lanzó recientemente una sorprendente crítica pública contra la cúpula del club tras una derrota en la Champions League ante el Atlético de Madrid. El argentino arremetió contra el director deportivo Jason Wilcox y la directiva en dos entrevistas distintas.
Martinez expresó una profunda frustración por lo que considera una falta de apoyo al entrenador Michael Carrick. El Manchester United aún no ha respondido públicamente a las polémicas declaraciones. Sin embargo, Neville ya se ha pronunciado al respecto. El exdefensa destacó los graves daños colaterales que pueden causar comentarios así en una plantilla.
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Los jóvenes se quedan inquietos
En declaraciones a The Overlap, Neville advirtió de que la frustración de Martínez por los refuerzos defensivos podría tener un efecto devastador en los jugadores jóvenes. Señaló a Yoro y Heaven como los más perjudicados.
Declaró: «Si eres Leny Yoro o Ayden Heaven, eres joven y tienes algunas dudas sobre tu adaptación al primer equipo, piensas: “Mi defensa central campeón del mundo ha dicho que deberíamos haber fichado a más jugadores para que yo no juegue”. Eso te pone muy nervioso y te genera ansiedad».
Cruzando la línea
Aunque Neville compartía el fondo del malestar de Martinez, discrepaba por completo de su decisión de expresar esas quejas públicamente. Cree que el central rompió una norma no escrita del vestuario.
«Tiene razón en lo que dice: deberían haber fichado a más defensas», admitió Neville. «Sin embargo, eso no puedes decirlo como jugador. Si lo dices públicamente, en la práctica estás afirmando que los jugadores con los que compartes equipo no son lo bastante buenos. Ahí es donde sus compañeros tienen que llamarle la atención».
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Futuro incierto en Old Trafford
Las consecuencias de las explosivas entrevistas de Martinez aún están por verse. El internacional argentino podría enfrentarse ahora a sanciones disciplinarias internas por parte de la cúpula del United y su futuro en el club es incierto.
El Manchester United tendrá que reaccionar rápidamente sobre el terreno de juego tras su revés en la Champions League. Mientras tanto, jóvenes defensas como Yoro y Heaven tratarán de demostrar que están preparados para dar un paso al frente cuando se les necesite.
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