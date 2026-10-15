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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Gary Neville advierte de que Lisandro Martinez ha «hecho daño» a las estrellas del Manchester United con una «sorprendente» rajada pública

Lisandro Martínez
Manchester United
Premier League

Gary Neville ha advertido de que el contundente ataque público de Lisandro Martinez a la cúpula del Manchester United dañará gravemente la confianza de los jóvenes defensas del club. La leyenda del United cree que talentos prometedores como Leny Yoro y Ayden Heaven se sentirán inquietos tras esas polémicas declaraciones.

  • Estallido tras el partido

    Martinez lanzó recientemente una sorprendente crítica pública contra la cúpula del club tras una derrota en la Champions League ante el Atlético de Madrid. El argentino arremetió contra el director deportivo Jason Wilcox y la directiva en dos entrevistas distintas.

    Martinez expresó una profunda frustración por lo que considera una falta de apoyo al entrenador Michael Carrick. El Manchester United aún no ha respondido públicamente a las polémicas declaraciones. Sin embargo, Neville ya se ha pronunciado al respecto. El exdefensa destacó los graves daños colaterales que pueden causar comentarios así en una plantilla.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Los jóvenes se quedan inquietos

    En declaraciones a The Overlap, Neville advirtió de que la frustración de Martínez por los refuerzos defensivos podría tener un efecto devastador en los jugadores jóvenes. Señaló a Yoro y Heaven como los más perjudicados.

    Declaró: «Si eres Leny Yoro o Ayden Heaven, eres joven y tienes algunas dudas sobre tu adaptación al primer equipo, piensas: “Mi defensa central campeón del mundo ha dicho que deberíamos haber fichado a más jugadores para que yo no juegue”. Eso te pone muy nervioso y te genera ansiedad».

  • Cruzando la línea

    Aunque Neville compartía el fondo del malestar de Martinez, discrepaba por completo de su decisión de expresar esas quejas públicamente. Cree que el central rompió una norma no escrita del vestuario.

    «Tiene razón en lo que dice: deberían haber fichado a más defensas», admitió Neville. «Sin embargo, eso no puedes decirlo como jugador. Si lo dices públicamente, en la práctica estás afirmando que los jugadores con los que compartes equipo no son lo bastante buenos. Ahí es donde sus compañeros tienen que llamarle la atención».

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  • lisandro martinez(C)Getty Images

    Futuro incierto en Old Trafford

    Las consecuencias de las explosivas entrevistas de Martinez aún están por verse. El internacional argentino podría enfrentarse ahora a sanciones disciplinarias internas por parte de la cúpula del United y su futuro en el club es incierto.

    El Manchester United tendrá que reaccionar rápidamente sobre el terreno de juego tras su revés en la Champions League. Mientras tanto, jóvenes defensas como Yoro y Heaven tratarán de demostrar que están preparados para dar un paso al frente cuando se les necesite.

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