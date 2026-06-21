Getty Images Entertainment
Traducido por
Gary Lineker se une, sorpresivamente, a la retransmisión del Mundial de ITV y, en tono de broma, reemplaza a Laura Woods tras su salida de la BBC
De vuelta al estudio
Lineker apareció en el estudio de ITV junto al presentador Woods y a los comentaristas Gary Neville, Ian Wright y Duncan Ferguson. Su presencia sorprendió a los aficionados tras 26 años en la BBC.
En un momento guionizado y desenfadado, Lineker comenzó a presentar la retransmisión, lo que divertió a la presentadora habitual. «Muchas gracias por acompañarnos en ITV para este partido. Otro día, otro partido, otro canal», dijo antes de que Woods interviniera para recuperar su papel. Lineker bromeó: «Lo siento. ¡Son los viejos hábitos!».
- Getty Images Sport
Cómo abordar la complicada salida de la BBC
El fichaje de Lineker por ITV llega tras su turbulento salida de «Match of the Day». Originalmente iba a liderar la cobertura de la BBC del torneo de 2026, pero esos planes se cancelaron por una polémica en redes sociales.
Desde entonces, el exdelantero ha criticado la gestión reciente de la corporación, a la que califica de «devastadora». En la proyección londinense del documental «Gaza: Doctors Under Attack», que la cadena no emitió, Lineker acusó a la dirección de ceder con frecuencia a presiones políticas externas.
Kane bate el récord de Lineker en el Mundial
Durante su paso por ITV, Lineker habló de Harry Kane, quien igualó su récord de 10 goles con Inglaterra en un Mundial. Tras ver cómo el actual capitán alcanzaba ese hito con un doblete contra Croacia, Lineker bromeó: «No soy violento, ¡pero sí derribé la puerta de una patada! De verdad me alegré mucho por Harry. Le ha costado un Mundial más y hay muchos penaltis en esa cuenta, pero se lo reconoceremos».
Elogió la evolución de la estrella del Bayern de Múnich y admitió que Kane le supera como jugador completo: «Harry es un ‘9’ mucho más completo de lo que yo era. Yo me centraba en el área, pero él lo hace todo: se retrasa, pasa muy bien y creo que es nuestro mejor ‘9’ de la historia».
- Getty Images Sport
Una pulla al equipo rival
Lineker aprovechó para lanzar una sutil pulla a la BBC por sus decisiones logísticas: mientras la BBC retransmite el torneo desde Salford, ITV inauguró un lujoso estudio en Nueva York con el skyline de la ciudad de fondo. Lineker, que graba su pódcast «The Rest Is Football» en Times Square para Netflix, quedó impresionado por la puesta en escena.
«He estado grabando un programa diario para Netflix en Times Square, pero quería ver vuestro plató», dijo durante la emisión. «Es increíble y puedo confirmar que es real. Menudo telón de fondo». Más allá del Mundial, Lineker seguirá en la cadena: presentará el programa de entretenimiento «The Box» a finales de año.