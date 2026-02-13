Gary Lineker revela el mensaje subido de tono que los jugadores del Nottingham Forest deberían haberle enviado a Evangelos Marinakis tras el despido de Sean Dyche

Shearer añadió que la responsabilidad por los fracasos de los entrenadores recae en última instancia en Marinakis, ya que es él quien da luz verde a los nombramientos: «Tiene que asumir su responsabilidad por la contratación de entrenadores, ¡vamos! Si miras a Ange, miras a Nuno, miras a Sean Dyche y ahora estás buscando tu cuarto entrenador en una temporada. A veces tienes que decirte a ti mismo: "¿Estoy haciendo bien mi trabajo?". Y está claro que no. Así que tiene que asumir su parte de culpa».

Lineker dijo que el Forest carece de estabilidad y continuidad en su enfoque, y que se insta a los jugadores que tienen audiencia con el propietario a que digan lo que piensan: «También la forma en que ha cambiado de estilo.

Obviamente, Nuno juega al contraataque, Ange juega muy al ataque; luego vuelve a un estilo con Sean Dyche... Los jugadores se preguntarán: "¿Qué? ¿Quién vendrá después?". Vitor Pereira jugaba a veces con una presión bastante alta para los Wolves, así que, ¿van a cambiar de nuevo?

Y luego vas a culpar a los jugadores. Creo que si los jugadores tuvieran las pelotas en una reunión del comité y le dijeran: "Espera un momento, amigo, tienes que decidir qué estilo de fútbol quieres que juguemos, joder", en lugar de cambiarlo y dar 14 vueltas, no sé, exagero».