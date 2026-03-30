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Gary Lineker nombra a sus favoritos para ganar el Mundial, y no es Inglaterra
Tuchel lleva a Inglaterra al Mundial
Inglaterra se prepara para viajar a Estados Unidos bajo la batuta del entrenador Tuchel, ganador de la Liga de Campeones, a quien se le ha encomendado la misión de poner fin a una sequía de títulos que dura ya 60 años. Tras varios intentos fallidos bajo la dirección de Sir Gareth Southgate, incluidas dos derrotas en la final de la Eurocopa, hay grandes expectativas puestas en una selección que cuenta con el máximo goleador histórico, Harry Kane, y con Declan Rice. Sin embargo, el panorama internacional sigue siendo tremendamente competitivo. España llega al torneo como actual campeona de Europa tras su triunfo en Berlín, mientras que Francia —ganadora en 2018 y finalista en 2022— cuenta con la que posiblemente sea la cantera de talento más amplia del fútbol mundial, lo que deja a Inglaterra como parte del grupo de los «cinco grandes» que persiguen el título, en lugar de como clara favorita.
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España, el equipo a batir
En el podcast «The Rest is Football», Lineker analizó a los principales aspirantes y señaló que Inglaterra aún tiene un camino por recorrer. Destacó la capacidad de España para dominar los torneos como factor decisivo en su pronóstico.
El ganador de la Bota de Oro de 1986 explicó: «El Mundial está ya muy cerca. Sé que España es, de hecho, la favorita de las casas de apuestas, seguida de cerca por Inglaterra, Francia, Argentina y Brasil. Creo que son las cinco grandes.
«Francia tiene una plantilla increíble, ¿no? Tienen una plantilla increíble, pero yo me decanto por España. Creo que podrían repetir lo que hicieron hace una década más o menos y ganar dos torneos consecutivos. Es que España tiene unos jugadores...
«Creo que España tiene que ser el equipo a batir. Obviamente, a todos nos encantaría que ganara Inglaterra. Portugal también podría ser una apuesta arriesgada interesante. Tendrán que controlar el discurso en torno a [Cristiano] Ronaldo, gestionar sus minutos y ver si él lo acepta. Eso será importante para ellos. Pero tienen unos jugadores fantásticos.
«Creo que Portugal es una buena apuesta. Además, no hay que descartar a Argentina e incluso a Brasil. Pero yo me decanto por España. Inglaterra es sin duda una de las favoritas, pero creo que España tiene que ser favorita por delante de nosotros; personalmente, creo que Francia también.
«Creo que en los últimos torneos, la selección inglesa ha progresado lo suficiente como para tener opciones de ganar. Pero no recuerdo que ninguno de nosotros haya pronosticado que Inglaterra ganara un torneo en bastante tiempo».
¿Podrá Inglaterra hacer frente al clima?
La conversación en el podcast derivó hacia los retos climáticos que esperan a los equipos en Norteamérica, y el copresentador Micah Richards se hizo eco del apoyo de Lineker a España, al tiempo que destacaba el desgaste físico que supone el verano estadounidense.
El exdefensa de Inglaterra dijo: «Siempre apoyaría a Inglaterra, sobre todo con los jugadores de los que dispone. Lo único que me preocupa un poco es el clima. El clima, chicos, ya sabéis lo que es jugar con ese calor. Los jugadores de España, Italia y Francia suelen jugar en mejores condiciones climáticas y quizá estén mejor preparados para jugar con calor. Si tuviera que elegir uno, me decantaré por vosotros y elegiré a España».
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El camino hacia el Grupo L
Tras el empate a 1-1 con Uruguay, el equipo de Tuchel disputará el martes un último partido amistoso contra Japón para definir la convocatoria antes de su debut en el Mundial contra Croacia el 17 de junio. Con los próximos partidos del Grupo L contra Ghana y Panamá a la vista, el seleccionador se ve presionado para convertir el talento de élite de Inglaterra en un comienzo dominante en el torneo y justificar su condición de favoritos.