Gary Lineker nombra a sus favoritos para ganar el Mundial, y no es Inglaterra

En el podcast «The Rest is Football», Lineker analizó a los principales aspirantes y señaló que Inglaterra aún tiene un camino por recorrer. Destacó la capacidad de España para dominar los torneos como factor decisivo en su pronóstico.

El ganador de la Bota de Oro de 1986 explicó: «El Mundial está ya muy cerca. Sé que España es, de hecho, la favorita de las casas de apuestas, seguida de cerca por Inglaterra, Francia, Argentina y Brasil. Creo que son las cinco grandes.

«Francia tiene una plantilla increíble, ¿no? Tienen una plantilla increíble, pero yo me decanto por España. Creo que podrían repetir lo que hicieron hace una década más o menos y ganar dos torneos consecutivos. Es que España tiene unos jugadores...

«Creo que España tiene que ser el equipo a batir. Obviamente, a todos nos encantaría que ganara Inglaterra. Portugal también podría ser una apuesta arriesgada interesante. Tendrán que controlar el discurso en torno a [Cristiano] Ronaldo, gestionar sus minutos y ver si él lo acepta. Eso será importante para ellos. Pero tienen unos jugadores fantásticos.

«Creo que Portugal es una buena apuesta. Además, no hay que descartar a Argentina e incluso a Brasil. Pero yo me decanto por España. Inglaterra es sin duda una de las favoritas, pero creo que España tiene que ser favorita por delante de nosotros; personalmente, creo que Francia también.

«Creo que en los últimos torneos, la selección inglesa ha progresado lo suficiente como para tener opciones de ganar. Pero no recuerdo que ninguno de nosotros haya pronosticado que Inglaterra ganara un torneo en bastante tiempo».