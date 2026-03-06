Gareth Bale se sincera sobre el infierno secreto de las lesiones: la exestrella del Real Madrid y del Tottenham explica cómo los problemas de espalda acabaron con su carrera

Bale ha desvelado una batalla física privada que le persiguió durante su etapa en la cima del fútbol europeo. A pesar de haber ganado cinco títulos de la Liga de Campeones con el Madrid, la leyenda galesa ha admitido que una debilitante lesión de espalda fue el verdadero motivo de sus frecuentes ausencias.

El exjugador del Tottenham se retiró poco después de representar a Gales en el Mundial de 2022 y pasar una breve temporada en el club de la MLS LAFC. Aunque a menudo se le criticó por su estado físico en España, Bale ha aclarado ahora que sus problemas son mucho más complejos de lo que se pensaba inicialmente.