Gareth Bale afirma que Zinedine Zidane «no hizo mucho» como entrenador del Real Madrid y da su opinión sincera sobre cómo es Cristiano Ronaldo como compañero de equipo
La simplicidad por encima de los sistemas
Bale, que ayudó al Real Madrid a ganar tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones con Zidane, declaró en The Overlap cuando se le preguntó sobre el enfoque táctico del francés: «No hacía demasiado... Sabías que si jugabas contra el Barça o el Bayern, harías un poco de táctica, con el resto era mínimo. En los partidos importantes, haces 15 minutos de táctica defensiva en lugar de ofensiva y eso es todo».
La vida con Ronaldo y Benzema
Al abordar los rumores de larga data sobre las fricciones dentro de la emblemática delantera del «BBC», formada por él, Ronaldo y Karim Benzema, Bale insistió en que el trío trabajaba a la perfección. «Nos llevábamos muy bien en el vestuario. Nunca tuvimos ningún problema», explicó. «Karim era muy tranquilo... Cristiano y yo estábamos en las bandas, con más chispa, pero él era el que mantenía todo unido. Yo llegué como la última pieza del rompecabezas».
Cuando se le preguntó sobre el perfeccionismo de Ronaldo, Bale añadió: «Justo estaba pensando en eso, ¡he tenido algunos gestos de enfado cuando he fallado un uno contra uno y quizá podría haberle pasado el balón! También hay que tener en cuenta que esa es su motivación y su impulso. Solo quiere marcar, no solo uno, sino tres, cuatro, cinco, seis por partido, si puede.
Sabes que persigue récords y quiere marcar y superar a [Lionel] Messi en eso. Lo entiendes y, además, no puedes discutir que está marcando goles. Incluso cuando volvió al Manchester United, la gente decía: «Ya no es el mismo», pero sigue marcando goles, que es lo más difícil en el fútbol. Tenía mucha motivación. Sabías que al entrar en un partido tenías una ventaja de 1-0, sabiendo que él iba a marcar en algún momento. También era un refuerzo de confianza para el equipo».
Presión de los medios de comunicación madrileños
El galés también abordó el intenso escrutinio sobre su afición al golf y la famosa pancarta «Gales. Golf. Madrid». Bale aclaró: «Eso no tuvo nada que ver conmigo (risas). La prensa española creó ese personaje. Yo fui profesional. Tenía la norma de no jugar al golf 40 horas antes de un partido».
Sobre la implacable presión de representar al Real Madrid, señaló: «Sabes que no puedes bajar el ritmo porque te perseguirán... Tuve que madurar muy rápido».
Ancelotti contra Zidane y el liderazgo de Ramos
Al reflexionar sobre la autoridad en el vestuario, Bale identificó a Sergio Ramos como el líder principal. «Diría que Ramos era el líder más importante. Cristiano tenía su ego... pero en términos de líder del equipo, Ramos».
Al comparar a Zidane con otro de sus antiguos entrenadores del Madrid, Carlo Ancelotti, Bale dijo: «Carlo tenía la mejor gestión personal. Si no jugabas, te hacía sentir como si fuera tu mejor amigo». En última instancia, Bale cree que el inmenso talento de la plantilla hacía que las tácticas fueran secundarias: «El entrenador, obviamente, te da algunas cosas que hacer, pero no es ciencia espacial».
