Henry nunca ha sido de los que rehúyen el análisis táctico, y el exicono de Arsenal y Barcelona ha ofrecido ahora una valoración elogiosa del reciente dominio de España en la escena internacional. Esta era de supremacía incluye la conquista de la Eurocopa 2024 con una victoria en la final sobre Inglaterra, seguida de su gloria en el Mundial, donde derrotó a Francia por 2-0 en las semifinales antes de imponerse a Argentina por 1-0 en la final. En una extensa entrevista con la publicación española As, Henry destacó que la verdadera fortaleza del actual bloque reside en el grupo más que en una sola superestrella.

Al reflexionar sobre su camino hasta la cima, Henry subrayó que su éxito fue una victoria para una cultura futbolística concreta. El francés señaló que la cohesión del equipo es lo que lo diferencia de otras selecciones que dependen de momentos individuales de genialidad. Durante la entrevista, explicó así su visión sobre ese triunfo: «Ya lo dije en su momento: es un equipo. La estrella es el equipo. Como sabéis, perdí contra España en todos los grandes partidos. No voy a nombrar a todo el equipo, pero lo he visto; todos lo hemos visto siempre. Lo digo constantemente: su manera de trabajar, su identidad, la filosofía y el valor del equipo por delante de las individualidades les han dado ahora la recompensa. El mejor equipo ganó el Mundial y nadie puede decir lo contrario. Fue una lección magistral».