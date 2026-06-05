«Ganar trofeos» y clasificarse para la Liga de Campeones: Evangelos Marinakis convence a Jack Colback, héroe del ascenso del Nottingham Forest

Desde su regreso a la Premier League, el Forest y Marinakis acaparan titulares. En el City Ground nunca hay aburrimiento; los Reds tienen al líder ideal, y en Nottingham se asume la legendaria mentalidad de «ciudad rebelde» de Robin Hood.

La afición y el vestuario están ilusionados. El exdelantero galés Rob Earnshaw, otro ídolo local, habló con GOAL sobre las excentricidades de Marinakis, siempre orientadas al bien del club: «Cuando el señor Marinakis sale al campo y saluda a los jugadores en el túnel, para mí no hay nada de malo en ello.

En Grecia, como propietario tienes derecho a entrar al vestuario y salir al campo; es parte del juego: hablas con los jugadores y estás en el centro. Así percibes mejor lo que ocurre en el club».

No tengo ningún problema con ello y creo que el señor Marinakis ha hecho un trabajo fantástico. Es muy implacable, decidido y directo, pero en los últimos cinco o seis años ha llevado al club donde debe estar: a la Premier League, jugando en Europa y viviendo grandes noches. Esos momentos son lo que todo aficionado del Forest quiere.

Disfruto viéndolo implicarse; ha sido increíble y merece reconocimiento, pues no solo ha invertido, sino que se ha entregado por completo para llevar al club al éxito. Ha sido un viaje loco, pero no sería el Forest si fuera aburrido y careciera de personalidad.

«El fútbol se basa en las personalidades, así que me encanta eso. No deberían limitarse a estar ahí sentados sin que se les oiga en la tribuna. Forman parte del club de fútbol y su personalidad se nota. Estoy totalmente a favor de eso».