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FBL-EUR-NATIONS-ITA-TURAFP
Adhe Makayasa
Traducido por

«Ganar era crucial»: Gianluca Scamacca elogia la resiliencia de Italia mientras el equipo de Roberto Mancini se deshace de Turquía en la Liga de Naciones

G. Scamacca
Italia
Italia vs Turquía
Turquía
UEFA Nations League A
Atalanta
Serie A

Gianluca Scamacca desempeñó un papel protagonista en la sufrida victoria de Italia sobre Turquía en Bolonia, con la que el conjunto de Roberto Mancini mantuvo su impresionante trayectoria ascendente. La selección italiana tuvo que resistir una presión importante en el estadio Renato Dall'Ara, pero finalmente sumó tres puntos vitales para reforzar sus esperanzas de alcanzar las eliminatorias de la Nations League.

  • El país anfitrión rompe el empate del Bolonia

    La resiliencia inculcada por Mancini quedó patente cuando Scamacca abrió el marcador en el minuto 26, estrellando una media volea en el larguero por su parte inferior tras una excelente combinación entre Antonio Vergara y Giovanni Di Lorenzo. Pese a verse alcanzados por el sorprendente empate de Aral Simsir al inicio de la segunda parte, los locales respondieron con rapidez gracias a un cabezazo de Riccardo Calafiori antes de que Francesco Pio Esposito sellara la victoria por 3-1. Esta actuación decisiva neutralizó el agresivo inicio del equipo de Vincenzo Montella y aseguró puntos vitales ante una entregada afición del Renato Dall'Ara.

  • imago-sport-1084190594.jpgLaPresse

    El delantero prioriza el objetivo colectivo de la plantilla

    Scamacca se mostró humilde pese a haber marcado, y optó por destacar la determinación colectiva necesaria para doblegar a un rival correoso.

    En declaraciones a RAItras el pitido final sobre la actuación general del equipo, el delantero del Atalanta afirmó: "Estoy encantado, no tanto por el gol, sino más bien por el resultado, dado que ganar era crucial para nosotros. Sabíamos que no sería fácil, porque Turquía es un equipo agresivo, pero hicimos un partido excelente".

    Subrayando su compromiso constante con la causa, añadió: "Siempre estoy centrado en estar preparado y darlo todo cada vez que me toca jugar; lo más importante es ayudar a la selección".

  • Un hito histórico pone de relieve la profundidad juvenil

    La rápida reacción de Italia tras ese contratiempo en la segunda parte se culminó de forma histórica cuando Esposito apareció desde muy cerca en los compases finales. Ese gol inscribió el nombre del joven delantero en los libros de historia, al convertirlo en apenas el segundo jugador en la historia de la selección nacional en alcanzar los siete goles antes de los 21 años, solo por detrás del icónico Giuseppe Meazza en enero de 1931. Superar momentos de verdadera adversidad en Bolonia ofreció una prueba más de que la transición ofensiva de Italia avanza en la dirección correcta.

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  • imago-sport-1084190093.jpgIPA Sport

    Se avecinan pruebas de clasificación decisivas

    Esta victoria en casa sitúa a los campeones de Europa de 2020 con siete puntos en cuatro partidos, consolidando la segunda plaza del Grupo A1. El equipo de Mancini se prepara ahora para recibir a Francia y viajar a Bélgica durante el parón internacional de noviembre, con el objetivo de alcanzar los cuartos de final de la Nations League. Ese doble enfrentamiento de alto nivel ofrecerá un examen definitivo del potencial de Italia y de su reciente regularidad en la escena continental.