Scamacca se mostró humilde pese a haber marcado, y optó por destacar la determinación colectiva necesaria para doblegar a un rival correoso.

En declaraciones a RAItras el pitido final sobre la actuación general del equipo, el delantero del Atalanta afirmó: "Estoy encantado, no tanto por el gol, sino más bien por el resultado, dado que ganar era crucial para nosotros. Sabíamos que no sería fácil, porque Turquía es un equipo agresivo, pero hicimos un partido excelente".

Subrayando su compromiso constante con la causa, añadió: "Siempre estoy centrado en estar preparado y darlo todo cada vez que me toca jugar; lo más importante es ayudar a la selección".