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¿Ganar el título en el Clásico o recibir una guardia de honor del Real Madrid? La estrella del Barcelona Pau Cubarsi revela lo que quieren los líderes de La Liga
El Barça, a un paso de conquistar la liga
Cubarsi destacó que la victoria ante el Getafe fue «clave para afianzar nuestra posición» en la lucha por el título. El joven defensa volvió a sobresalir, y los goles de Fermín López y Marcus Rashford garantizaron tres puntos clave en el Coliseum. El triunfo deja al equipo de Hansi Flick en lo más alto de la tabla, con 11 puntos de ventaja sobre sus perseguidores. Su actuación demuestra que el grupo conoce su objetivo y mantiene la disciplina táctica pese a la cercanía del título.
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Cubarsi se centró en la tarea inmediata
Preguntado sobre si prefería ganar la liga batiendo al Madrid o recibir el tradicional «pasillo» de sus rivales, Cubarsi priorizó la eficacia: «Solo queremos ser campeones cuanto antes».
Reconoce que la rapidez de su éxito y la trayectoria del equipo le cuesta asimilar. «Todo va muy rápido, aún lo estoy procesando», admite. «Pero me alegra que al equipo le vaya bien. Este partido era clave para afianzar nuestra posición en la liga, y aun así debemos darlo todo».
Solidez defensiva y disciplina táctica
A pesar del cómodo marcador, la defensa debió mantenerse concentrada ante la amenaza física del Getafe. Cubarsi se mostró satisfecho con cómo el equipo gestionó la presión rival. Explicó su papel para neutralizar el peligro y liberar a los delanteros.
«A veces nos faltó solidez, pero desbaraté sus jugadas», explicó Cubarsi. «Eso nos dio un respiro para buscar el segundo gol al contraataque».
- AFP
El camino hacia el trofeo
Si Barcelona vence a Osasuna y Real Madrid no gana a Espanyol, el título se decidirá con semanas de antelación. Sería un logro monumental para Hansi Flick en su primera temporada.