¿Ganar el título en el Clásico o recibir una guardia de honor del Real Madrid? La estrella del Barcelona Pau Cubarsi revela lo que quieren los líderes de La Liga

Preguntado sobre si prefería ganar la liga batiendo al Madrid o recibir el tradicional «pasillo» de sus rivales, Cubarsi priorizó la eficacia: «Solo queremos ser campeones cuanto antes».

Reconoce que la rapidez de su éxito y la trayectoria del equipo le cuesta asimilar. «Todo va muy rápido, aún lo estoy procesando», admite. «Pero me alegra que al equipo le vaya bien. Este partido era clave para afianzar nuestra posición en la liga, y aun así debemos darlo todo».