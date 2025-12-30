Mourinho no es ajeno a criticar a los árbitros, y esta vez eligió hacerlo a través del sarcasmo.

Dijo a los periodistas: "Sin humor, felicito a SC Braga por muchas cosas. Felicito al presidente, porque volví muchos años después y ver este centro de entrenamiento es fantástico. Felicidades al equipo, que es bueno, al entrenador que está construyendo un gran equipo, e incluso a los aficionados que crean una gran atmósfera. En cuanto al juego, creo que es una gran victoria para nosotros. Un gran primer tiempo, en el que concedimos dos goles, debido a dos errores nuestros. En la segunda mitad fuimos muy fuertes, dominamos completamente el juego, marcamos dos goles, y ganar el juego en Braga es muy difícil; después de ir por debajo, ganar fue muy complicado."

Corregido en el marcador por un periodista, respondió: "¡Ganamos 3-2! Ese es el fútbol que tenemos, yo solo hago lo mejor que puedo en mi trabajo y me dedico tanto como puedo. No estoy completamente feliz conmigo mismo porque no pude hacer lo que quería durante los 90 minutos. Pero ganamos 3-2, sabes que estoy hablando irónicamente, de lo contrario sería severamente penalizado.

"El club como institución puede o no hacer algo, posiblemente siguiendo el camino al que nos estamos acostumbrando. Yo solo entreno y hago la evaluación. El hecho de que jugáramos contra SC Braga en poco tiempo significa que no quiero entrar en un gran análisis táctico. Disecar por qué fueron mejores en la primera mitad y por qué pudimos ser superiores en la segunda. Buen juego y buen árbitro, ofició un partido positivo, pero los juegos y puntos se deciden por este tipo de decisiones, y eso es lo que pasó."