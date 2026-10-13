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Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traducido por

«¡Ganamos 3-0 en Anfield!»: Enzo Maresca defiende las celebraciones del Manchester City tras la goleada al Liverpool ante las duras críticas que han suscitado

E. Maresca
Manchester City
Liverpool
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Premier League

Enzo Maresca ha salido con contundencia en defensa de las efusivas celebraciones del Manchester City en Anfield tras su victoria por 3-0 ante el Liverpool el domingo. Las escenas de júbilo desataron una oleada de críticas en las redes sociales, apenas unos días después de que el Manchester City recibiera un veredicto de culpabilidad por graves infracciones financieras.

  • Las celebraciones de los jugadores del Manchester City en Anfield desatan críticas

    Maresca se ha negado a disculparse por las eufóricas celebraciones de su equipo tras su contundente victoria por 3-0 ante el Liverpool el domingo por la tarde. El encuentro en Anfield fue el primero del City desde que una comisión independiente lo declaró culpable de graves infracciones de la normativa financiera de la Premier League.

    Pese al peso de la resolución, que el club está recurriendo mientras mantiene su inocencia, los jugadores y el cuerpo técnico celebraron el triunfo con los aficionados desplazados al término del partido.

    Las imágenes de las estrellas del City celebrando de forma tan abierta provocaron numerosas críticas en las redes sociales, donde muchos señalaron que el momento era inapropiado dada la gravedad de los cargos.


  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca responde a quienes critican las celebraciones

    Sin embargo, en la previa del partido de Champions League de su equipo contra el Paris Saint-Germain, Maresca restó importancia a esas críticas. «¿Criticados por qué? Ganamos 0-3 en Anfield. ¿Qué queréis que hagamos?», declaró a Sky Sports el exentrenador del Leicester City durante su comparecencia ante la prensa previa al partido.

    El técnico insistió en que su única prioridad es preparar el próximo reto sobre el césped. «Estoy aquí hoy y los jugadores están aquí hoy para ganar mañana. Trabajamos cada día para ganar partidos», añadió Maresca. «Es lo único en lo que podemos pensar y en lo que podemos centrarnos. Lo demás son cuestiones externas con las que tenemos que lidiar. Estábamos muy, muy contentos en el campo y en el vestuario».


  • Dias respalda a su entrenador

    El capitán del club, Ruben Dias, se mostró igual de tajante cuando le preguntaron por el ambiente en el grupo y por la decisión de celebrar la victoria de forma tan ruidosa en Merseyside. El internacional portugués, un baluarte en defensa en un partido en el que su equipo mantuvo la portería a cero, respaldó por completo la postura de su entrenador. «Estoy totalmente de acuerdo con las palabras del entrenador. Es una victoria en Anfield», afirmó Dias.

    Y añadió: «Sean cuales sean las circunstancias, tanto al principio como al final de la temporada, la disfrutaremos igual y la celebraremos como nos salga en ese momento. Es una muestra de lo mucho que significa para nosotros. Que haya más o menos ruido, por el motivo que sea, nos da igual. Es lo mismo de siempre, porque a la gente no le gusta que ganemos y a nosotros nos encanta ganar. Es parte del juego cuando estás en lo más alto».

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PRESSERAFP

    Reuniones internas y unidad de la plantilla

    La victoria en Anfield se selló con goles de Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki, lo que demostró que la plantilla mantiene su nivel pese a las distracciones extradeportivas. Dias profundizó en la mentalidad de los jugadores y reconoció que, aunque son conscientes de la percepción pública, su objetivo sigue siendo ganar títulos. «Es normal que, cuando ganas, haya gente a la que no le guste porque tiene la misma ambición de ganar», señaló el defensa, en referencia a la competitividad de la Premier League.