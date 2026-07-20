Ganadores y perdedores del Mundial 2026: Lionel Messi y Kylian Mbappé brillaron, la defensa de España fue sólida, mientras Cristiano Ronaldo y Neymar se despidieron con tristeza y Christian Pulisic perdió su momento

Al proponer un Mundial de 64 selecciones, Infantino afirmó que «todas las naciones deberían poder soñar con participar». Sin embargo, queda claro que excluye a Palestina, donde el 3 de julio el portero Saleem Khader al-Ashqar se convirtió en el miembro 567 de la comunidad futbolística asesinado por las fuerzas israelíes en un genocidio que también ha mutilado a toda una generación de niños.

Como era de esperar, la FIFA hizo caso omiso de su muerte. También ignoró el asesinato de Mohammed al-Wahidi, exprofesor de inglés del Comité Egipcio de Ayuda en Gaza, quien organizaba proyecciones del Mundial en la ciudad. Murió en un bombardeo israelí que además mató a dos hermanos de ocho y diez años, pocas horas antes del partido de octavos entre Egipto y Argentina.

Esa matanza sin sentido solo sirvió para ilustrar trágicamente por qué el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, había acusado al mundo del fútbol de fallarle a todo un pueblo en vísperas de la derrota por 3-2 de su equipo en Atlanta.

«Me gustaría decir que esto es una vergüenza para nosotros», declaró en la víspera del encuentro. «Es, en primer lugar, una vergüenza para quienes toman las decisiones y dejan atrás a seres humanos. Pero es una vergüenza para el mundo entero, no solo para el mundo árabe, una vergüenza para todos.

Si alguien en el mundo no siente compasión por el pueblo palestino, entonces no es humano, sea árabe, europeo o estadounidense. En cualquier parte, incluso en Europa o Estados Unidos, si alguien lastima a un animal, vemos cómo se defienden sus derechos y todos reaccionan. Pero ya es normal oír que mueren dos o tres mil personas en un día por un misil.

«Más allá de la religión… soy humano antes que árabe o cualquier otra cosa. Por eso propongo usar el fútbol como poder blando. Invito a los medios y a todos los deportistas, sin importar su origen, a enviar un mensaje unido.

“Dejad en paz al pueblo palestino, dejad que exista, dejad que viva su propia vida”».