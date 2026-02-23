Ganadores y perdedores del fútbol del fin de semana: Eberechi Eze, verdugo del Tottenham, vuelve a marcar; Cesc Fábregas rinde homenaje a Arsène Wenger en Como; y las esperanzas del Lens de ganar la Ligue 1 sufren un duro golpe

La semana pasada dijimos que Cesc Fábregas es el entrenador joven más codiciado de Europa en este momento, y el español demostró exactamente por qué el sábado. Solo tres días después de dar la sorpresa al AC Milan —en todos los sentidos— al ayudar al Como a conseguir un empate 1-1 en San Siro, Fábregas puso de manifiesto las deficiencias de la Juventus de Luciano Spalletti durante la victoria por 2-0 en Turín, con el segundo gol de los visitantes, un hábil contraataque rematado por Maxence Caqueret, que provocó comparaciones con los grandes equipos del Arsenal de Arsène Wenger del pasado.

«Es como un segundo padre para mí y, obviamente, trabajó mucho en las transiciones, en atacar los espacios, algo que es aún más importante en el fútbol moderno», declaró el excentrocampista del Arsenal, el Barcelona y el Chelsea a DAZN Italia tras liderar al Como en su primera victoria liguera a domicilio sobre los bianconeri en 75 años. «Aprendí mucho de él y quiero que mi equipo haga lo mismo.

También intentamos jugar de una manera que dificultara las cosas a la Juve hoy. Mis chicos hicieron un gran partido y hicimos algo diferente a otros partidos, que fue marcar el segundo gol. Contra este tipo de talento y calidad, si no marcas el segundo gol, al final te remontan. Me gustó mucho que mi portero solo tuviera que hacer una parada en todo el partido, lo que significa que controlamos la situación».

No hay duda de la opinión de Fábregas sobre el partido, y tampoco se puede negar que el Como, sexto clasificado, a cinco puntos del Roma, cuarto, y ya clasificado para las semifinales de la Coppa Italia, está en camino de clasificarse por primera vez para una competición europea.

«No puedo decir que vayamos a por un objetivo u otro», añadió Fábregas. «No hay que olvidar que hace año y medio estábamos en la Serie B, así que tenemos que tomárnoslo con calma, paso a paso, construyendo una cultura y una identidad que nos lleve a ganar todos los partidos que podamos».