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Euro W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Ganadores y perdedores de la temporada europea 2025-26: desde la defensa del título de la Liga de Campeones por parte del PSG y el espectacular trío ofensivo del Bayern de Múnich hasta la desdicha de Arne Slot y el caos en el que se sumió el Real Madrid

Winners & losers
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Chelsea
Liverpool
Tottenham
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Real Madrid
Barcelona
Bayern Múnich
Inter Milán
AC Milán
P. Guardiola
A. Slot
E. ten Hag
O. Glasner
D. Malen
Cesc Fàbregas
P. Sage
C. Chivu
Bodoe/Glimt
FEATURES

La temporada de clubes europea acabó el sábado con el París Saint-Germain venciendo al Arsenal en los penaltis y reteniendo la Liga de Campeones. Nadie repetía título desde el Real Madrid hace una década, así que fue una noche histórica para los de Luis Enrique. Aun así, la derrota no empaña el curso del Arsenal, que por fin ganó la Premier League tras 22 años.

El Bayern de Múnich batió varios récords y ganó la Bundesliga, mientras el Barcelona conquistó su segundo título ligero consecutivo al superar a un Real Madrid en crisis.

En Italia, Antonio Conte dejó el Nápoles un año después de ganar el Scudetto, título que el Inter conquistó con facilidad, mientras Juventus y AC Milan se quedaban fuera de la Liga de Campeones por primera vez.

¿Quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores de la temporada europea 2025-26? GOAL lo analiza a continuación...

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Mikel Arteta

    Mikel Arteta admitió que, tras la final de la Liga de Campeones, predominaba el «dolor»; era comprensible. El Arsenal estuvo a punto de destronar al PSG en la tanda de penaltis, y el español reconoció que le costaría superar la derrota en Budapest.

    Sin embargo, pronto el dolor se convertirá en orgullo, y no solo para sus jugadores. Aunque no lo admita en público, Arteta puede estar muy satisfecho de su trabajo en los últimos nueve meses, ya que esta temporada fue clave para él.

    Tras cinco años sin títulos, el español necesitaba un trofeo y, pese a un abril angustioso que reavivó el fantasma del “fracaso en el momento decisivo”, llevó a los Gunners a su primer título de la Premier desde 2004.

    No fue precisamente un espectáculo para «el deporte rey»: el Arsenal llevó el «ganar feo» a otro nivel con pérdidas de tiempo, simulaciones y una dependencia de las jugadas a balón parado para marcar. El 1-0 al Burnley, que sentenció la liga, lo ejemplifica: Raya y Trossard fingieron lesiones en los últimos segundos ante el penúltimo de la tabla, y el gol llegó de córner.

    Thierry Henry admitió que el estilo cínico de Arteta no le impresionó, pero, como todo el que está vinculado al club, consideró que el fin justificaba los medios. La agonizante sequía de títulos ha terminado.

    Se puede opinar sobre Arteta y sus métodos, y sobre el tiempo y dinero invertidos, pero merece respeto por convertir a los “especialistas en fracasar” en campeones. El proceso no fue bonito, pero sí eficaz.

    • Anuncios
  • Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    GANADOR: Cesc Fábregas

    Tras ganar 4-1 al Cremonese, Cesc Fábregas dijo a su equipo del Como: «Seréis recordados para siempre». Y así será.

    Gracias a su victoria 4-1 en el Stadio Giovanni Zini, el Como se clasificó para la Liga de Campeones, un hito histórico para un club que nunca había jugado en Europa.

    Fábregas insiste en que todo se lo deben a sus jugadores, pero el excentrocampista español fue la fuerza motriz detrás de uno de los ascensos más rápidos y notables en la historia del fútbol moderno. Cabe recordar que el Como militaba en la Serie B cuando Fábregas llegó a Sinigaglia como jugador y ayudó a reconstruir el club desde cero.

    «Siempre digo que tuve que tomar muchas decisiones aquí, porque prácticamente me dieron las riendas de la parte futbolística, y no había prácticamente nada cuando empezamos», declaró el jugador de 39 años a DAZN Italia. «Hoy hablaba con dos fisioterapeutas que estaban con nosotros hace cuatro años, cuando vine a jugar. Recordábamos que no teníamos campo de entrenamiento y hacíamos masajes en mesas en la trastienda de un bar. ¡Ahora estamos en la Champions League!».

    Fábregas merece todo el reconocimiento por hacer realidad ese sueño, con el mejor equipo de la Serie A y el más joven.

    Ahora el desafío será retener al campeón del mundo, pues el director deportivo, Carlalberto Ludi, podría tener razón al afirmar que Fábregas es mejor entrenador que jugador.

  • AC Milan v AC Monza - Trofeo BerlusconiGetty Images Sport

    PERDEDOR: AC Milan

    En una entrevista con la Gazzetta dello Sport y el Corriere della Sera, antes del final de la Serie A, el propietario del AC Milan, Gerry Cardinale, criticó al Inter por «no estar a la altura» en la última final de la Liga de Campeones. Es cierto que el PSG arrolló a los nerazzurri en la cancha, pero no queda claro por qué Cardinale, fundador de RedBird, sintió la necesidad de mencionar al rival milanés. 

    El fútbol italiano tiene problemas, pero el Inter no es uno de ellos: llegó a su segunda final de Champions en tres años, mientras el Milan no se clasificaba ni siquiera en las dos temporadas anteriores. Los rossoneri ejemplifican la mala gestión que afecta a muchos equipos de la Serie A. 

    Pese a haber invertido más que cualquier otro equipo de la Serie A en el último mercado de fichajes y a no jugar competiciones europeas, el Milan pasó de pelear el scudetto a desperdiciar un puesto Champions al perder seis de sus últimos diez partidos.

    La derrota en casa ante el Cagliari fue especialmente elocuente: el Milan se adelantó en el marcador pero acabó perdiendo con comodidad ante un rival sin nada en juego. 

    Tras este “fracaso inequívoco”, Cardinale destituyó al entrenador Massimiliano Allegri, al director ejecutivo Giorgio Furlani, al director deportivo Igli Tare y al director técnico Geoffrey Moncada. Sin embargo, esta purga no calmará a la afición. Ya habían criticado la destitución del director técnico Paolo Maldini en 2023, un año después de ganar el Scudetto, pero decidieron dar tiempo a Cardinale. 

    Tras la derrota, los ultras dela Curva Sud colgaron una pancarta en el hotel donde se alojaba con un mensaje claro: «¡Cardinale, vete a casa! ¡VERGÜENZA!».

    No hay señales de que el estadounidense vaya a marcharse, y los rumores apuntan a que asumirá un papel más activo. Quizá le convenga mirar lo que el nuevo campeón, el Inter, está haciendo bien para entender qué falla en el Milan.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    GANADOR: Barcelona

    Víspera del último Clásico: el Barcelona publicó una foto de su plantilla sonriendo con el mensaje «Una gran familia». Era una indirecta a los acérrimos rivales, el Real Madrid, que vivía un caos antes del partido en el Camp Nou, con la trifulca en el vestuario entre Aurelien Tchouameni y Federico Valverde como solo uno de los enfrentamientos internos en la capital.

    En marcado contraste con los “mercenarios” del Madrid, el Barça parece una banda de hermanos, y no solo porque muchos salieron de La Masía. Una de las razones por las que el entrenador Hansi Flick acaba de renovar es que ha cultivado un gran espíritu de equipo desde que llegó hace dos años, en plena crisis tras la destitución de Xavi, y esa unión les llevó a ganar su segundo título liguero consecutivo.

    La eliminación en Champions a manos del Atlético dolió y la falta de disciplina, sumada a la línea alta de Flick, aún genera dudas sobre su capacidad para ganar la primera Copa de Europa desde 2015.

    Sin embargo, es un grupo joven y talentoso liderado por el magnífico Lamine Yamal que probablemente siga mejorando, sobre todo ahoraque la estabilidad financiera del Barça permite cumplir con la regladel 1-1 de La Liga y fichar a Anthony Gordon y, posiblemente, a Julián Álvarez, pese a las burlas del Atlético.

    En resumen, es un buen momento para ser culé: el Barça encuentra estabilidad mientras el Madrid navega en el caos. Como afirma el director deportivo, Deco, esto parece «el comienzo de una nueva era» de éxitos en el Camp Nou.

  • Florentino PerezGetty Images

    PERDEDOR: Florentino Pérez

    El 15 de mayo, el Barcelona hizo historia al ganar la Liga en el Clásico. La derrota dejó al Real Madrid un año más sin títulos, aumentando la presión sobre Florentino Pérez, quien en enero destituyó a Xabi Alonso y nombró a Álvaro Arbeloa.

    Apenas dos años después del doblete, el club había implosionado dentro y fuera del campo; Fede Valverde acabó en el hospital tras una pelea en el vestuario la semana previa a la derrota por 2-0 en el Camp Nou.

    En ese clima de tensión y vergüenza, el 17 de mayo Pérez compareció de forma improvisada ante la prensa y comenzó: «Buenas tardes, lamento informarles de que no voy a dimitir». No fue a defender su gestión, sino a atacar a sus «enemigos» por querer forzarlo a renunciar.

    En una diatriba de una hora, el septuagenario atacó a la prensa por «noticias falsas», restó importancia a sus problemas de salud al llamarse «un animal sobrenatural» y acusó a Barcelona y a La Liga de corrupción.

    Pérez se puso “a lo Trump” y, al final, pareció desquiciado. Además, su decisión de convocar elecciones un año después de su séptimo mandato podría volverse en su contra.

    Por primera vez desde 2009, su mandato será cuestionado: el magnate de las energías renovables Enrique Riquelme ya tiene su candidatura aprobada. Así que, aunque Pérez no dimitirá, podría ser forzado a dejar el cargo.

  • FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMTAFP

    GANADOR: Bodo/Glimt

    Tras eliminar al Inter y humillar a los finalistas de la temporada pasada en San Siro, el modesto Bodo/Glimt alcanzó los octavos de la Liga de Campeones. Su entrenador, Kjetil Knutsen, lo resumía así: «Un equipo de una pequeña localidad del norte... ¿Te lo puedes creer?». No, costaba creerlo.

    En una era del fútbol dominada —y, por tanto, destruida— por el dinero, todos nos hemos acostumbrado a que sean siempre los mismos clubes de élite los que participen en las fases eliminatorias de la Liga de Campeones año tras año. Sin embargo, el Bodo/Glimt, debutante en el torneo, demostró que los sueños aún pueden hacerse realidad, que es posible que clubes bien gestionados den la sorpresa ante los grandes.

    No fue casualidad: eliminó al Manchester City de Guardiola en su campo de césped artificial y luego remontó al Atlético de Madrid de Simeone en el Metropolitano.

    Tras el triunfo en San Siro, el jugador del partido, Jens Petter Hauge, habló de un «gran proyecto», y no exageraba.

    Ascendido a la élite noruega en 2018, ya es un ejemplo en Europa.

    «Ha sido un viaje llegar hasta aquí», añadió Knutsen, y los noruegos ya construyen un nuevo estadio para mantener viva su racha de victorias ante gigantes.

    «En el fútbol siempre hay oportunidades», añadió Knutsen, «incluso si vienes de una ciudad pequeña».

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-RELEGATION-PADERBORN-WOLFSBURGAFP

    PERDEDOR: Wolfsburgo

    Pese a clasificar a la Liga de Campeones, Oliver Glasner dejó el Wolfsburgo en 2020-21 por su relación inexistente” con el director deportivo Jörg Schmadtke y con varios líderes del vestuario, entre ellos el capitán Josuha Guilavogui, quien reconoció: “Me alegro de que se haya ido”.

    Desde entonces, el club nunca se recuperó y el lunes descendió tras 29 años en la máxima categoría.

    Tras la decisiva derrota en el playoff ante el Paderborn, el directivo Diego Benaglio admitió lágrimas en el vestuario y, según otras fuentes, hasta actos de vandalismo, como los destrozos del defensa Jeanuel Belocian en una puerta. Como dijo el entrenador Dieter Hecking a Sat.1: «Descender duele».

    Se espera que Hecking y varios jugadores de alto salario, como Christian Eriksen, se vayan, pero la mayor preocupación es que el descenso lleve a Volkswagen a cortar su apoyo.

    Si eso ocurre, podría pasar mucho tiempo antes de que el Wolfsburgo regrese a la Bundesliga, y más aún a la Liga de Campeones.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    GANADOR: Christian Chivu

    Christian Chivu se metió directamente en el túnel tras la conquista del título de la Serie A por parte del Inter, y no solo porque considerara que sus jugadores merecían acaparar todo el protagonismo. «Fui a fumarme un cigarrillo», reveló el exdefensa nerazzurri a DAZN Italia. «Tengo algunos vicios, ¡lo siento!»

    En realidad, no tenía que disculparse: otros debían pedirle perdón por darle por acabado tras sumar solo tres puntos en sus tres primeros partidos.

    Le molestaban más «las burlas y el menosprecio hacia el grupo», pero muchos comentaristas dudaban de que el inexperto técnico de 45 años pudiera reemplazar a Simone Inzaghi, quien renunció tras la goleada en la final de la Liga de Campeones de la temporada pasada. Sin embargo, Chivu revivió a un grupo que parecía liquidado tras el 5-0 contra el PSG en Múnich.

    A pesar de la goleada sufrida ante el Bodo/Glimt en Champions, el presidente Beppe Marotta quiere que siga “muchos años más”.

    Chivu no solo ganó el Scudetto, sino también la Coppa Italia, algo que no lograba un técnico del Inter desde el triplete de José Mourinho.

  • SV Werder Bremen v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    PERDEDOR: Erik ten Hag

    Erik ten Hag afirmó que era «maravilloso» y «especial» volver al FC Twente como director técnico. «He sido aficionado del Het Diekman desde niño», declaró el neerlandés en enero. «Aquí comenzó mi carrera como jugador y entrenador».

    Sin embargo, era impensable que regresara al De Grolsch Veste tras sustituir en mayo a Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen.

    Sustituir a Alonso, reciente ganador de un doblete invicto, se presentaba como un desafío mayúsculo, agravado por la partida de varios jugadores clave como Florian Wirtz y Jeremie Frimpong.

    Tras su polémica salida de Old Trafford, el exentrenador del Manchester United confiaba en reconstruir su prestigio. «Es un reto atractivo construir algo juntos en este periodo de cambio y desarrollar un equipo ambicioso», afirmó.

    Sin embargo, fue destituido tras solo dos partidos de la Bundesliga (una derrota y un empate), lo que lo convirtió en el mandato más breve de la historia de la máxima categoría alemana. Como era de esperar, Ten Hag se enfureció por la decisión, calificándola de «sin precedentes» —lo cual era cierto— y alegando que merecía el «tiempo y la confianza» que necesitaba para conseguir «éxitos y títulos».

    El director general, Simon Rolfes, respondió que el club no tuvo más remedio que actuar ante los informes de que, en solo tres meses, Ten Hag se había enemistado con casi todos en el club.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Unai Emery

    Hace un año, por estas fechas, reinaba la inquietud en el Aston Villa. Quedarse fuera de la Liga de Campeones, como dijo Ezri Konsa, fue «un duro golpe para los jugadores». También supuso un revés financiero, pues implicaba un presupuesto de fichajes aún más reducido para un club ya afectado por el Reglamento de Beneficios y Sostenibilidad (PSR) de la Premier League.

    Un mercado de fichajes decepcionante no mejoró el ánimo en Villa Park, y los aficionados temían el descenso tras cinco partidos sin victoria. Entonces, pocos creían que el Villa acabaría cuarto y conquistaría su primer título europeo en tres décadas.

    Sin embargo, el exdirector ejecutivo Paul Faulkner acertó al llamar «genio» a Unai Emery. El técnico español lideró una remontada histórica que llevó al Villa a la Liga de Campeones tras vencer al Liverpool y a brillar en la final de la Europa League.

    «Ha sido increíble como entrenador», declaró Faulkner a la BBC. «El equipo pasaba apuros con Steven Gerrard y él lo ha transformado. Mantiene a muchos de los mismos jugadores, han llegado algunos refuerzos, pero gran parte de la plantilla llevaba tiempo juntos. Ha cohesionado al grupo y obtenido resultados consistentes. Es extraordinario».

    Así, quien fuera objeto de burlas en el Arsenal es hoy una leyenda en Villa.

  • FBL-FRA-CUP-LENS-VICTORY-PARADEAFP

    GANADOR: Pierre Sage

    Pierre Sage reveló la semana pasada que varios clubes en busca de entrenador se han puesto en contacto con él, lo cual no sorprende. Lo que este técnico de 47 años ha logrado con el Lens es extraordinario.

    Al inicio de la temporada, tras terminar octavos y perder a Neil El-Aynaoui, Andy Diouf y Facundo Medina, el objetivo era evitar el descenso.

    Sin embargo, pronto quedó claro que algo especial estaba sucediendo: Sage integró a varios fichajes, como Florian Thauvin y Odsonne Edouard, y sacó lo mejor de jugadores como Malang Sarr.

    Contra todo pronóstico, el Lens luchó por el título con el poderoso PSG y podría haber terminado primero de no ser por la polémica decisión de la Ligue 1 de aplazar su duelo directo para no coincidir con el partido de Champions del club parisino contra el Liverpool.

    El segundo puesto les dio el pase a la Liga de Campeones y, con un 3-1 sobre el Niza, conquistaron su primera Copa de Francia. Como dijo Sage, fue «la culminación de una temporada magnífica», y podría llevarlo a fichar por un club aún más grande.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    PERDEDOR: La propiedad de varios clubes

    En marzo se informó que los propietarios del Liverpool, Fenway Sports Group, desistieron de comprar más equipos. Aunque no se han dado motivos, cabe preguntarse si influyó el mal momento que viven otros inversores con la propiedad de varios clubes (MCO).

    El City Football Group acaba de ver cómo el Girona descendía de La Liga, apenas 16 meses después de que los hombres de Michel jugaran la Liga de Campeones.

    El descenso complica los planes de los ojeadores del City, que habían enviado a Vitor Reis y Claudio Echeverri a Girona para ganar experiencia. Pero el golpe es mayor para la afición catalana, que duda de las ventajas de estar subordinada a un modelo de MCO.

    Mientras, según medios franceses, el copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, intenta vender el Niza, tarea complicada por el clima envenenado del Allianz Riviera. Ningún representante de INEOS acudió al último partido del Niza en Ligue 2 por miedo a las represalias de unos aficionados frustrados que ya habían atacado a los jugadores en diciembre. Su ausencia fue acertada: al terminar el 0-0 con el Metz, que envió al Niza al playoff de ascenso/descenso, los ultras invadieron el campo.

    En abril, aficionados de Estrasburgo cruzaron el Canal para sumarse a los del Chelsea y exigir la salida de BlueCo.

    David Cook, organizador de la marcha, la calificó como «un momento trascendental en la historia del fútbol, con aficionados de dos países marchando juntos por el cambio», y solo nos queda esperar que tenga razón.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURGAFP

    GANADOR: El trío ofensivo del Bayern de Múnich

    A pesar de llevar al Bayern de Múnich al doblete esta temporada, el trío ofensivo de Vincent Kompany —Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise— quizá necesite ganar la Liga de Campeones para ser considerado uno de los mejores de la historia.

    Solo les falta una Copa de Europa, pues en talento ofensivo lo tienen todo: Díaz es un torbellino que responde en los grandes partidos, Olise desborda con facilidad y Kane es el ‘9’ más completo del momento.

    Los tres llegan al Mundial con opciones reales de Balón de Oro tras batir en la Bundesliga el récord de participaciones en gol: 104 entre los tres.

    En todas las competiciones sumaron 109 goles —solo superados por el trío Messi-Suárez-Neymar en la 2015-16— y, aunque sus personalidades son distintas, se complementan a la perfección.

    La leyenda del Bayern, Lothar Matthäus, lo resumió bien al compararlos con un reloj suizo: «Cada engranaje encaja a la perfección y el resultado es una obra maestra».

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEAFP

    PERDEDOR: Marsella

    El Marsella lleva años siendo uno de los clubes más caóticos del fútbol mundial. Aun así, esta temporada ha sido una locura incluso para sus estándares.

    Antes de visitar al Rennes en la Ligue 1, se decía que el equipo de Roberto De Zerbi podía competirle el título al París Saint-Germain. Pero todo cambió tras perder 1-0 en Roazhon Park: Adrien Rabiot y Jonathan Rowe protagonizaron una pelea que De Zerbi comparó con una «trifulca de bar», lo que acabó con la salida de ambos del club.

    El equipo se repuso de ese episodio, pero su rendimiento siguió siendo irregular. Poco más de una semana después de quedar eliminado de la Liga de Campeones ante el Club Brugge, el OM encajó un 5-0 contra el PSG en el Parc des Princes que dejó a De Zerbi en «desesperación total».

    El italiano dimitió tres días después y, aunque su sucesor, Habib Beye, clasificó al equipo para la Europa League en la última jornada, también está a punto de irse por nuevos rumores de malestar en el vestuario.

    Pese al interés por el banquillo, se necesita un técnico con carácter para devolver la calma al Velódromo y construir el equipo que la afición merece.

  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    GANADOR: Donyell Malen

    Cuando la Roma fichó a Donyell Malen, cedido por el Aston Villa en invierno, el técnico Gian Piero Gasperini lo elogió: «Es exactamente el jugador que necesitábamos». No todos estaban tan seguros, pues el holandés solo había marcado siete goles en 35 partidos de la Premier League desde su llegada al Villa procedente del Borussia Dortmund en 2024. Sin embargo, Gasperini tenía razón.

    Malen arrasó en la Serie A: marcó 14 goles en 18 partidos, superó el récord de Balotelli (12) como fichaje de enero y terminó segundo en la lucha por la Capocannoniere, solo por detrás de Lautaro Martínez.

    El centrocampista Bryan Cristante lo definió como «un arma más», y esa precisión bastó para describir al delantero que llevó a los Giallorossi al cuarto puesto y a la clasificación para la Liga de Campeones por primera vez en siete años.

    La clasificación europea activó la cláusula de compra obligatoria de 25 millones de euros, una cifra que hoy parece una ganga.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arne Slot

    En el fútbol, todo cambia rápido. Arne Slot ganó la Premier en su primer año con el Liverpool y fue despedido al terminar el segundo. Seguro que el holandés cree que su cese es injusto, sobre todo tras ganar la liga. También dirá que tuvo mala suerte con las lesiones en la temporada 2025-26 y que la insubordinación de Mohamed Salah no le ayudó.

    Aun así, su cese el sábado no sorprendió: algunos incluso pensaban que era tarde. Nunca se repuso de la peor racha del Liverpool en 71 años. Aunque sumó puntos, el juego siguió siendo pobre y, mucho antes del final, ya no tenía ideas.

    La afición habría tolerado los tropiezos si no fueran acompañados de un juego plano y, pese a las excusas, nunca mostró capacidad de reacción. Perdió el respaldo de la grada y, sobre todo, el de su plantilla, por lo que al Liverpool no le quedó más remedio que despedir, a regañadientes, al hombre que les dio su segundo título de la Premier.

    El fútbol, a veces, es muy cruel.


  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO-PODIUMAFP

    GANADOR: Oliver Glasner

    La temporada del Crystal Palace corrió peligro cuando Oliver Glasner anunció su dimisión un día después de que se conociera la venta de Marc Guehi al Manchester City en enero.

    El técnico austriaco aseguraba que la decisión era antigua, pero el anuncio coincidió con la búsqueda del Manchester United de un nuevo entrenador, lo que avivó los rumores de una salida inmediata.

    Finalmente cumplió su contrato y se fue con honor: llevó al Palace a ganar la Conference League un año después de sorprender en la final de la FA Cup ante el City.

    Por ahora no hay sucesor confirmado y las opciones de Glasner parecen más limitadas de lo esperado.

    Aun así, sorprendería que algún grande no lo fiche, pues lo conseguido con un plantel sin títulos fue extraordinario y motivará a otros equipos modestos.

    «Si el Palace puede hacerlo, todos deben creer que pueden lograrlo», afirmó el exdelantero de los Eagles Clinton Morrison en BBC Radio 5 Live. «No pensé que vería esto en mi vida, pero siempre hay que creer porque momentos como estos son los que marcan».

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    PERDEDOR: Manchester City

    19 de mayo de 2026 - Los aficionados del Manchester City vivieron uno de sus días más duros en una década. Apenas asimilaban la noticia de que su querido entrenador, Pep Guardiola, dejaría el cargo al final de la temporada, cuando vieron esfumarse en Bournemouth la posibilidad de despedirlo con un séptimo título de la Premier League.

    Su marcha este verano, adelantada respecto al final de su contrato, no sorprendió del todo. Los rumores indicaban que ya había tomado la decisión independientemente del desenlace liguero. Las dos copas nacionales aún le brindaban un broche digno a su etapa repleta de títulos y sugerían que el equipo que ha construido puede mantener la era de éxito sin precedentes que ha liderado en el Etihad.

    Además, Guardiola no es el único que se marcha: el capitán Bernardo Silva también se va, y su ausencia se notará dentro y fuera del campo, sobre todo si Rodri le sigue. ¿Y quién sabe si Erling Haaland resistirá la tentación de fichar por un club de auténtica élite?

    No nos engañemos: son tiempos inciertos para el City, eliminado de la Champions por un flojo Real Madrid con alarmante facilidad. Pese a su poderío económico, Guardiola era su activo más valioso, el genio del banquillo con el que todos querían trabajar. Enzo Maresca no tiene el mismo carisma ni un historial probado de éxitos, así que el pánico que se vivió en el norte de Londres hace un mes ahora se ha trasladado a la mitad azul de Mánchester.

  • GANADOR: FC Thun

    Diez años después del milagro del Leicester City en la Premier League, vivimos otro cuento de hadas, esta vez en Suiza.

    Hace siete años el FC Thun estuvo al borde de la desaparición y descendió a la segunda división suiza tras la temporada 2019-20. Este equipo de una localidad de unos 45 000 habitantes ascendió el verano pasado y solo buscaba mantenerse en la categoría.

    Sin embargo, bajo la gestión del exdelantero suizo Mauro Lustrinelli, el Thun ganó la liga por primera vez en sus 128 años de historia. Un logro extraordinario que conmovió hasta a sus rivales.

    «Por eso amamos el fútbol», declaró el extremo del Young Boys, Christian Fassnacht, a BBC Sport tras el título del Thun. «El fútbol tiene sus propias reglas y estas historias dan la vuelta al mundo. Todo el fútbol suizo se alegra por el Thun».

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    GANADOR: París Saint-Germain

    Tras ganar su segunda Liga de Campeones consecutiva con el PSG, la pregunta era clara: ¿se quedará Luis Enrique otra temporada? Todo indica que sí. Nada más levantar el título, el español ya planeaba refuerzos para el mercado de verano.

    Renovar la plantilla es clave, pero Luis Enrique es fundamental para que el PSG aspire a ser el primer equipo desde el Real Madrid en ganar tres Champions consecutivas.

    Los aficionados se entusiasmaron aún más cuando el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, confirmó a TNT Sports que está «muy seguro» de que el exentrenador del Barcelona se quedará en París.

    «Todo gira en torno al proyecto», afirmó el qatarí, «y Luis Enrique es el mejor líder para el proyecto. Es el mejor entrenador del mundo».

    Pocos discrepan, así que el PSG puede revalidar el título. Tiene la tercera plantilla más joven en ganar la Liga de Campeones y una cantera en crecimiento. Si Luis Enrique consigue los fichajes que busca este verano, el PSG podría volver a ser imparable la próxima temporada.