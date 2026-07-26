Ganadores y perdedores de la MLS: Son Heung-min vuelve a estar en racha, Antoine Griezmann recupera su mejor nivel, pero Robert Lewandowski necesita tiempo

Otra semana de la MLS y nuevas historias interesantes. Entre el debate sobre la formación de jóvenes, el futuro de las franquicias y el próximo comisionado, se olvida que el producto es bueno y el fútbol merece la pena.

Sí, la paridad y la imprevisibilidad siguen ahí, pero hay otras cuestiones más importantes. La primera es el rendimiento de los grandes nombres de la liga. Casemiro ya debutó con el Miami. Robert Lewandowski y Antoine Griezmann también jugaron —con distinto éxito— para sus nuevos clubes. Son Heung-Min, ya consolidado, parece un fichaje nuevo para un LAFC revitalizado.

Y la cantera: los New York Red Bulls muestran que no siempre funciona, mientras que Philadelphia Union ejemplifica cómo hacerlo bien.

GOAL repasa los ganadores y perdedores de otra semana intrigante en la MLS.