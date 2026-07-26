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MLS Winners and Losers GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Ganadores y perdedores de la MLS: Son Heung-min vuelve a estar en racha, Antoine Griezmann recupera su mejor nivel, pero Robert Lewandowski necesita tiempo

FEATURES
Analysis
Orlando City
Los Angeles FC
Nueva York Red Bulls
A. Griezmann
H. Son
CF Montreal vs Inter Miami CF
CF Montreal
Inter Miami CF
Major League Soccer
Carlos Henrique Casemiro
R. Lewandowski

GOAL repasa los temas más destacados de la semana en la MLS, donde las nuevas estrellas buscan su ritmo y las veteranas demuestran su calidad.

Otra semana de la MLS y nuevas historias interesantes. Entre el debate sobre la formación de jóvenes, el futuro de las franquicias y el próximo comisionado, se olvida que el producto es bueno y el fútbol merece la pena.

Sí, la paridad y la imprevisibilidad siguen ahí, pero hay otras cuestiones más importantes. La primera es el rendimiento de los grandes nombres de la liga. Casemiro ya debutó con el Miami. Robert Lewandowski y Antoine Griezmann también jugaron —con distinto éxito— para sus nuevos clubes. Son Heung-Min, ya consolidado, parece un fichaje nuevo para un LAFC revitalizado.

Y la cantera: los New York Red Bulls muestran que no siempre funciona, mientras que Philadelphia Union ejemplifica cómo hacerlo bien.

GOAL repasa los ganadores y perdedores de otra semana intrigante en la MLS.

  • 손흥민 (Son Heung-Min)Getty Images

    GANADOR: Son Heung-Min está en racha

    Hay jugadores que destacan. Son no marcó en la primera parte de la temporada y bromeó con GOAL diciendo que se guardaba para el Mundial. Corea del Sur quedó eliminada en la fase de grupos, pero desde entonces su rendimiento ha sido sobresaliente.

    Tras el torneo no se tomó un descanso y regresó con el LAFC decidido a mostrar su mejor fútbol. En tres partidos ha marcado tres goles y se le ve mucho más relajado en el último tercio. Ya no es el delantero que fuerza las jugadas cuando el balón no entra. Su remate contra el Sporting KC el sábado fue de los de siempre: un paso de distancia del defensa, un pase certero al ángulo inferior. El LAFC espera que haya más por venir.

    • Anuncios
  • New York Red BullsGetty

    PERDEDOR: Los New York Red Bulls aún no encuentran su mejor forma.

    Los Red Bulls de Bradley Ball fueron la sensación a principios de año. Creatividad, juventud y verticalidad los hacían imparables. Pero tras dos duros partidos, han encadenado dos derrotas.

    Las estadísticas indican que dominaron al Charlotte FC, pero la realidad fue distinta: perdieron 2-0, encajaron dos goles evitables al inicio y nunca superaron la sólida defensa local. Esa es la contrapartida de un equipo que vive de las transiciones: cuando el partido se ralentiza, se complican. La roja al mediocampista Adri Mehmeti en los últimos minutos solo agravó la herida.

  • Antoine GriezmannGetty

    GANADOR: Antoine Griezmann demuestra su valía en la MLS

    ¿Podía fallar? El Orlando estaba desorientado en la primera mitad de la temporada, pero en cuanto le dieron a Antoine Griezmann un delantero con el que combinarse y una estructura con la que trabajar, llegó la magia. Probablemente no haya ningún jugador más inteligente en el fútbol a la hora de orquestar un ataque. Griezmann es un maestro de los fundamentos, con un toque extra de creatividad.

    Ante el Nashville fue el director de orquesta: lideró en toques, pases y recuperaciones (siete). Aunque Tyrese Spicer marcó el gol de la victoria, los aplausos son para Griezmann. Con dos partidos brillantes, el Orlando ya sonríe.

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  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    GANADOR: El Philly se beneficia del impulso de su nuevo entrenador.

    Ryan Richter fue nombrado entrenador interino del Philadelphia Union en mayo de 2026 tras la salida de Bradley Carnell.

    Desde entonces, el equipo ha encadenado dos victorias y muestra un fútbol atractivo. La explicación puede ser sencilla: el «efecto nuevo entrenador» ha inyectado energía. Pero Richter también acierta: mantiene a Milan Iloski en la delantera —ya con cinco goles seguidos— y a Cavan Sullivan, de 16 años, como titular. Ha dado rienda suelta a los jóvenes, y funciona.

  • Robert LewandowskiGetty

    PERDEDOR: El papel de Lewandowski sigue siendo incierto

    Tranquilidad: no hay que alarmarse porque Robert Lewandowski lleve dos partidos sin marcar. Los futbolistas necesitan tiempo para adaptarse, y aquí hay varios factores en juego. Lleva dos meses sin mostrar regularidad y el Chicago Fire se defendió bien sin él: era candidato al Supporters’ Shield y Hugo Cuypers lideraba la lucha por la Bota de Oro, aunque era lógico que bajara un poco el nivel.

    Introducir a un delantero menos ágil y algo fuera de forma complica el equilibrio. Lewandowski fue titular ante Miami y entró desde el banquillo contra NYCFC; no marcó en ninguno de los dos partidos y apenas remató una vez a puerta. El Chicago perdió ambos encuentros. Hay que darle tiempo, pero las cifras iniciales no convencen.

  • imago-sport-1080479016.jpgEyepix Group

    GANADOR: El Miami sigue imparable sin Leo


    No siempre ha sido un espectáculo, pero sigue siendo eficaz.

    Tras el parón del Mundial, el Inter de Miami ha encadenado dos triunfos: 1-0 al Chicago Fire y 1-0 al CF Montreal. Así, su racha llega ya a seis victorias. Lionel Messi, justo ganador de los dos últimos premios Landon Donovan al MVP de la MLS, y Rodrigo De Paul aún se recuperan del torneo, pero el resto del equipo ha respondido.

    Luis Suárez ha marcado tres goles en estos dos triunfos, mientras que Casemiro debutó con el club ante Montreal y se adaptó a la perfección en el centro del campo. La nota negativa la puso el jugador designado Germán Berterame, que inició su recuperación tras sufrir lesiones en el hombro izquierdo y la nariz en un choque contra Montreal. En conjunto, el técnico interino Guillermo Hoyos está demostrando que puede guiar al equipo hacia la victoria y mantener el tipo hasta el regreso de Messi y De Paul.