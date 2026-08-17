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MLS Winners and Losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Ganadores y perdedores de la MLS: Nashville SC logra su gran victoria ante el Inter Miami, San Diego FC se rehace, y hasta dónde puede llegar el Philadelphia Union con Cavan Sullivan?

FEATURES
Analysis
Winners & losers
Major League Soccer
Nashville SC vs Inter Miami CF
Nashville SC
Inter Miami CF
Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps
Seattle Sounders FC
Vancouver Whitecaps
C. Sullivan
L. Messi

Fue un fin de semana muy movido en la MLS, con mucho más que una gran victoria del Nashville SC sobre el Inter Miami por lo que entusiasmarse

Empezamos con San Diego FC. Está siendo un año bastante miserable para el equipo del sur de California, que acabó primero en la Conferencia Oeste y firmó una larga trayectoria en los playoffs en su temporada inaugural. Desde entonces, casi todo ha salido mal. El fútbol no ha terminado de encajar y existe una posibilidad real de que San Diego se quede fuera de los playoffs. Eso supondría un desplome inmenso tras el éxito del año pasado.

Últimamente, sin embargo, ha habido señales de vida. El fútbol tiene mejor pinta. Los errores que habían descarrilado su temporada se han vuelto menos frecuentes. El ambiente es bueno. Y el sábado por la noche, todo culminó con una gran victoria sobre LAFC.

En otros lugares, hubo cosas no tan buenas. Michael Bradley tuvo un inicio realmente maravilloso en su etapa como entrenador de los Red Bulls. Sin embargo, la luna de miel se ha terminado y su equipo concede demasiado. Tampoco va exactamente de maravilla para LAFC, que aún puede ganar el Oeste, pero se enfrenta a una protesta de aficionados en Change.org por Marc Dos Santos. También hay que hablar de Inter Miami, que está claramente en una encrucijada y fue vapuleado por Nashville SC.

GOAL repasa los principales resultados y a los ganadores y perdedores del fin de semana...



  • MukhtarGetty

    GANADOR: Hany Mukhtar

    El duelo entre Miami y Nashville prometía mucho.

    Aquí estaban dos equipos en momentos claramente distintos. El único tropiezo real de Nashville esta temporada llegó en la Leagues Cup, cuando no fue capaz de superar una serie de tres enfrentamientos difíciles ante grandes equipos de la Liga MX. Ha sido, con bastante diferencia, el equipo más completo de la MLS. Ha encajado menos goles que nadie y ha tenido con comodidad la mejor diferencia de goles de la Conferencia Este. La dupla formada por Sam Surridge y Hany Mukhtar sigue siendo tan efectiva como siempre.

    Miami, mientras tanto, llegaba al partido en un estado de enorme incertidumbre. Lionel Messi, a menos de dos semanas del fallecimiento de su padre, ha vuelto a los terrenos de juego, pero las piezas a su alrededor seguían sin encajar. Pero también, ese tal Messi sigue siendo bastante bueno. Primero Nashville. Segundo Miami. Fuegos artificiales, ¿no?

    No tanto para Miami. Nashville lo arrolló. Mukhtar marcó dos goles y tuvo un papel clave en los otros dos para que Nashville firmara cuatro. Messi dejó una asistencia sencillamente sublime para Telasco Segovia. Pero también falló un penalti en un momento crucial del partido. Sí, estrelló dos balones en el poste. Sí, Miami hizo 16 disparos. Pero, de alguna manera, nunca dio realmente la sensación de que fuera a marcar. Mientras tanto, Nashville fue tremendamente eficaz. Y Mukhtar estuvo mejor que Messi esa noche.

    • Anuncios
  • Michael Bradley NYRBGetty

    PERDEDOR: Michael Bradley

    Quizá siempre iba a haber algún tropiezo de los Red Bulls. Ese es el problema cuando juegas un fútbol tan expansivo y abierto. Puedes tener a todos los Adri Mehmeti del mundo, pero en algún momento te acaban descubriendo. Y eso es lo que pasó. Los Red Bulls se adelantaron en Atlanta y, visto el desarrollo del partido, podrían haber marcado uno o dos más.

    Pero había demasiado espacio al contragolpe. Y, a medida que los Red Bulls, tan intensos en la presión alta, se fueron cansando, Atlanta mostró mucha calidad en las transiciones. Tristan Muyumba, que tiene debilidad por lo espectacular, colocó un disparo en la escuadra para poner el 1-1. Y después Fafa Picault marcó, de cabeza, un gol poco habitual en el minuto 82. Era el primer partido de Atlanta en casa desde el 9 de mayo, y le dieron al público del Mercedes-Benz algo que celebrar.

    Bradley, mientras tanto, tendrá que reflexionar. RBNY no es tanto un mal equipo como uno irregular. Le puede competir a cualquiera, pero los 41 goles encajados son la prueba de que le vendría bien ajustar un poco más atrás.

  • Anders Dreyer Getty

    GANADOR: Anders Dreyer

    San Diego FC necesitaba algo por lo que gritar. La temporada ha sido un pequeño baño de realidad para la historia más ilusionante del año pasado. Recordemos que se quedaron a 180 minutos de levantar la MLS Cup en su primera temporada. Habría sido un logro extraordinario y una lección magistral de construcción de plantilla.

    Sin embargo, las cosas no son tan sencillas y el equipo de Mikey Varas se ha estrellado de vuelta contra la realidad en 2026. Los motivos son numerosos. Desde luego, la polémica en torno a Chucky Lozano no ha ayudado. Pero San Diego tampoco se ha hecho demasiados favores a sí mismo, apostando por un fútbol de posesión y cometiendo demasiados errores mientras intentaba ser demasiado preciosista con el balón. Aun así, estas últimas semanas han sido relativamente alentadoras. Encadena una buena racha de partidos sin perder y el sábado logró una gran victoria ante LAFC.

    No fue lo más bonito. Recibió más disparos que LAFC, y una desafortunada mano en un gol de Denis Bouanga en la primera parte podría haber hecho que el partido se inclinara hacia el otro lado. Pero Anders Dreyer, que todavía no ha alcanzado el nivel de la temporada pasada, apareció en el momento justo. El extremo danés transformó un penalti en el minuto 88 para dar a su equipo una trabajada victoria por 1-0 ante un conjunto que podría haberse puesto líder del Oeste con tres puntos propios (aquí estamos ignorando convenientemente su absurdamente estúpida segunda amarilla en el minuto 96).

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  • Marc Dos SantosGetty

    PERDEDOR: Marc Dos Santos

    Y en el otro lado de las cosas... Ha sido una temporada extraña para Dos Santos. Steve Cherundolo siempre iba a ser un listón muy difícil de igualar en el banquillo de LAFC, aunque le costó dar con la tecla táctica en LAFC al inicio de la temporada pasada. Aun así, la reacción de los aficionados hacia Dos Santos ha sido desigual. Está claro que, tácticamente, las cosas no terminan de funcionar.

    Son Heung-Min no ha marcado goles al ritmo que muchos esperaban. Los nuevos fichajes no han aportado equilibrio. Ni siquiera un tercer puesto en el Oeste, con mucho margen todavía para seguir mejorando, ha evitado una petición de aficionados de alto perfil para que el entrenador sea despedido.

    Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, una derrota por 1-0 ante San Diego no ayudó. Tampoco ayuda el hecho de que Son solo haya marcado cuatro goles esta temporada en la MLS. Sería difícil que LAFC justificara prescindir de un entrenador que aún podría ganarles la MLS Cup. Pero los aficionados no están contentos.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    GANADOR: Cavan Sullivan

    Bueno, pues eso. Resulta que el chico juega bastante bien.

    Con cada actuación de Cavan Sullivan, el exentrenador Bradley Carnell queda cada vez peor. Ha quedado claro que el Philadelphia estaba demasiado encorsetado bajo su anterior técnico. Había demasiada cautela y no suficiente libertad. No está claro si eso responde a la naturaleza de Carnell o a una directriz desde arriba. Sin embargo, ahora el Union parece más liberado. Sullivan no es la única razón: ha habido mejoras en todos los frentes, mientras que el fichaje de Kai Wagner parece un acierto maestro. Pero él es, sin duda, el principal beneficiado, un adolescente al que protegieron al máximo y que juega sin miedo.

    Aquí hay destellos de un joven Bukayo Saka. El Union no tiene nada que perder. Y su creativo centrocampista de banda está encantado de asumir la responsabilidad. Hasta ahora, está funcionando bastante bien. Sullivan dio dos asistencias contra el NYCFC, y el Union remontó un 2-0 en contra para sumar su cuarta victoria consecutiva en la MLS. ¿Ha llegado el momento de que el Union sueñe?

  • Craig WaibelGetty

    PERDEDOR: Craig Waibel

    El entrenador de los Seattle Sounders, Brian Schmetzer, suele ser una persona bastante sensata. Tampoco le da miedo decir lo que piensa. En 2025, por ejemplo, le dijo a GOAL que esperaba que su joven centrocampista estrella Obed Vargas fuera vendido al Atlético de Madrid después de que ambos equipos se enfrentaran en el Mundial de Clubes de ese año (la operación se completó a principios de 2026).

    Sin embargo, el domingo Schmetzer fue un paso más allá. Cuando le preguntaron por la posibilidad de convocar a jugadores del equipo MLS Next Pro de los Sounders, Schmetzer, con bastante franqueza, dijo que los Sounders «necesitan algo más que eso». También criticó las opciones que tenía en el banquillo. Todo pareció una pulla sutil al director deportivo de los Seattle Sounders, Craig Waibel. Y tiene razón, especialmente porque los Sounders no pueden contar con su estrella de enorme fiabilidad, Jordan Morris.

    Pero también faltan los veteranos atacantes Paul Arriola y Jesus Ferreira. Si a eso se suma la ausencia del centrocampista del USMNT Cristian Roldan, la plantilla queda corta. Seattle perdió 2-0 el domingo ante un buen Vancouver y ofreció una actuación aceptable. Sin embargo, aquí lo que falta es calidad, no esfuerzo.