Ganadores y perdedores de la MLS: Lionel Messi despierta para liderar la remontada del Inter Miami, Timo Werner brilla, crecen las dudas sobre Tata Martino con el Atlanta United

Y así, otro fin de semana de la MLS llega a su fin. Si lo miramos con detenimiento, la mayoría de los resultados fueron los esperados (más o menos).

El Inter Miami iba perdiendo, pero entonces Lionel Messi despertó. El LAFC se mostró muy convincente contra Houston. Vancouver ganó. También lo hizo San Diego. En el resto de partidos hubo de todo, pero ahí reside la diversión.

Por supuesto, Messi fue el protagonista (acostúmbrate a esas palabras). Pero hubo muchas otras cosas por las que emocionarse.

El Chicago Fire estuvo muy irregular el año pasado, oscilando entre lo malo y lo excelente. Ahora parece mucho mejor. La revolución de Michael Bradley continúa, y el entrenador, que debuta en el cargo, está demostrando que los jóvenes pueden estar a la altura. Timo Werner impresionó en su debut con el San José Earthquakes. Y luego, en el lado más negativo, Tata Martino ha descubierto que quizá no siempre hay que volver con tu ex.

GOAL analiza todo esto y mucho más al desglosar los ganadores y perdedores de otra jornada repleta de la MLS...