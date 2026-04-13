Ganadores y perdedores de la MLS: Julian Hall es el mejor joven de la liga, Germán Berterame rompe su racha negativa y Tata Martino podría estar en serios apuros

Esta semana ha sido clave para quienes critican la falta de equilibrio en la MLS. La jornada fue peculiar: el Inter Miami empató 2-2; el invicto LAFC perdió con un Portland en crisis; y el San Diego FC volvió a caer. En esta liga nada es predecible, y eso la hace emocionante.

Pero, al analizar más a fondo, surgen historias interesantes: Julian Hall, a menudo eclipsado por Cavan Sullivan en la lucha por el título de mejor joven de la MLS, siguió brillando; Germán Berterame mostró que tal vez no fue un mal fichaje; y un entrenador de renombre obtuvo el resultado que podría salvarle el puesto.

GOAL repasa a los ganadores y perdedores de la MLS tras otro fin de semana caótico...