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MLS Winners & Lsoers (04.13.2026)GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Ganadores y perdedores de la MLS: Julian Hall es el mejor joven de la liga, Germán Berterame rompe su racha negativa y Tata Martino podría estar en serios apuros

Winners & losers
Inter Miami CF
G. Berterame
Nueva York Red Bulls
FEATURES
Major League Soccer
Atlanta United
San Diego FC
Portland Timbers
P. Neville

Los resultados fueron muy variados, y algunos entrenadores destacados tuvieron actuaciones que podrían definir la temporada.

Esta semana ha sido clave para quienes critican la falta de equilibrio en la MLS. La jornada fue peculiar: el Inter Miami empató 2-2; el invicto LAFC perdió con un Portland en crisis; y el San Diego FC volvió a caer. En esta liga nada es predecible, y eso la hace emocionante.

Pero, al analizar más a fondo, surgen historias interesantes: Julian Hall, a menudo eclipsado por Cavan Sullivan en la lucha por el título de mejor joven de la MLS, siguió brillando; Germán Berterame mostró que tal vez no fue un mal fichaje; y un entrenador de renombre obtuvo el resultado que podría salvarle el puesto.

GOAL repasa a los ganadores y perdedores de la MLS tras otro fin de semana caótico...

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    GANADOR: Julian Hall

    Ahora mismo, el mejor jugador joven de la MLS no es Cavan Sullivan: es Julian Hall. Al delantero de los New York Red Bulls se le han brindado más oportunidades y las ha aprovechado al máximo. Comenzó la temporada marcando goles y ahora se dedica a crear los de sus compañeros. Ante Miami no marcó, pero fue clave: dio dos asistencias brillantes y pudo anotar uno o dos goles. Quizá este Mundial llegue demasiado pronto para él, pero ya es un auténtico talento.

    • Anuncios
  • Mikey Varas Getty

    PERDEDOR: Mikey Varas

    ¿Qué pasa en San Diego? El año pasado mostraron uno de los mejores fútbols de la liga y mantuvieron una regularidad notable, sumando puntos con frecuencia y mereciendo su larga trayectoria en los playoffs. Este año, sin embargo, las cosas lucen inestables. Podría pensarse que las dificultades estarían en ataque, sobre todo tras la partida de Chucky Lozano.

    Sin embargo, la zaga es el verdadero problema: ha encajado al menos dos goles en cada uno de los últimos seis partidos y no gana desde el 11 de marzo. Además, es el segundo equipo que más faltas comete y ya ha sufrido tres expulsiones en la MLS. El fin de semana pasado fue un resumen perfecto: el equipo de Mikey Varas se adelantó 1-0, pero cedió el control y llegó al descanso 2-1 abajo. A los dos minutos de la segunda parte llegó la expulsión y se esfumó la remontada.

    Varas suma seis partidos sin ganar y, aunque su puesto parece seguro, el joven técnico vive su primera crisis. Veremos cómo salen de este bache.

  • German Beterame Getty

    GANADOR: German Berterame

    Por fin.

    ¿Necesitaba el Inter Miami un delantero con tanta frecuencia? O, más concretamente, ¿realmente necesitaba gastar el dinero destinado a un jugador franquicia en uno? Es casi seguro que no. Berterame fue caro y, hasta ahora, no ha encajado. La justificación en su momento era que aportaría una profundidad crucial para la Copa de Campeones de la CONCACAF. Bueno, Miami ya está fuera de esa competición, y los últimos partidos han demostrado que los Herons, sencillamente, son mejores cuando él no juega.

    Sin embargo, el sábado mostró su valor: presencia en el área. Su gol no fue complicado, pues quedó solo ante los Red Bulls y remató. Todos los goles cuentan y quizá sea el impulso que el exjugador de la Liga MX necesita para adaptarse a la MLS.

  • Emmanuel Latte Lath Atlanta United Getty

    PERDEDOR: Emmanuel Latte Lath

    ¿Es hora de considerar a Emmanuel Latte Lath un fracaso? El Atlanta United pagó mucho por este delantero, y en más de un año en la liga no ha cumplido las expectativas. No es solo su culpa: ha tenido poco apoyo y ser el ‘9’ de un equipo que genera pocas ocasiones es complicado.

    Pero tampoco se ha ayudado mucho a sí mismo. Marcó solo ocho goles en 32 partidos el año pasado y lleva uno en los primeros siete de esta temporada. Este fin de semana fue especialmente malo: no logró desbordar al renovado Chicago Fire. El club le instará a disparar más para salir del bache, pero por ahora parece un fichaje sobrevalorado que no se adapta a la MLS.

  • Phil NevilleGetty

    GANADOR: Phil Neville

    Neville se jugaba el puesto esta semana. El Portland había tenido un mal inicio de temporada y, con un calendario complicado, una derrota podría costarle el cargo. El LAFC, incluso de local, parecía un rival inoportuno para lograr una hazaña.

    Sin embargo, Portland ganó: menos tiros, más posesión y un gol de Kelsy en el 96 que valió el 2-1. Neville mantiene su estilo. Siempre busca la posesión y una variante del 4-3-3; un estilo de todo o nada que esta vez funcionó y le da un día más en el cargo.

  • Ben Olsen Houston DynamoGetty

    PERDEDOR: Ben Olsen

    El Houston Dynamo invirtió 13 millones de dólares este verano para reforzar el equipo y darle a Ben Olsen la oportunidad de ascender en la tabla tras una temporada sin playoffs. La apuesta parecía acertada: Olsen es un técnico veterano con olfato para armar un equipo, sobre todo en ataque.

    El problema es la defensa: han encajado 16 goles, segunda peor marca del Oeste. Este fin de semana fue un golpe duro: seis tantos recibidos ante Colorado. Aunque los Rapids son buenos, recibir seis goles nunca es aceptable. Olsen debe reforzar la zaga cuanto antes.