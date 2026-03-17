James Rodríguez saltó por fin al campo con el Minnesota United. Pero esa podría ser la única buena noticia para un equipo de los Loons que parece haber perdido fuelle desde que Eric Ramsay se marchó al West Brom durante la pretemporada (la buena noticia: vuelve a estar disponible).

Sin embargo, el Minnesota no es el único equipo que está pasando apuros. Tras un mes de la temporada de la MLS, la clasificación ya cuenta una historia extraña: algunos equipos muy buenos —sobre todo en la Conferencia Oeste— y otros sorprendentemente malos. El Orlando City se ha despedido recientemente de su veterano y exitoso entrenador, Óscar Pareja. ¿Podría Pat Noonan enfrentarse a preguntas similares? La derrota por 6-1 ante un New England Revolution que antes estaba en apuros es inexplicable, especialmente para un Cincinnati que, sobre el papel, es uno de los equipos más completos de la MLS.

Mientras tanto, el Toronto FC espera que su remontada esté a la vista. Los Reds presentaron por fin a Josh Sargent en el BMO Field tras completar lo que podría convertirse en un traspaso récord de la MLS. Toronto no ha vuelto a ser el mismo desde su triunfo en la MLS Cup hace casi una década. ¿Podría Sargent ser la chispa que traiga de vuelta los buenos viejos tiempos?

GOAL analiza los ganadores y perdedores de la cuarta jornada de la MLS.