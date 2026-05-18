Sam Sarver, eres una auténtica leyenda.

Este año pedía garra y humor. La MLS vive su mejor momento: clubes variados, sistemas de juego de todo tipo y técnicos internacionales. Probablemente más de cincuenta jugadores de la liga vayan al Mundial. Todo eso es bueno, pero faltaba chispa.

Llegó el vivaz delantero del FC Dallas, se burló de unos aficionados rivales y, tras marcar el gol de la victoria en los últimos minutos, se bebió casi toda una cerveza (más sobre eso luego). Fue un momento divertido en una semana apasionante en la MLS. El Inter Miami debutó con victoria en el Nu Stadium gracias a una asistencia magistral de Messi. Guilherme silenció a todos recordando que es uno de los mejores fichajes del Houston Dynamo, y Hugo Cuypers marcó como si se llamara Robert Lewandowski.

GOAL repasa otra semana apasionante de la MLS, con el parón del Mundial ya cerca.