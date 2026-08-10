Ganadores y perdedores de la Leagues Cup: Cavan Sullivan firma la mejor actuación de su joven carrera, Robert Lewandowski demuestra su clase y Kris Valde estalla contra los aficionados del Providence Park

Por fin, el panorama de la Leagues Cup empieza a aclararse un poco. Que 36 equipos disputen un torneo con dos ligas distintas puede complicarse bastante, sobre todo cuando solo ocho pueden clasificarse para las eliminatorias, quizá no sean suficientes por el tamaño del cuadro, pero esa es una cuestión para otro día.

Sea como sea, ya hay algunas certezas. Dos clubes de la MLS, Vancouver y Minnesota, están definitivamente fuera de la competición. Nada menos que 10 clubes de la Liga MX ya han quedado eliminados. De cara a la última jornada, básicamente está todo en juego.

Aun así, algunos equipos se han posicionado realmente bien hasta ahora.

Austin y Charlotte han cumplido. Chicago Fire, que ha empezado a sacar la mejor versión de Robert Lewandowski, se ha metido de lleno en la pelea. LAFC ha sorteado un calendario complicado. Philadelphia Union mantiene sus opciones. Pero hay algunos en peligro. Inter Miami, favorito a priori, podría no clasificarse después de perder durante el fin de semana. El impulso de Portland Timbers podría haberse frenado en seco. Si se junta todo, parece que se viene una última jornada apasionante.

Y antes de unos días caóticos, GOAL repasa los ganadores y perdedores del fin de semana...







