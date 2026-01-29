Como el Liverpool sabe dolorosamente, liderar la fase de ligas no garantiza un camino fácil hacia la final. Los Reds se enfrentaron al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la temporada pasada, y el resto es historia. Sin embargo, el Arsenal debería sentirse bastante satisfecho por haber terminado primero esta vez, y con un récord del 100 por ciento.

Para empezar, simplemente evitar los play-offs significa dos partidos menos para los perseguidores del cuádruple de Mikel Arteta. En segundo lugar, los Gunners, a diferencia del Liverpool, no se enfrentarán a un posible ganador en los octavos de final, con el Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Atalanta y Olympiacos como sus posibles oponentes.

En tercer lugar, y lo más importante de todo, un pequeño pero significativo cambio en las reglas de esta temporada de la Liga de Campeones significa que los dos mejores sembrados jugarán en casa el partido de vuelta de cada eliminatoria, lo cual sería una ventaja indiscutible en partidos que se alarguen a tiempo extra o penales.

El Arsenal obviamente perdió en el Emirates por primera vez esta temporada el domingo, contra sus rivales de la Premier League, el Manchester United, mientras que continúan las preocupaciones sobre su fortaleza mental y dependencia de las jugadas a balón parado. Sin embargo, como subrayaron en la fase de ligas, los londinenses del norte tienen la plantilla más fuerte en el fútbol mundial en este momento y la fase eliminatoria de esta temporada realmente no podría estar mejor preparada para que los sembrados No.1 lleguen a la final, lo cual es una promesa tan buena para un equipo que nunca ha levantado el trofeo.