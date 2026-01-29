Goal.com
Mark Doyle

Ganadores y perdedores de la fase de liga de la Champions League: Desde el perfecto Arsenal y la clasificación de cuento de hadas de Bodo/Glimt hasta los decepcionantes Real Madrid y PSG

La fase de liga de la Champions League concluyó de manera previsiblemente caótica el miércoles, con todos los partidos de la octava jornada comenzando al mismo tiempo. El resultado neto fue numerosos cambios de posición a lo largo de más de 90 minutos de locura, aunque el momento destacado fue, sin duda, el gol de cabeza en el último segundo de Anatoliy Trubin para mantener al Benfica en la competición.

También hubo drama tardío en Bilbao, donde el Sporting CP marcó en el minuto 94 para asegurar un lugar sorpresivo en los últimos 16 mientras que Bodo/Glimt realizó una sorprendente hazaña contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el Club Brujas eliminó al Marsella del torneo y el Qarabag se clasificó para los play-offs a pesar de ser vapuleado por el Liverpool, que terminó tercero.

Algunos de los otros grandes, incluidos Barcelona, Chelsea y Manchester City, también avanzaron directamente a los últimos 16, mientras que el Arsenal encabezó la tabla al lograr ocho victorias de ocho al vencer al Kairat Almaty, último del grupo, con un equipo alternativo pero aún así fuerte.

Entonces, ¿quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores de la fase de liga, que duró cuatro meses y 144 juegos? GOAL lo desglosa todo a continuación...

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    GANADOR: Arsenal

    Como el Liverpool sabe dolorosamente, liderar la fase de ligas no garantiza un camino fácil hacia la final. Los Reds se enfrentaron al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la temporada pasada, y el resto es historia. Sin embargo, el Arsenal debería sentirse bastante satisfecho por haber terminado primero esta vez, y con un récord del 100 por ciento.

    Para empezar, simplemente evitar los play-offs significa dos partidos menos para los perseguidores del cuádruple de Mikel Arteta. En segundo lugar, los Gunners, a diferencia del Liverpool, no se enfrentarán a un posible ganador en los octavos de final, con el Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Atalanta y Olympiacos como sus posibles oponentes.

    En tercer lugar, y lo más importante de todo, un pequeño pero significativo cambio en las reglas de esta temporada de la Liga de Campeones significa que los dos mejores sembrados jugarán en casa el partido de vuelta de cada eliminatoria, lo cual sería una ventaja indiscutible en partidos que se alarguen a tiempo extra o penales.

    El Arsenal obviamente perdió en el Emirates por primera vez esta temporada el domingo, contra sus rivales de la Premier League, el Manchester United, mientras que continúan las preocupaciones sobre su fortaleza mental y dependencia de las jugadas a balón parado. Sin embargo, como subrayaron en la fase de ligas, los londinenses del norte tienen la plantilla más fuerte en el fútbol mundial en este momento y la fase eliminatoria de esta temporada realmente no podría estar mejor preparada para que los sembrados No.1 lleguen a la final, lo cual es una promesa tan buena para un equipo que nunca ha levantado el trofeo.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-SPORTINGAFP

    GANADOR: Sporting CP

    Después de la sorprendente victoria de la semana pasada sobre el Paris Saint-Germain, el entrenador del Sporting CP, Rui Borges, admitió, "No tengo palabras para describir a este grupo y a estos muchachos, que merecían esta victoria y merecen estar en la historia del club." 

    Si había alguna duda sobre eso antes, ya no la hay más - no después de que el equipo portugués siguiera su impresionante victoria sobre los campeones vigentes en Lisboa venciendo al Athletic Club en Bilbao para clasificar directamente a los octavos de final.

    Como Borges admitió abiertamente, su objetivo original había sido simplemente alcanzar los play-offs. Sin embargo, al igual que lo hicieron contra el PSG, el Sporting demostró su espíritu indomable al marcar un gol en los últimos minutos en San Mamés que los vio terminar entre los ocho primeros "junto a algunos de los mejores equipos del mundo".

    "Estar allí," añadió Borges, "trae un gran orgullo al club - pero también al país."

  • FBL-EUR-C1-VILLARREAL-AJAXAFP

    PERDEDOR: Villarreal

    Hubo cuatro equipos eliminados con una ronda de la fase de liga aún por jugar: Kairat Almaty, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Villarreal. La salida de este último fue con mucho la más sorprendente, porque el Submarino Amarillo en realidad está yendo bien en La Liga esta temporada, con los hombres de Marcelino actualmente en cuarto lugar en la tabla, a solo tres puntos detrás del Atlético de Madrid y con un partido pendiente.

    Sin embargo, a pesar de ofrecer algunas actuaciones decentes, el Villarreal simplemente no pudo reproducir su forma doméstica en la competencia continental. En consecuencia, los jugadores terminaron sintiéndose como si estuvieran atrapados en su propia versión futbolística de "El Día de la Marmota".

    "Tengo que decir lo mismo que he estado diciendo desde que comenzó la Liga de Campeones," dijo el centrocampista Santi Comesaña después de que las esperanzas del Villarreal de llegar a la fase eliminatoria fueran terminadas por una derrota de 2-1 en casa ante el Ajax la semana pasada. "No merecíamos perder, pero lo hicimos nuevamente de todos modos. Tuvimos oportunidades, pero no pudimos convertirlas, y nos dañaron con muy poco. Es realmente difícil porque no creo que deberíamos haber terminado en esta posición en la Liga de Campeones."

    Sin embargo, Marcelino señaló con razón que sus jugadores no podían quejarse de su vergonzosa salida temprana. "En esta competición," dijo, "tienes que ser decisivo en ambos extremos del campo." Villarreal no fue ninguno de los dos, y es por eso que uno de los mejores equipos de España ya está fuera de Europa a finales de enero.

  • Qarabag FK v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    GANADOR: Qarabag

    Momento de confesión: Antes de que comenzara la fase de la liga, pensamos que Qarabag era el equipo más débil de la competición. Era muy difícil ver cómo un equipo que había terminado en el último lugar de la Europa League del año pasado podría siquiera esperar competir con la élite del continente. Sin embargo, raras veces hemos estado tan felices de estar equivocados.

    La campaña de Qarabag, desafiando la lógica, fue absolutamente surrealista de principio a fin, con los hombres de Gurban Gurbanov sorprendiendo al Benfica en el Estadio da Luz en la primera jornada antes de conocer su clasificación para los play-offs en Anfield el miércoles después de una derrota por 6-0 ante el Liverpool.

    Sin embargo, su goleada en Merseyside no debería restar en absoluto valor a su logro. Como dijo Gurbanov, Qarabag mereció pasar a la fase de eliminatorias. "Mirando hacia atrás en nuestro recorrido de ocho juegos en la fase de liga en su conjunto," dijo, "superamos muchos obstáculos." 

    Su victoria decisiva sobre el Eintracht Frankfurt en la séptima jornada fue el caso más dramático, con el equipo azerbaiyano remontando de un 2-1 en contra con solo 10 minutos por jugar para desatar escenas de celebración desenfrenada en Bakú con un gol ganador en el último segundo que dejó a Gurbanov y a varios de sus jugadores en lágrimas.

    De hecho, ese juego por sí solo sirvió como un recordatorio muy bienvenido de la imprevisibilidad del deporte, incluso cuando las probabilidades hoy en día están tan fuertemente inclinadas a favor de la élite.

  • FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLEAFP

    PERDEDOR: Paris Saint-Germain

    Dado que el Paris Saint-Germain pasó por los play-offs en su camino hacia la victoria de la Champions League de la temporada pasada, a Vitinha no le perturbó demasiado no clasificar automáticamente para los octavos de final una vez más. 

    "No tenemos que pensar demasiado en eso," dijo el mediocampista tras el empate 1-1 con el Newcastle del miércoles. "Tuvimos el mismo problema el año pasado y luego, de la nada, las cosas cambiaron y la pelota comenzó a entrar."

    No es una descripción completamente precisa de la situación, sin embargo. La forma de PSG había mejorado mucho antes del final de la fase de grupos la temporada pasada. De hecho, llegaron a los play-offs en un verdadero punto alto después de evitar la amenaza de una salida temprana con tres victorias sucesivas, incluida una victoria masiva y estimulante sobre el Manchester City.

    En esta ocasión, hay una preocupación real sobre la forma de PSG, ya que desperdiciaron un puesto entre los ocho primeros al no ganar ninguno de sus últimos tres juegos. Todavía tienen una cosecha sensacional de jóvenes jugadores liderados por un entrenador sobresaliente en Luis Enrique, pero se requiere una mejora masiva de un equipo que, de manera bastante preocupante, está luchando también en la Ligue 1 esta temporada.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    GANADOR: 'El Especial'

    El 5 de noviembre, en el punto medio de la fase de la liga, el Benfica era penúltimo en la tabla con cero puntos en cuatro juegos. Se le sugirió a José Mourinho que su equipo ya no tenía ninguna posibilidad de llegar a la fase de eliminación directa. Mourinho, sin embargo, no quiso saber nada de eso.

    "Nadie puede convencerme de que estamos fuera," dijo el portugués después de la frustrante derrota 1-0 de su equipo en casa ante el Bayer Leverkusen. "Incluso si todos empiezan a gritar que estamos fuera, no me convencerán. No puedo decir que vamos a clasificarnos, pero me niego a aceptar que esto ha terminado ahora. El equipo está mejorando, no hay nada que me convenza de que no podemos luchar. Hay 12 puntos en juego, así que tenemos una oportunidad."

    ¡Qué razón tenía! El Benfica ganó tres de sus últimos cuatro juegos para avanzar, y de la manera más notable posible, con el portero Anatoliy Trubin anotando un cabezazo en el último segundo en la victoria 4-2 sobre el Real Madrid para mover a las Águilas al puesto 24 en la clasificación por diferencia de goles.

    Fue un triunfo particularmente satisfactorio para Mourinho sobre su antiguo club, pero también un logro notable para un entrenador que fue despedido por el Fenerbahce en agosto por no lograr llevar al club turco a la fase de la liga. Ahora está en camino a los play-offs con el Benfica. ¡Resulta que 'El Especial' todavía tiene lo suyo!

  • SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    PERDEDOR: Antonio Conte

    Antonio Conte estaba orgulloso de la forma en que su diezmado equipo del Napoli se desempeñó en la derrota 3-2 ante el Chelsea que terminó con las esperanzas de los Partenopei de llegar a la fase eliminatoria.

    "Incluso con 13 jugadores fuera, fuimos valientes y agresivos," dijo el entrenador a Sky Sport Italia. "Esto es lo que nos permitió ganar el Scudetto la temporada pasada y la Supercoppa [en diciembre] - es el camino a seguir. Estoy convencido de que con más jugadores a mi disposición, podemos mejorar aún más."

    Sin embargo, una vez más hay dudas legítimas sobre la sostenibilidad del increíblemente intenso estilo de fútbol de Conte. Es claramente uno de los mejores entrenadores del juego. De hecho, probablemente no haya un mejor hombre para que un club llame en un momento de crisis, dado que ha transformado de inmediato a equipos que anteriormente estaban en problemas en campeones de liga en su primer año a cargo (Juventus, Chelsea y Napoli). Sin embargo, sus equipos con demasiada frecuencia se desmoronan cuando están cargados con fútbol europeo.

    Conte ha dirigido ahora seis campañas de la Liga de Campeones; tres de ellas terminaron antes de la fase eliminatoria, mientras que solo una llegó hasta los cuartos de final.

    Entonces, aunque puede haber circunstancias atenuantes en torno a esta última eliminación vergonzosamente temprana, que los campeones italianos fueran eliminados de Europa básicamente porque no pudieron mantener una ventaja de 1-0 sobre el Copenhague con 10 hombres la semana pasada refleja terrible sobre Conte y su metodología.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    GANADOR: Entrenadores de la EPL bajo presión

    ¿Dónde estarían Arne Slot y Thomas Frank sin la Liga de Campeones? Probablemente buscando nuevos trabajos.

    A pesar de ganar la Premier League en su primera temporada en Liverpool, Slot ha enfrentado una inmensa presión durante una de las peores defensas del título que ha visto el fútbol inglés. En cuanto a Frank, no contaba con tanto crédito entre los aficionados de su club, por lo que el danés ha estado lidiando con llamados regulares para que sea despedido, con el Tottenham actualmente en el puesto 14 de la Premier League.

    Sin embargo, el fútbol continental ha brindado a ambos entrenadores un alivio bienvenido de sus luchas domésticas. A pesar de una crisis de lesiones defensivas, el Liverpool de Slot terminó tercero en la fase de liga, justo un lugar y un punto por delante del Tottenham de Frank, quienes, como admitió el mediocampista Achie Gray, son "como un equipo diferente en Europa".

    Por consiguiente, ahora hay una buena posibilidad de que ambos continúen en sus respectivos cargos para cuando lleguen los octavos de final - y no habríamos dicho eso incluso tan recientemente como el pasado sábado.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    PERDEDOR: Real Madrid

    Jose Mourinho expresó nada más que amor por Alvaro Arbeloa en la víspera del crucial enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid, refiriéndose a su antiguo jugador como "mi chico" y "uno de los mejores hombres" que había entrenado. No obstante, parecía que el portugués tenía a Arbeloa en mente cuando expresó su sorpresa ante el fenómeno moderno de "entrenadores sin historia, entrenadores sin un historial de trabajo," recibiendo "oportunidades para dirigir los clubes más importantes del mundo".

    Por supuesto, la decisión de Madrid de recurrir a su entrenador del equipo de reserva para reemplazar a Xabi Alonso al frente no fue realmente una sorpresa. Era algo que se veía venir. Pero Arbeloa claramente no es Zinedine Zidane. Eso ya está claro, con el Madrid habiendo sufrido una humillante salida de la Copa del Rey bajo su dirección antes de perder su lugar en los últimos 16 de la Liga de Campeones con una derrota terriblemente indisciplinada 4-2 ante el Benfica de Mourinho en el Estadio da Luz.

    Como el propio Arbeloa admitió, su equipo fue "superado" en la noche. "Me gustaría decir que fue solo en una cosa, pero fue en muchos aspectos," admitió el ex lateral. "Hemos estado muy lejos de la versión que deberíamos ser y tenemos mucho que mejorar."

    El Madrid es, por supuesto, experto en encontrar forma de repente cuando realmente importa en las fases eliminatorias de la Liga de Campeones. Sin embargo, tal como están las cosas, no respaldaríamos a Arbeloa para guiar a Los Blancos a través de los play-offs, y especialmente si tiene que enfrentarse nuevamente a Mourinho.

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    GANADOR: Kylian Mbappe

    Madrid tiene muchos problemas en este momento, pero Kylian Mbappe no es uno de ellos. Al contrario, el delantero francés en racha es la única razón por la que Los Blancos podrían realmente volver a establecerse como retadores legítimos de la Liga de Campeones.

    A pesar de jugar en un equipo profundamente disfuncional, Mbappe está operando en el pico de sus poderes. Nunca antes había sido tan consistente o clínico. Como dijo Mourinho después de la victoria del Benfica sobre Madrid, "¡Dos oportunidades para Mbappe, dos goles!"

    Con su doblete en Lisboa, el ganador de la Copa del Mundo llevó su cuenta del torneo a 13, lo cual es absolutamente increíble por un par de razones. En primer lugar, Mbappe solo jugó en siete partidos en la fase de liga, porque no estaba en forma para participar en la derrota de Madrid en casa contra el Manchester City. En segundo lugar, el jugador de 27 años ahora está a solo cuatro goles de igualar el récord de más goles anotados en toda una campaña.

    Así que, aunque tenemos serias dudas sobre si Madrid incluso llegará a los últimos 16, Mbappe podría haber hecho más historia antes de entonces.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEAFP

    PERDEDOR: Roberto De Zerbi

    Si no hubiera sido por un gol en el minuto 98 del portero del Benfica, el Marsella se habría clasificado para los play-offs. En un contexto tan loco, uno podría sentirse tentado a considerar al equipo francés desafortunado. Sin embargo, el entrenador Roberto De Zerbi ni siquiera intentó argumentar que su equipo merecía pasar después de una abismal derrota por 3-0 ante el Club Brujas. 

    "No jugamos bien hoy y la derrota es justa", dijo el italiano. "Estamos decepcionados, pero tenemos que enfrentar la realidad." Y la realidad es que el Marsella arruinó su campaña.

    De Zerbi sintió que un mal arbitraje jugó un papel importante en que su equipo perdiera tres de sus primeros cuatro juegos (y, sin duda, estuvieron en el lado equivocado de algunas decisiones cuestionables, al menos en el Bernabéu), pero desde entonces ha llegado a aceptar que está a cargo de un equipo esquizofrénico que puede vencer al Newcastle un día de partido pero desaparecer contra el Liverpool en otro.

    "Me gustaría entender por qué, aquí en Marsella, experimentamos sistemáticamente estos altibajos, estas subidas y bajadas," dijo De Zerbi después de una pérdida particularmente frustrante en casa contra el Nantes a principios de este mes. "Esta es mi 12ª temporada como entrenador, pero hoy en día tienes que ser más psicólogo que entrenador."

    Dado que el primero es una profesión para la que no está particularmente capacitado, uno no puede dejar de preguntarse si realmente es el hombre adecuado para traer orden y ley a uno de los clubes más caóticos del fútbol mundial.

  • Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    GANADOR: La Premier League

    Inglaterra inscribió a un número sin precedentes de seis equipos en la Liga de Campeones de esta temporada. Cinco de ellos terminaron entre los ocho primeros: Arsenal (primero), Liverpool (tercero), Tottenham (cuarto), Chelsea (sexto) y Manchester City (octavo). El otro, Newcastle (12º), estará sembrado en los play-offs, lo que significa que hay muchas posibilidades de que seis de los últimos 16 sean clubes de la Premier League.

    Por supuesto, no hay garantía de que uno de ellos levante el trofeo, pero este es el tipo de dominio de una nación que nunca habíamos visto antes en la Liga de Campeones.

    "Creo que todos dijimos durante unos años que la Premier League es la mejor liga del mundo," dijo el miércoles el entrenador del Spurs, Thomas Frank, "y creo que esto es otra señal de ello."

    De hecho, ya no hay ninguna duda al respecto: la Premier League es la Súper Liga. Y dado su poder financiero, realmente no hay nada que nadie más pueda hacer al respecto. 

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BODOE GLIMTAFP

    GANADOR: Bodo/Glimt

    De nuevo, tenemos que ser honestos aquí: Prácticamente habíamos perdido la esperanza de que Bodo/Glimt llegara a la fase de eliminación directa después de la concesión devastadora de un gol en el minuto 90 en su derrota en el partido número cinco en casa contra la Juventus.

    Sin embargo, el maravillosamente entretenido equipo de Kjetil Knutsen luego fue al Signal Iduna Park y se dio una pequeña esperanza al empatar 2-2 con el Borussia Dortmund. Realmente solo era un rayo de esperanza, ya que aún solo tenían tres puntos en la tabla y sus dos últimos partidos eran contra el Manchester City y el Atlético de Madrid.

    Lo que siguió, sin embargo, fue verdadero fútbol de fantasía, ya que Bodo humilló a un club patrocinado por el estado en el Aspmyra Stadion antes de hacer algo aún más impensable al silenciar a Diego Simeone y el Metropolitano.

    "Teníamos un plan, todos creían en él y nunca he gritado tan fuerte en un partido de fútbol," Knutsen dijo. "Ese equipo es completamente increíble y estoy tan increíblemente orgulloso. Qué experiencia, la sensación es enorme. No voy a compararla con nada, pero hacemos lo que hacemos. Deberíamos estar extremadamente orgullosos de ello. Los logros se mantienen por sí solos."

    Esto sin duda se clasifica como uno de los más magníficos en la historia de la Copa de Europa, con un equipo proveniente de una remota ciudad noruega de poco más de 40,000 personas a través de los play-offs de la Liga de Campeones. No te equivoques al respecto: Bodo/Glimt es un verdadero cuento de hadas futbolístico.

