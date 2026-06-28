Ganadores y perdedores de la fase de grupos del Mundial 2026: del cuento de hadas de Cabo Verde y la magia de Lionel Messi al colapso de Marcelo Bielsa y la puntería fallida de Turquía

Como era de esperar, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha gestionado de forma desastrosa el Mundial 2026, dentro y fuera del campo.

Como ya se ha señalado en esta web, el formato de 48 selecciones, que obligó a introducir una clasificación para el tercer puesto, resultó injusto y ridículo, mientras que la introducción de las pausas para hidratarse fue, como era de esperar, un auténtico freno al ritmo del partido, una decisión vergonzosa disfrazada de intento de proteger a los jugadores que, en realidad, no fue más que otra maniobra cínica para generar el máximo de ingresos publicitarios posible para los titulares de los derechos televisivos del torneo.

Como era de esperar, los aficionados de todo el mundo se dieron cuenta de que la defensade Infantino —que insultaba la inteligencia— de interrumpir el juego incluso en estadios con aire acondicionado o bajo la lluvia en aras de la «igualdad» era una farsa, y abuchearon con razón las pausas en todos y cada uno de los partidos.

Y eso solo para quienes lograron asistir. Millones de aficionados se quedaron fuera por el precio desorbitado de entradas, hoteles y transporte, o porque su color de piel o religión no eran los «correctos».

Nada nuevo: durante más de un año Infantino cedió a los caprichos de un líder de extrema derecha, así que la FIFA acabó perdiendo el control del torneo —como muestra que el mejor árbitro africano no pudiera entrar en Estados Unidos—.

Infantino prometió «el Mundial más inclusivo» de la historia, pero ha sido el más exclusivo; por eso no debería ser perdonado ni reelegido.



