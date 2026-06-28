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Winners losers World Cup group stage GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Ganadores y perdedores de la fase de grupos del Mundial 2026: del cuento de hadas de Cabo Verde y la magia de Lionel Messi al colapso de Marcelo Bielsa y la puntería fallida de Turquía

Winners & losers
World Cup
L. Messi
Brazil
Inglaterra
España
Alemania
Francia
USA
Mexico
Canadá
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Cabo Verde
Irán
Turquía
Túnez
FEATURES
Analysis

La fase de grupos del Mundial 2026 terminó el sábado con un final dramático: Austria empató 1-1 ante Argelia en el minuto 96 y avanzó a la siguiente ronda, eliminando a Irán. Además, Lionel Messi ingresó desde el banquillo para guiar a Argentina a un 3-1 sobre Jordania y elevar a 19 su récord de goles en la fase final.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo no pudo ayudar a Portugal a superar a Colombia y quedarse con el primer puesto del Grupo K, pues el partido en Miami terminó 0-0. Además, laRepública Democrática del Congo remontó ante Uzbekistán y avanzó a dieciseisavos, igual que Croacia, que marcó en el 83’ para vencer a Ghana.

¿Quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores de la fase de grupos más amplia de la historia del Mundial? GOAL lo analiza a continuación...

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Los copresentadores

    Hasta ahora todo va bien para los anfitriones del Mundial. Estados Unidos, México y Canadá quedaron en grupos fáciles, pero merecen crédito por avanzar a la fase eliminatoria con una jornada de antelación.

    Estados Unidos y México ya se aseguraron el primer lugar tras ganar sus dos primeros partidos; esto permite a los mexicanos jugar en casa en la ronda de 32 y, de vencer a Ecuador en el mítico Azteca, también en octavos. Así, México tiene una oportunidad real de alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 1986.

    Canadá, en cambio, perdió 2-1 ante Suiza en Vancouver y ya no podrá jugar allí de nuevo. Aun así, avanzar de grupo es un hito para un equipo que nunca había ganado en la fase final, y Jesse Marsch asegura que 40 millones de personas dirán que vieron la histórica goleada 6-0 a Catar que encantó a un país de hockey.

    Además, no tendrán que viajar lejos: se medirán a Sudáfrica en Inglewood, un duelo asequible. Así, las tres anfitrionas podrían alcanzar los octavos, sobre todo si Estados Unidos impone su mayor potencia ofensiva ante Bosnia y Herzegovina en Santa Clara.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP

    PERDEDOR: Túnez

    Sabri Lamouchi sabía que Túnez estaba en un grupo con Suecia, Japón y Países Bajos, pero afirmó que él y sus jugadores esperaban con ansias «este increíble evento mundial». Sin embargo, su aventura terminó de forma abrupta: fue destituido tras la goleada 5-1 de Suecia, convirtiéndose en el primer técnico en ser despedido tras un solo partido mundialista.

    Aun así, el exentrenador del Nottingham Forest puede consolarse con que los problemas de la selección van más allá del banquillo. La incapacidad de Hervé Renard para levantar a las Águilas de Cartago —que perdieron también ante Japón y Países Bajos— ha abierto, quizá tarde, el debate sobre la gestión de la Federación Tunecina de Fútbol (FTF).

    Lamouchi había llegado apenas cinco meses antes para reemplazar a Sami Trabelsi, quien clasificó al equipo sin recibir goles pero fue destituido tras perder en octavos de la Copa Africana ante Malí en penaltis.

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    GANADOR: Sebastián Beccacece

    Sebastián Beccacece restó importancia a su papel en la victoria de Ecuador 2-1 sobre Alemania: «Esto es para la gente. Los jugadores les han dado la clasificación, que la celebren».

    Sin embargo, él también se lo merecía y lo celebró subiendo a las gradas para abrazar a su familia tras el gol agónico de Ecuador y al final del partido.

    Imágenes que recuerdan por qué se ama el Mundial, más aún considerando que Beccacece probablemente habría sido destituido de no lograr la sorpresa en Nueva Jersey.

    Es cierto que el argentino hizo un trabajo sensacional al llevar a Ecuador al segundo puesto en la fase de clasificación sudamericana, pero el carácter defensivo de su táctica fue cuestionado, sobre todo tras cuatro empates consecutivos sin goles.

    Tras no marcar en los dos primeros partidos del Mundial, el 0-0 ante Curazao lo situó al borde del despido: solo vencer a Alemania mantendría a La Tri en la competición —y a él en el cargo—.

    Por ello, merece reconocimiento por orquestar una victoria merecida ante un rival que encadenaba once triunfos y que se adelantó a los dos minutos.

    «Es la mayor victoria de Ecuador en un Mundial», afirmó el seleccionador tras asegurar el pase a la fase eliminatoria. «Hemos trabajado para ello, vinimos con el sueño de hacer del Mundial el mejor de la historia de Ecuador, y ahora lo hemos conseguido.

    Mantuvimos la tranquilidad y nos ceñimos a nuestra idea de juego. Seguiremos adelante con humildad y prudencia». Y con un entrenador argentino que, de repente, se ha convertido en el ídolo de Ecuador.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Irán

    La eliminación de Irán del Mundial conviene a Estados Unidos y a la FIFA: pronto se olvidará el vergonzoso trato a Amir Ghalenoei y su equipo.

    Sin otra razón que la persecución política, Irán fue, según Ghalenoei, «la selección más oprimida» de la historia del Mundial, obligada a llegar justo antes e inmediatamente después de sus dos primeros partidos de la fase de grupos, lo que afectó gravemente su preparación. «Todo es un desastre para nosotros», admitió el capitán Mehdi Taremi tras el 2-2 con Nueva Zelanda en la primera jornada.

    Aun así, estuvieron “a milímetros” de avanzar: el gol de Shoja Khalilzadeh en el añadido ante Egipto fue anulado por un fuera de juego muy ajustado.

    De no haber sufrido «las peores condiciones posibles», es muy probable que Irán —la primera selección de la historia atacada con bomba por el país anfitrión— hubiera alcanzado la fase eliminatoria. Tras la eliminación de su equipo, que no había perdido, Ghalenoei imploró a la FIFA que «no permita que esto vuelva a suceder» e instó al «señor Infantino a plantar cara»a Estados Unidos. Obviamente, no habrá cambios. Infantino, cobarde, solo hablará del “mejor Mundial de la historia” en la clausura.

    Aun así, pese a que Estados Unidos y la FIFA intentarán hacer creer que Irán nunca estuvo allí, los jugadores de Ghalenoei —que dejaron una nota pidiendo «paz, respeto y amistad entre todas las naciones» tras el 0-0 contra Bélgica en Los Ángeles— dejaron su huella en el Mundial de 2026 contra todo pronóstico. «Lo que han hecho estos jóvenes pasará a la historia», afirmó el seleccionador.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Turquía

    Antes del torneo, se señalaba a tres «tapados»: Noruega, Japón y Turquía. Los dos primeros cumplieron; el tercero, no.

    Pese a vencer a Estados Unidos, uno de los anfitriones, Turquía terminó última en un grupo donde era favorita y quedó eliminada tras solo dos partidos. «Todo el mundo está triste, todo el mundo está llorando», admitió el centrocampista del Real Madrid Arda Güler tras las sorpresas derrotas por 2-0 ante la modesta Australia y por 1-0 frente a una Paraguay con diez hombres. «Deberíamos haber ganado estos partidos. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas, pero no salió bien. Deberíamos haber marcado algunos goles».

    Sin embargo, no lo hicieron. Turquía batió el récord de tiros a puerta en dos partidos sin encontrar la red ni una vez.

    «Por alguna razón, el balón no entró», se lamentó Montella. «Es muy duro decir adiós al Mundial tras solo dos partidos». Y más aún para una selección relativamente joven que se había ganado de verdad su estatus de «tapado» al practicar un fútbol fantástico y alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa hace apenas dos años.

  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: África

    Hace cuatro años, en Catar, la selección de Marruecos hizo historia al llegar a semifinales. Pero el torneo de este verano ya es un éxito mayor para África.

    Diez selecciones africanas participaron en el torneo de Norteamérica y solo una quedó eliminada en la fase de grupos (Túnez). ¡Un logro histórico, pues el récord anterior de equipos de la CAF en la fase eliminatoria era de tres!

    «Ahora todas las selecciones africanas pueden soñar a lo grande. En el último Mundial, Marruecos llegó a semifinales, pero lo que viene ahora es bueno para las selecciones africanas», declaró Yoane Wissa tras ayudar a la República Democrática del Congo a clasificarse para los dieciseisavos de final con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán. «Podemos ver que ahora los jugadores jóvenes están despuntando incluso antes, lo cual es positivo, y eso demuestra que nuestra federación puede soñar a lo grande».


  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Marcelo Bielsa

    «Soy tóxico», admitió Marcelo Bielsa tras la vergonzosa derrota 5-1 de Uruguay ante un Estados Unidos de suplentes en un amistoso el pasado diciembre. «Relacionarte conmigo te perjudica. ¿Me entiendes?». Quien no lo entendiera, ahora lo entiende.

    La Celeste quedó eliminada tras no ganar ningún partido en el Grupo H. La derrota del viernes 1-0 ante España selló su destino, pero nunca debió depender del resultado en Guadalajara para avanzar.

    Un equipo situado en el puesto 16 del ranking mundial debería haber superado con comodidad a Arabia Saudí y a Cabo Verde, pero Uruguay solo empató ante ambos, lo que hizo inevitable su temprana eliminación, sobre todo porque ya se veía, incluso antes del torneo, que todo iba mal entre bastidores.

    Como escribimos antes del debut, Bielsa es un genio con graves defectos, un personaje difícil que agota a sus jugadores, así que no sorprendió que su ciclo terminara en acritud.

    «Si me preguntas cómo se recordará mi etapa [con la selección], es un mandato que no ha dejado nada tras de sí», admitió el argentino. «No le dejo nada al fútbol uruguayo». Es tremendamente triste, pero innegablemente cierto.


  • GANADOR: Cabo Verde

    En los próximos días oirás que Cabo Verde confirma que ampliar el Mundial a 48 selecciones fue una buena idea. No les hagas caso: Cabo Verde se clasificó por méritos propios, ganando un grupo con Camerún y avanzando segunda sin perder ningún partido, un hito para la nación más pequeña en superficie que llega a la fase final.

    «Es una locura», declaró el centrocampista Deroy Duarte tras ser nombrado mejor jugador del partido tras el 0-0 con Arabia Saudí que les dio el pase. «Me siento en un sueño. Estamos muy felices y esperamos que todos los caboverdianos también lo estén. Mañana ya pensaremos en el siguiente partido».

    Su siguiente rival será Argentina, así que el central dublinés Roberto Lopes —fichado por los «Tiburones Azules» a través de LinkedIn— podrá medirse a Lionel Messi.

    «Para mí, es el mejor de todos los tiempos», afirmó el defensa central del Shamrock Rovers. «Qué oportunidad para ponerte a prueba. Para nosotros, como jugadores, es una hazaña increíble enfrentarnos a un rival de ese nivel».

    Pocos apuestan por una sorpresa ante los campeones, pero Bubista y los suyos ya no temen a nadie: «Para nosotros —afirmó el técnico— nada es imposible».


  • dembele(C)Getty Images

    GANADOR: Las grandes estrellas del fútbol

    Antes del inicio de la fase de grupos, varios astros generaban dudas. Lionel Messi, con solo 20 minutos en los amistosos por fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, anotó cinco goles en sus dos primeras actuaciones y superó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del Mundial.

    Lamine Yamal, que se perdió el final de la temporada 2025-26 con el Barcelona por lesión, debutó como titular en un Mundial marcando en la goleada de España a Arabia Saudí en la segunda jornada. Kylian Mbappé llegó a Norteamérica en plena forma —algunos aficionados del Real Madrid pensaban que se había estado reservando para el Mundial—, pero Didier Deschamps tuvo que defender de nuevo el carácter de su capitán antes de que empezara la campaña de Francia, tras nuevas acusaciones de que el delantero no era un auténtico jugador de equipo. Mbappé respondió con cuatro goles en sus dos primeras apariciones.

    Vinicius Jr. tampoco tardó en acallar a sus críticos. El extremo, cuestionado en Brasil por no replicar su nivel de club con la selección, respondió con goles cuando la Seleção sufrió ante Marruecos y terminó igualando a Jairzinho (1970), Romário (1994), Rivaldo y Ronaldo (2002) al anotar en los tres partidos de la fase de grupos.

    Cristiano Ronaldo, acostumbrado a callar críticas, falló ante la República Democrática del Congo pero marcó contra Uzbekistán y se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Mundiales.

    Con Mohamed Salah clasificando a Egipto por primera vez a la fase eliminatoria, Harry Kane en busca de otra Bota de Oro, Erling Haaland arrasando antes de ser sustituido y el Balón de Oro Ousmane Dembélé marcando un hat-trick contra Noruega, todas las estrellas han brillado en la fase de grupos, buen augurio para lo que viene.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Gianni Infantino

    Como era de esperar, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha gestionado de forma desastrosa el Mundial 2026, dentro y fuera del campo. 

    Como ya se ha señalado en esta web, el formato de 48 selecciones, que obligó a introducir una clasificación para el tercer puesto, resultó injusto y ridículo, mientras que la introducción de las pausas para hidratarse fue, como era de esperar, un auténtico freno al ritmo del partido, una decisión vergonzosa disfrazada de intento de proteger a los jugadores que, en realidad, no fue más que otra maniobra cínica para generar el máximo de ingresos publicitarios posible para los titulares de los derechos televisivos del torneo. 

    Como era de esperar, los aficionados de todo el mundo se dieron cuenta de que la defensade Infantino —que insultaba la inteligencia— de interrumpir el juego incluso en estadios con aire acondicionado o bajo la lluvia en aras de la «igualdad» era una farsa, y abuchearon con razón las pausas en todos y cada uno de los partidos.

    Y eso solo para quienes lograron asistir. Millones de aficionados se quedaron fuera por el precio desorbitado de entradas, hoteles y transporte, o porque su color de piel o religión no eran los «correctos». 

    Nada nuevo: durante más de un año Infantino cedió a los caprichos de un líder de extrema derecha, así que la FIFA acabó perdiendo el control del torneo —como muestra que el mejor árbitro africano no pudiera entrar en Estados Unidos—.

    Infantino prometió «el Mundial más inclusivo» de la historia, pero ha sido el más exclusivo; por eso no debería ser perdonado ni reelegido.