Entonces, ¿quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores de la última jornada en Europa? GOAL repasa todos los temas clave, incluyendo una gran sorpresa en Edimburgo y el creciente descontento de los aficionados en Florencia…
Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Raphinha impulsa al Barcelona en la lucha por el título mientras Inter aprovecha los errores y Newcastle sufre en el derbi
GANADOR: Arne Slot
Arne Slot reconoció que el Liverpool contó con “un poco de suerte” en la victoria del sábado por 2-0 sobre el Brighton, pero consideró que el equipo merecía algo de fortuna tras las “lesiones y otras dificultades” que han afrontado en las últimas semanas. Una de esas “otras dificultades” fue, claramente, el intento bastante evidente de Mohamed Salah de desafiar la autoridad del técnico holandés tras el empate 3-3 con el Leeds United la semana pasada.
Un acto de insubordinación de tal magnitud probablemente habría desatado una crisis bajo un entrenador más explosivo, pero Slot mantuvo la serenidad. El holandés merece un gran crédito por encadenar esta victoria sobre Brighton, que elevó la moral del equipo tras la dura derrota frente al Inter en la Liga de Campeones. Slot no solo recibió de nuevo a Salah en el equipo con aplomo, sino que lo incorporó estratégicamente tras la lesión del desafortunado Joe Gomez en la primera mitad.
El extremo egipcio incluso aportó una asistencia para el segundo gol definitivo de Hugo Ekitike antes de despedirse de las cuatro esquinas de Anfield rumbo a Marruecos para unirse a su selección en la Copa Africana de Naciones. Todavía no está claro si Salah regresará a Merseyside al finalizar el torneo, y es difícil creer del todo a Slot cuando asegura que ya no hay asuntos pendientes con su estrella. Sin embargo, el técnico ha logrado reducir notablemente la tensión alrededor de la situación, aunque sea solo por unas semanas.
PERDEDOR: Los nervios de los aficionados del Arsenal
Hace poco más de un mes, todo parecía indicar que el Arsenal se escaparía con la Premier League esta temporada. Los Gunners acumulaban cinco victorias consecutivas mientras los campeones defensores, el Liverpool, caían en picada y el Manchester City encajaba goles a un ritmo alarmante.
Sin embargo, desde su cómoda victoria por 2-0 en Burnley a principios de noviembre, el Arsenal ha cedido puntos en tres ocasiones y estuvo cerca de hacerlo de nuevo el sábado tras una pobre actuación contra el Wolves en el Emirates. Los locales necesitaron incluso dos goles en propia puerta para superar al equipo más débil de la liga.
Es cierto que es poco probable que los hombres de Mikel Arteta vuelvan a jugar tan mal en muchos partidos esta temporada, y ganar de manera poco vistosa es, indudablemente, la marca de los campeones. No obstante, la afortunada victoria frente a los Wolves dejó en evidencia para los sufridos aficionados del Arsenal que no habrá muchos encuentros fáciles, especialmente para un equipo desesperado por levantar el título tras tres segundos puestos consecutivos.
Los del norte de Londres siguen siendo favoritos para acabar con su sequía de grandes trofeos esta temporada, pero con el resurgir del City, el camino será largo, lleno de tensión y nervios para los Gooners.
PERDEDOR: Newcastle
Hace menos de dos años, los jugadores del Newcastle celebraban una victoria por 3-0 sobre el Sunderland en el Estadio de la Luz con una foto de equipo frente a sus aficionados. Este domingo, sin embargo, fueron los Black Cats quienes se llevaron la gloria tras una merecida victoria por 1-0 sobre sus rivales más odiados.
El derbi de Tyne-Wear se decidió por un desafortunado autogol de Nick Woltemade, quien desvió involuntariamente un centro de Nordi Mukiele más allá de su propio portero poco después del descanso. Aun así, sería injusto culpar únicamente al alemán tras la desastrosa actuación colectiva del equipo dirigido por Eddie Howe.
De hecho, el mediocampista Bruno Guimarães reconoció tras la primera derrota del Newcastle ante el Sunderland en la liga desde 2016: “El mensaje en el vestuario fue: ‘Háganlo por los aficionados’ y no lo hicimos. Es tan embarazoso para mí y frustrante porque sabemos que tenemos un mejor equipo que ellos. Está claro para mí. Pero no jugamos como un mejor equipo, y eso me hace sentir enojado”.
Y con razón, porque el llamado ‘mejor equipo’ del Newcastle ahora se encuentra cuatro puntos y cinco posiciones por debajo del Sunderland, en séptimo lugar de la tabla de la Premier League.
GANADOR: Morgan Rogers
Cole Palmer volvió a marcar para el Chelsea, Phil Foden mantuvo su excelente estado de forma en la victoria del Manchester City sobre el Crystal Palace, y Jude Bellingham asistió en un gol clave para el Real Madrid en su triunfo ante el Alavés. Sin embargo, la actuación más destacada de un centrocampista ofensivo inglés durante el fin de semana fue obra de Morgan Rogers, quien reafirmó por qué es el número 10 favorito de Thomas Tuchel al anotar dos veces mientras el Aston Villa remontaba para vencer 3-2 al West Ham en el London Stadium.
El equipo de Unai Emery ha encadenado ahora nueve victorias consecutivas en todas las competiciones y se ubica tercero en la Premier League, a solo tres puntos del líder Arsenal. Gracias a la forma espectacular de Rogers —ocho participaciones en goles en 16 partidos—, el sueño de pelear por el título deja de ser imposible para los Villanos.
“Estoy anotando bastante últimamente”, declaró el joven de 23 años a Match of the Day. “Quiero marcar tanto como sea posible y ayudar al equipo. En este momento estamos en una gran racha, así que veamos a dónde nos lleva”.
GANADOR: Raphinha
Fue un fin de semana muy especial de cumpleaños para Raphinha. El domingo, el brasileño cumplió 29 años y su esposa, Natalia Rodrigues, lo sorprendió con una nueva autocaravana, cumpliendo así un sueño de toda la vida. La celebración comenzó un día antes, cuando Raphinha alcanzó la marca de 60 goles con el Barcelona al anotar los dos tantos en la victoria de los catalanes por 2-0 sobre Osasuna en el Camp Nou.
El triunfo representó la séptima victoria consecutiva del Barça en La Liga, y el entrenador Hansi Flick no dudó en rendir homenaje a “un elemento clave del equipo”, cuya influencia ha sido evidente desde su regreso tras un problema en el isquiotibial el mes pasado. De hecho, Alejandro Balde destacó que la sola presencia de Raphinha en el campo supone un impulso enorme para el equipo.
“Tener a Raphinha con nosotros es un enorme placer, especialmente para los jugadores jóvenes, porque siempre ofrece muchos consejos”, comentó el lateral izquierdo. “Estoy muy contento por él también, ya que ha vuelto en excelente forma tras su lesión”.
PERDEDOR: Los rivales por el título del Bayern
Los líderes de la Bundesliga, el Bayern Múnich, registraron 24 disparos, un 85% de posesión y un xG de 4.5, pero aun así necesitaron un gol en el minuto 87 del siempre confiable Harry Kane para rescatar apenas un empate 2-2 en casa frente al colista Mainz el domingo. Sin embargo, si alguien pensaba que este tropiezo podía reavivar la lucha por el título alemán, estaba equivocado: nadie aprovechó el raro mal día de los hombres de Vincent Kompany.
El tercer clasificado, Borussia Dortmund, empató 1-1 en Freiburg. Lucas Höler igualó el gol inicial de Ramy Bensebaini en la primera mitad, después de que Jude Bellingham fuese expulsado por una falta sobre Philipp Treu al inicio de la segunda mitad tras un error del portero del BVB, Gregor Kobel.
“Si no hubiera sido por la tarjeta roja, el partido habría sido diferente,” admitió Kobel a DAZN Alemania. “Hasta entonces apenas concedimos oportunidades, teníamos el juego controlado y dominábamos completamente. Sin duda, fue un malentendido. Al final, debo mejorar mi pase para evitar que cometa la falta. Lo asumo yo. Estuvimos bajo mucha presión después de eso.”
Aun así, al menos el Dortmund mantuvo el empate y sumó un punto. Por su parte, el segundo clasificado, RB Leipzig, cayó 3-1 ante Union Berlin el viernes. Con este resultado, el equipo de Ole Werner queda nueve puntos por detrás del Bayern, al igual que el Dortmund, lo que hace que un segundo título consecutivo para los campeones de Alemania sea prácticamente inevitable.
GANADOR: Inter
Christian Chivu se mostró inicialmente reacio a opinar sobre la lucha por el título de la Serie A, a pesar de que su Inter aprovechó los tropiezos de AC Milan y Napoli para liderar la tabla tras una victoria por 2-1 en Génova el domingo por la noche.
“Me gusta hablar del partido y de lo que vi en el campo”, declaró a DAZN Italia, antes de revelar que su enfoque ya estaba puesto en la Supercoppa Italia, donde los Nerazzurri se medirán al Bologna en Riad el viernes. Sin embargo, Chivu no pudo evitar criticar a quienes dudaron del Scudetto del Inter tras un inicio de temporada irregular, en el que el equipo perdió dos de sus tres primeros partidos.
“Hace unos meses, nos daban octavos o décimos porque parecíamos ‘acabados’”, afirmó. “Pero estamos trabajando duro para demostrar nuestro valor”.
Para ser justos, el Inter todavía tiene mucho por mejorar, ya que ha perdido una cantidad preocupante de partidos clave esta temporada, con tres de sus cuatro derrotas en liga frente a Milan, Napoli y Juventus. No obstante, Chivu es consciente de que la “consistencia” es la clave; si logran solucionarla, su primera temporada en San Siro podría culminar con éxito en la Serie A.
PERDEDOR: Fiorentina
Hace apenas un año, la Fiorentina estaba inmersa en la lucha por el título. Hoy, el equipo se encuentra hundido en el fondo de la Serie A, con un panorama que apunta al descenso.
Como detallamos en nuestro análisis de la crítica situación en el Stadio Artemio Franchi, la Viola necesitaba con urgencia su primera victoria de la temporada en la batalla por la permanencia frente al Verona. Sin embargo, fueron derrotados 2-1 en Florencia, con el delantero nigeriano Gift Orban anotando el gol de la victoria en el minuto 93 para los visitantes.
Tras el partido, cuando Paolo Vanoli y sus jugadores salieron a saludar a sus aficionados, se encontraron con un torrente de críticas y abucheos. La Fiorentina ahora se encuentra a ocho puntos de la salvación, y ningún equipo ha logrado evitar el descenso tras no ganar ninguno de sus primeros 15 encuentros.
Según informes, se ha ordenado a los jugadores permanecer en un campo de entrenamiento “indefinido”, y no hay garantía de que Vanoli, quien asumió el cargo el 7 de noviembre, continúe al frente del equipo para el partido contra el Lausanne en la Conference League este jueves.
GANADOR: La fábrica de talentos del PSG
El Paris Saint-Germain parece estar pagando el precio por su participación en el Mundial de Clubes. El equipo de Luis Enrique ha rendido solo a intervalos esta temporada, colocándose en la inusual situación de tener que remontar en la Ligue 1. Sin embargo, mientras varias estrellas aún no han recuperado su forma ganadora tras los problemas de lesiones, la sobresaliente academia del club sigue sosteniendo la búsqueda de nuevos trofeos del PSG en la temporada 2025-26.
El sábado, el sensacional Ibrahim Mbaye, de 17 años, firmó un par de asistencias en la importante victoria 3-2 sobre el Metz, incluyendo una para Quentin Ndjantou.
“Estoy muy orgulloso”, declaró el atacante de 18 años tras marcar su primer gol con el PSG en su primera titularidad en la Ligue 1. “Quiero agradecer a mis compañeros de equipo, especialmente a Ibrahim Mbaye, ¡me devolvió el favor después de que yo lo ayudara a marcar en la goleada 5-0 sobre el Rennes la semana pasada! Estoy muy feliz hoy, ganamos el partido y no hay nada mejor.
“Hoy mostramos carácter, a pesar de los muchos ataques del Metz. Fuimos muy buenos y fuertes juntos. Es una victoria de equipo”.
PERDEDOR: Celtic
Hubo momentos de pura emoción al final de la final de la Copa de la Liga Escocesa en Hampden Park, cuando St Mirren y sus aficionados celebraron levantar el trofeo por segunda vez en su historia tras una impresionante victoria 3-1 sobre los campeones defensores, el Celtic.
El centrocampista australiano Keanu Baccus calificó el éxito inesperado como "comparables a jugar en el Mundial", mientras que el extremo Conor McMenamin celebró: "Pasaremos a la historia". Por su parte, el mediocampista Killian Phillips pronosticó "unas cuantas resacas por la mañana".
Para el Celtic, en cambio, fue un domingo que dejó al descubierto todos sus problemas. Desde que fueron eliminados de los play-offs de la Liga de Campeones por el Kairat Almaty, los seguidores han mostrado su descontento con la directiva por la falta de inversión en el equipo de Brendan Rodgers.
Martin O'Neill había logrado levantar parte del pesimismo alrededor de Parkhead durante su etapa como entrenador interino tras el despido de Rodgers, pero todo ese progreso se desmoronó rápidamente. El nuevo técnico, Wilfried Nancy, perdió sus tres primeros encuentros a cargo: contra Hearts, Roma y, lo más doloroso, ante St Mirren.
"Ha sido una semana dura", admitió el defensor Liam Scales a BBC Scotland. "El mensaje del entrenador es claro: debemos seguir adelante y trabajar en los aspectos que necesitamos mejorar. Con el tiempo, llegarán los resultados. Pero los aficionados merecen una disculpa por las actuaciones y los resultados. Sabemos que no es suficiente".