Mark Doyle

Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Ousmane Dembélé recupera su brillo de Balón de Oro, Arne Slot se queda sin tiempo en Anfield y el ‘torbellino’ Luis Díaz humilla al Liverpool

¡Qué partido! El Manchester City vence 2-1 al Liverpool tras ir abajo y se acerca al Arsenal en la cima de la Premier League.

En Francia, el Paris Saint-Germain aplastó al Marsella en Le Classique y recuperó el liderato de la Ligue 1 por encima del sorprendente Lens. Mientras tanto, en España, tanto Barcelona como Real Madrid volvieron a ganar este fin de semana, manteniendo la lucha al rojo vivo, con los culés apenas un punto por delante de sus eternos rivales.

En Italia, un Inter que había mostrado irregularidad mejora semana tras semana. La goleada por 5-0 al Sassuolo el domingo permite al equipo de Christian Chivu ampliar su ventaja en la Serie A a ocho puntos, aunque el AC Milan todavía tiene un partido pendiente.

En Alemania, el Bayern de Múnich se sobrepuso a los tropiezos recientes en la Bundesliga y, tras golear al Hoffenheim, volvió a contar con una ventaja de seis puntos sobre el Borussia Dortmund.

Pero, ¿quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores de la última jornada en toda Europa? GOAL te lo desglosa a continuación…

  • GANADOR: Viktor Gyökeres

    El gol de Viktor Gyökeres contra el Chelsea en la ida de la semifinal de la Carabao Cup del Arsenal fue, en buena medida, un regalo de Robert Sánchez. Pero en ese momento surgió la pregunta: ¿sería este el punto de inflexión para el delantero sueco, que venía atravesando dificultades? Ahora, todo indica que sí.

    Gyökeres todavía no participa demasiado en la construcción del juego de los Gunners, pero está empezando a cumplir con creces el rol de Erling Haaland: pocos toques, muchos goles. De hecho, ningún jugador de la Premier League ha marcado más veces que el fichaje veraniego de 55 millones de libras —tan criticado— desde el 1 de enero, sumando ya seis goles.

    "Con Viktor, cuando lo miras, es muy difícil descifrar sus emociones, porque te fija la mirada y realmente no lo sabes", explicó el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, tras los dos goles de Gyökeres desde el banquillo en la victoria del sábado por 3-0 sobre el Sunderland. "Pero no parece afectarse demasiado por los altibajos, y eso es justo lo que necesitamos: estabilidad.

    "Es muy exigente consigo mismo y siempre está intentando mejorar, y eso es realmente, realmente positivo. La confianza es la palabra clave. Cuando te sientes seguro, importante y en tu mejor momento, es entonces cuando puedes llevar tu juego al más alto nivel. Estamos totalmente a su lado en cada momento para apoyarle, y él está respondiendo. Ahora está en un momento realmente bueno".

    Gyökeres aún tiene la tarea de consolidarse como titular habitual en el Arsenal, especialmente con Kai Havertz rindiendo a gran nivel tras su regreso de lesión. Sin embargo, de repente, ya no parece uno de los peores fichajes de la temporada.

    PERDEDOR: Las esperanzas del Liverpool de quedar entre los cinco primeros

    Con apenas seis minutos por jugarse en un ensordecedor Anfield el domingo, el Liverpool parecía encaminado a una victoria vibrante sobre el Manchester City. Sin embargo, un centro desviado lo cambió todo: el balón le llegó a Erling Haaland, quien lo peinó hacia el área pequeña para que Bernardo Silva empatara.

    Luego, en el tercer minuto del tiempo añadido, Alisson Becker cometió un error grave al derribar a Matheus Nunes dentro del área, concediendo un penalti que permitió a Haaland darle al City una victoria que mantiene viva su lucha por el título de la Premier League.

    El Liverpool, por su parte, sigue fuera de la pelea desde su derrota ante el equipo de Pep Guardiola en noviembre, y ahora corre serio riesgo de no terminar siquiera entre los cinco primeros.

    Arne Slot elogió la segunda parte de sus campeones en apuros, pero lamentó que el árbitro no expulsara a Marc Guehi por negar a Mohamed Salah una clara ocasión de gol. La cruda realidad, sin embargo, es que el desplome final del Liverpool no sorprendió a nadie.

    El penalti de Haaland fue el cuarto gol ganador en el tiempo añadido que ha recibido el Liverpool esta temporada, un récord compartido en la Premier League, y todavía restan 13 partidos. Como consecuencia, Slot recibió duras críticas de los frustrados aficionados, que han visto a su equipo ganar solo uno de los últimos siete encuentros.

    Si el Liverpool no logra convertirse en el primer equipo en vencer al Sunderland en el Stadium of Light este miércoles y queda aún más rezagado respecto a Chelsea y Manchester United en la lucha por un puesto en la próxima Champions League, es probable que resurjan las demandas de un cambio de entrenador en Merseyside.

    PERDEDOR: Eddie Howe

    Kieran Trippier se negó a hablar sobre el futuro de Eddie Howe tras la sorprendente derrota del Newcastle por 3-2 ante el Brentford el sábado, asegurando que la responsabilidad del tropiezo, que dejó a las Urracas en el 12º puesto de la Premier League, recaía únicamente en los jugadores.

    Por su parte, Alan Shearer apuntó hacia la directiva, señalando que Howe ha sido perjudicado por un mercado de fichajes veraniego desastroso.

    "Todos sabemos que era una situación complicada, con la huelga de [Alexander] Isak y sin director deportivo," explicó la leyenda del club a Match of the Day. "Pero no hay duda: sus fichajes de verano, salvo Malick Thiaw, aún no han rendido. Se gastaron una fortuna en Anthony Elanga, Jacob Ramsey, Nick Woltemade y Yone Wissa, y todavía están lejos del nivel que mostraron en otros clubes."

    Aun así, tanto Trippier como Shearer saben cómo funciona el fútbol: con razón o sin ella, la responsabilidad siempre recae sobre el entrenador. Si el Newcastle no logra volver a la próxima Champions League, Howe se arriesga a ser despedido, y él es consciente de ello.

    "Para mí hay una dura realidad," declaró Howe a los periodistas en St. James' Park. "Tengo que reflexionar detenidamente, no sobre mi esfuerzo, porque eso no lo cuestiono, sino sobre cómo puedo trabajar mejor, hacer más.

    "Tengo que asumir la responsabilidad de todo lo que se ve en el campo y encontrar soluciones." Y rápido: otra derrota el martes en el campo del Tottenham, que atraviesa un momento complicado, dejaría a Howe en una situación aún más comprometida.

    GANADOR: La Masia

    Hace un par de mercados de fichajes, argumentamos que el Barcelona debería dejar de gastar lo poco que tenía en nuevas incorporaciones hasta poner sus finanzas completamente en orden, y en su lugar apostar por promover jugadores de La Masia siempre que la plantilla necesitara efectivos. La lucha anual por inscribir jugadores en La Liga resultaba impropia de una institución social que antaño fue orgullosa.

    Por supuesto, Joan Laporta y compañía nunca adoptarían un enfoque tan prudente, pero sigue siendo una opción viable, dado que la cantera del club continúa produciendo talento de primer nivel.

    Lamine Yamal sigue siendo, sin duda, el orgullo de La Masia. El extremo marcó su 15.º gol de la temporada en todas las competiciones en la victoria del sábado por 3-0 sobre el Mallorca, algo sencillamente increíble para un jugador de apenas 18 años. Pero no fue el único talento joven en brillar: dos promesas más surgieron desde el banquillo en el mismo partido.

    Marc Bernal (18) ingresó en lugar de Dani Olmo a mitad de la segunda parte y, a falta de solo siete minutos, definió con una serenidad asombrosa para marcar su primer gol con el Barça. Poco después, debutó Tomas Marques (19).

    "Se nota que todos en el banquillo celebraron el gol de Bernie," se entusiasmó Flick. "Fue increíble. De verdad me encanta este grupo, me encanta lo que veo. Las relaciones entre ellos son excepcionales porque la mayoría vienen de La Masia. Es diferente a otros clubes."

    Digan lo que digan sobre el Barcelona y en lo que se ha convertido, al menos sigue conservando su capacidad de producir futbolistas excepcionales.

    PERDEDOR: Ruben Amorim

    De no haber sido despedido Ruben Amorim a finales de año, Kobbie Mainoo, como mínimo, habría abandonado el Manchester United durante el mercado de fichajes de enero. El mediocampista formado en el club no había sido titular en ningún partido de la Premier League durante la primera mitad de la temporada y estaba decidido a buscar minutos en otro equipo, con la esperanza de recuperar un puesto en la selección inglesa de cara al Mundial.

    La salida de Amorim cambió por completo su situación. Mainoo ha jugado cada minuto de los últimos cuatro partidos del United —todos victorias— y ha vuelto a mostrar el talento que le permitió debutar en la Euro 2024 siendo apenas un adolescente.

    No obstante, aunque el resurgir de Mainoo es una excelente noticia para su club y su país, deja muy mal parado a Amorim.

    "Kobbie es un jugador muy, muy bueno", comentó el exdelantero del Arsenal Ian Wright tras la victoria del United por 2-0 sobre el Tottenham. "Me alegra que lo estemos viendo ahora. Pero, siendo sinceros, es muy vergonzoso para Ruben Amorim. Lo que vimos fue a un producto de la cantera del United al que no se le dio la oportunidad de jugar y que estuvo muy cerca de dejar el club".

    Y no es solo Mainoo quien ha resurgido tras la salida de Amorim. Todo el equipo ha mejorado bajo Michael Carrick. Aunque no se puede atribuir todo el mérito al técnico interino, su principal acierto ha sido abandonar el sistema 3-4-3 de Amorim y colocar a los jugadores en sus posiciones naturales.

    Queda por ver si esto será suficiente para garantizarle a Carrick el cargo más allá de esta temporada. Lo que sí es seguro es que las posibilidades de que Amorim vuelva a trabajar en Inglaterra se han reducido considerablemente.

    GANADOR: Ousmane Dembélé

    Había algo tristemente predecible en que Ousmane Dembélé ganara el Balón de Oro mientras estaba apartado por lesión, y para diciembre existía un temor muy real de que sus habituales problemas físicos frenaran sus aspiraciones de retener el título como mejor jugador del mundo.

    Sin embargo, Dembélé comenzó 2026 prácticamente con la misma explosiva dinámica que mostró en 2025. Su doblete en la goleada 5-0 del domingo ante el Marsella lo deja con cinco goles en sus últimas cinco apariciones en la Ligue 1. Su sublime definición picada frente al Lille sigue siendo insuperable, pero su segundo gol contra el OM fue una clásica exhibición de Dembélé a pleno rendimiento: se marchó a toda velocidad de Leonardo Balerdi y Facundo Medina antes de estrellar el balón en la escuadra.

    Fue, como dijo Luis Enrique, "un gol increíble", y allanó el camino para que el PSG enviara un mensaje claro a todos sus rivales —en Francia y más allá— con su actuación más completa de la temporada hasta ahora.

    "Queríamos dar una respuesta contundente, para mostrar que el Paris Saint-Germain sigue aquí", afirmó el capitán Marquinhos. "Poco a poco, estamos mejorando física, táctica y mentalmente, y este partido trataba de demostrarlo. Creo que lo conseguimos: enfoque, intensidad y todos los ingredientes necesarios para que el partido cayera de nuestro lado.

    "Todos los jugadores se sintieron bien, creamos muchas ocasiones, recuperamos el balón arriba y jugamos en equipo. Creo que fue un partido perfecto. Tenemos que mantener este nivel, porque se avecinan grandes partidos. Depende de nosotros sostenerlo hasta el final de la temporada para lograr cosas importantes".

    Con Dembélé de vuelta a su mejor nivel, una vez más, todo parece posible para el PSG.

    PERDEDOR: Endrick

    Paulo Fonseca, comprensiblemente, salió en defensa de Endrick tras la expulsión del joven cedido por el Real Madrid y actualmente en el Lyon durante la victoria por 1-0 en Nantes el sábado. El incidente no fue un acto de violencia grave: Endrick soltó una patada bastante inocua a Dehmaine Tabibou mientras ambos disputaban el balón cerca de la línea de banda.

    Sin embargo, Fonseca tenía menos argumentos al afirmar que Endrick estaba siendo señalado injustamente por sus rivales.

    "Este es el tercer partido en el que los rivales empiezan con mucha agresividad hacia Endrick", declaró. "Pensé que estas cosas eran cosa del pasado, pero la intención era clara: realmente querían intimidar a Endrick. Los árbitros deben proteger el talento de un jugador como él".

    Aunque es cierto que los árbitros deben proteger a los jugadores desequilibrantes, los comentarios de Fonseca sonaron a excusa. El Lyon, que pelea por un puesto en la Champions, tuvo suerte de que la impulsividad de Endrick no les costara su sexta victoria consecutiva en la Ligue 1, que les mantiene terceros, tres puntos por encima del Marsella.

    No había ninguna necesidad de que Endrick se metiera con Tabibou con su equipo ya ganando por un gol. Es de esperar que Fonseca le recuerde al internacional brasileño que tendrá que acostumbrarse a recibir atención constante de los defensas si quiere cumplir su indudable potencial de superestrella.

    Además, Endrick no puede permitirse perderse partidos por suspensión si quiere ganarse un lugar en la convocatoria de Brasil para el Mundial de este verano en Norteamérica.

    GANADOR: Napoli

    Cuando Scott McTominay salió cojeando del campo durante la dramática victoria del Nápoles por 3-2 en Génova el sábado, un Antonio Conte desconcertado se giró hacia su cuerpo técnico y bromeó: "¡En un minuto tendré que jugar yo!"

    Aunque la crisis de lesiones de los Partenopei aún no es crítica, la situación es seria. Los campeones italianos llegaron al partido en Liguria sin Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Kevin De Bruyne, Andre Frank Zambo Anguissa y Billy Gilmour, mientras que Matteo Politano y Vanja Milinkovic-Savic solo estaban lo suficientemente en forma como para ocupar el banquillo.

    Lo último que necesitaba Conte eran más bajas, en especial la de McTominay, autor del segundo gol del Nápoles, y del defensor clave Alessandro Buongiorno, sustituido justo antes de la hora de juego.

    Aun así, aunque Conte reconoce que su plantilla está lejos de ser ideal, no puede más que admirar a sus jugadores, que lograron sacar adelante un 3-2 en el Luigi Ferraris gracias al penalti de Rasmus Hojlund en el minuto 95, pese a jugar el último cuarto de hora con solo 10 hombres tras la expulsión de Juan Jesus por doble amonestación.

    "Nunca dejamos de empujar e intentar conseguir la victoria", declaró Conte a DAZN. "Esto demuestra que el equipo nunca se rinde.

    "Cada domingo parece traer un nuevo obstáculo; tenía curiosidad por ver cómo reaccionaría el equipo sin Di Lorenzo, una figura tan importante por su calidad y carisma. Pero vi una respuesta fuerte de todos. Estos chicos están superándolo todo con puro corazón".

    PERDEDOR: LaLiga

    El partido crucial por el descenso entre Rayo Vallecano y Real Oviedo fue suspendido apenas cuatro horas antes del saque inicial previsto, debido a que las inclemencias meteorológicas dejaron el césped de Madrid impracticable. El Oviedo, por su parte, mostró comprensión por la difícil situación de sus rivales vallecanos, quienes desde hace tiempo mantienen disputas con el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, por el estado del Campo de Fútbol de Vallecas y sus instalaciones de entrenamiento.

    Sin embargo, el Oviedo, colista de LaLiga a seis puntos del Rayo, que ocupa la 18.ª posición, ha presentado una solicitud formal ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido se les dé por ganado, argumentando que no se siguió el protocolo correcto.

    "Vamos a pelear por los tres puntos, no porque nos guste ganarlo en el despacho, sino porque creemos que se nos está tratando injustamente", declaró el presidente del club, Martín Peláez, a Cadena SER. "Hemos sufrido decisiones arbitrales polémicas en ocho o nueve partidos y siempre hemos apoyado y sumado, pero llega un momento en el que uno tiene que decir ‘basta’. Ya hemos pagado el peaje de ser el equipo recién ascendido.

    "Nuestra intención siempre es competir en el campo, pero cuando no se cumplen los reglamentos, tiene que ser igual para todos. Con lo que nos estamos jugando, no estamos aquí para regalar nada; estamos para luchar por lo que nos corresponde".

    Cuándo y cómo se resolverá el asunto sigue en el aire, pero lo que queda claro es que se trata de un embrollo administrativo del que el fútbol español podría haberse ahorrado, con Santi Cazorla entre los que criticaron duramente a las autoridades tras el controvertido aplazamiento del sábado.

    "La realidad es que LaLiga está a años luz de la Premier League en todos los sentidos", escribió el excentrocampista del Arsenal en X.

    GANADOR: Luis Díaz

    Solo unos minutos después de que Cody Gakpo fuera sustituido tras otra actuación discreta con el Liverpool en la derrota del domingo ante el Manchester City, Luis Díaz completó un hat-trick en la goleada 5-1 del Bayern Múnich sobre el Hoffenheim.

    Es cierto que ambos se enfrentaban a rivales de calidad muy distinta, y en Alemania se ha destacado que, tras jugar tres años y medio en la competitiva Premier League, a Díaz le ha sorprendido la cantidad de tiempo y espacio que tiene con el balón en la Bundesliga.

    Aun así, el colombiano sigue rindiendo a un nivel impresionante (muy diferente al perfil más limitado de Gakpo). Tras haber sido fundamental para el Liverpool con 13 goles en 36 partidos de liga, Díaz ya ha igualado esa cifra en solo 20 encuentros con el Bayern, gracias a un triplete que llegó con apenas 1,07 xG. El CEO Jan-Christian Dreesen no dudó en describir al versátil extremo como “un torbellino” que deja un rastro de destrucción a su paso.

    Max Eberl, director deportivo del Bayern, lo resumió en pocas palabras: "Aunque logramos la victoria como grupo, Luis fue la clave hoy. Siempre juega con pasión y deseo. Además, a veces puede superar a varios jugadores. Estamos extremadamente felices de tenerlo aquí". Mientras tanto, el Liverpool seguramente lamenta haberle dejado marchar.

  • PERDEDOR: Cristian Romero

    Cristian Romero está, comprensiblemente, frustrado en el Tottenham. No se “sentía bien” antes del empate 2-2 de la semana pasada contra el Manchester City, pero, como capitán, sintió que no tenía otra opción que jugar, ya que el entrenador Thomas Frank contaba con “solo 11 jugadores disponibles”. El central describió la situación como “vergonzosa”, lanzando un claro dardo al club.

    Sin embargo, no hay excusa para que Romero volviera a perder la cabeza en la derrota 2-0 del sábado ante el Manchester United.

    Solo habían transcurrido 28 minutos cuando el argentino fue expulsado por una entrada horriblemente temeraria sobre Casemiro, que prácticamente le costó el partido a su equipo. Además, al tratarse de su segunda expulsión de la temporada, Romero queda suspendido para los próximos cuatro partidos de los Spurs —contra Newcastle, Arsenal, Fulham y Crystal Palace—, un golpe devastador para un equipo ya en apuros.

    Como resultado, la simpatía hacia el capitán escasea. Su roja ha empeorado una situación ya complicada y no puede verse como un simple accidente: se supone que Romero debe liderar, pero, en realidad, se ha convertido en un lastre para su equipo.

