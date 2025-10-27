Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Jude Bellingham brilla en el Clásico, Arne Slot bajo presión y surge una nueva estrella en el Bayern Múnich

Sin duda, este podría ser el año del Arsenal para superar la barrera que lo ha frenado. Tras tres subcampeonatos consecutivos en la Premier League, los Gunners arrancaron la temporada bajo la presión de conseguir su primer título de liga desde la era de los Invencibles en 2004, y difícilmente podrían haber empezado mejor el primer tramo de la campaña.

El equipo de Mikel Arteta ha mostrado un nivel superior, especialmente en el último mes, aunque también ha contado con la ayuda de los tropiezos de sus rivales. Esto se evidenció el pasado fin de semana: mientras Arsenal lograba una ajustada victoria 1-0 sobre Crystal Palace gracias a un balón parado, Liverpool, Manchester City y Chelsea sufrían derrotas. Así, los Gunners se sitúan cuatro puntos por delante en la cima, con el sorprendente Bournemouth como perseguidor más cercano, seguido de Tottenham y el recién ascendido Sunderland.

Aún queda mucho por jugarse, pero considerando que el Arsenal ya ha superado complicados desplazamientos a Anfield, Old Trafford y St. James' Park y ha salido reforzado, parece que solo un colapso monumental podría arrebatarles esta oportunidad.

