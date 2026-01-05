Ganadores y perdedores del fin de semana europeo: Arsenal imparable hacia la Premier League: Gonzalo García brilla como heredero de Kylian Mbappé y Wilfried Nancy vive un caos en Celtic

La decisión del Real Madrid de ceder a Endrick este mes, mientras mantenía a Gonzalo García como suplente de Kylian Mbappé, pudo sorprender a algunos, pero Xabi Alonso sigue siendo un gran admirador del joven, quien volvió a demostrar su talento el domingo.
Con Mbappé descartado por una lesión de rodilla para la visita del Real Betis, existía el riesgo de que los Blancos cedieran terreno frente al líder de La Liga, el Barcelona. Sin embargo, García respondió de manera brillante, anotando un hat-trick en la victoria por 5-1 en el Bernabéu y llenando el vacío dejado por el máximo goleador del Madrid.
"Gonzalo tuvo el partido de sus sueños," celebró Alonso en la rueda de prensa posterior al partido. "Estoy encantado por él porque trabaja muy duro y tiene una actitud impresionante, tanto cuando juega como cuando no. Hoy en día, el fútbol exige trabajo en equipo, especialmente para un delantero. Hay que presionar alto, retroceder para frenar al pivote rival, y Gonzalo lo hace muy bien.
"Además, marca goles, lo cual es clave, pero si sumas su contribución defensiva, mejora el equilibrio del equipo. Es un gran ejemplo de la fortaleza de nuestra cantera, así que lo felicito y lo animo a seguir así."
Con Alonso aún bajo presión, es probable que García deba continuar brillando en la Supercopa cuando el Madrid se enfrente a su eterno rival, el Atlético, el jueves, ya que no hay garantía de que Mbappé esté disponible para la semifinal.