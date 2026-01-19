Ganadores y perdedores de la Copa Africana de Naciones 2025: La leyenda viviente Sadio Mané, la vergonzosa retirada de Senegal y más desgracia para Mohamed Salah

El pandemonio se desató, con el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, liderando a la gran mayoría de sus jugadores indignados fuera del campo de juego después de varios minutos de protestas, antes de regresar eventualmente - nuevamente después de varios minutos - a instancias del delantero estrella Sadio Mané.

Sorprendentemente, el drama no terminó ahí, ya que el intento de penalti 'Panenka' de Brahim Díaz fue fácilmente detenido por Edouard Mendy - y Senegal terminó ganando el partido gracias a un impresionante gol en tiempo extra de Pape Gueye.

La final puede que no haya sido un gran partido de fútbol, pero podría decirse que representó un final emocionalmente adecuado para otra increíble AFCON. Aquí, GOAL repasa todos los grandes ganadores y perdedores de un torneo escandaloso...