También hizo algunas declaraciones sobre los fichajes de los que se siente más orgulloso a lo largo de su carrera: «Empecemos por el primer fichaje de Condor, es decir, Carlo Ancelotti. Era 1987, Sacchi lo quería a toda costa, presionó mucho para ficharlo a pesar de sus problemas de rodilla. Sacchi decía que las rodillas se pueden curar, pero la cabeza no. Era el penúltimo día del mercado y el presidente de la Roma seguía diciendo que no. Yo ya había perdido un poco la esperanza, pero Braida hizo muy bien en organizar una cena con la Roma. Esa noche nos dimos cuenta de que el presidente seguía diciendo que no, mientras que su hijo y el director deportivo Perinetti decían que sí. El hijo me invitó a Roma al día siguiente y organizó una reunión con su padre. Y a la mañana siguiente cogí el avión y me fui a Roma. Lo que parecía imposible se hizo realidad. Ancelotti nos echó una gran mano en aquellas temporadas, pero yo también pienso otra cosa: si no se hubiera creado esa relación, en 2022 Carlo se habría ido al Parma, porque casi había firmado con ellos. Otro golpe maestro de Condor tuvo lugar en París en 1997, cuando fichamos a Leonardo del PSG. Capello, que había vuelto al Milan, lo quería a toda costa, pero Berlusconi y yo no queríamos gastar más dinero y le hablamos de nosotros. Entonces ocurre algo increíble: yo estaba en Florida y tenía que volver a Milán al día siguiente. Cuando me disponía a ir al aeropuerto, vi un letrero enorme que decía: «Leonardo». Llamé inmediatamente al presidente Berlusconi y le dije que había tenido una visión, así que volé a París para fichar a Leonardo del PSG. Tuve la suerte de conocer bien a los propietarios del PSG, que me recibieron inmediatamente y así fichamos a Leonardo. Si tengo que mencionar otro gran fichaje de Condor, sin duda diría que fue Alessandro Nesta. Estaba en Cerdeña y tomaba un café todas las mañanas con el presidente del Lazio, Cragnotti. Había llegado a un acuerdo con él por una cifra muy importante, 60 000 millones de liras antiguas, pero Berlusconi me dijo que no. Habíamos ganado la fase previa y, por lo tanto, íbamos a participar en la Liga de Campeones. Esa noche, Berlusconi estaba en Copenhague con otros primeros ministros. Vi en las noticias una entrevista al presidente en la que le preguntaban si sus ministros tenían libertad para moverse y él respondió que los ministros, respetando el presupuesto, podían mover el presupuesto como mejor les pareciera. En ese momento, aproveché la oportunidad y, a través de uno de sus guardias, conseguí hablar con Berlusconi y le pregunté: «Pero yo, como presidente del Milan, ¿soy equiparable a un ministro?». Él me respondió que sí. Y le dije que si fichábamos a Nesta ganaríamos la Champions, y que si ganábamos la Champions obtendríamos muchos ingresos. Berlusconi, un poco cansado, ya que eran las 4 de la madrugada, me da a entender que puedo ficharlo. Mi amigo Fedele Confalonieri me dice que tuve la suerte de entender inmediatamente cuándo Berlusconi decía sí y pensaba sí, decía sí y pensaba no, decía no y pensaba no, decía no y pensaba sí. Llega Nesta y ganamos la Champions League, que siempre permanecerá en mi corazón. El placer de vencer al Inter en semifinales y luego a la Juventus en la final es algo que quizás nunca vuelva a suceder. Y Nesta nos echó una gran mano».