Galatasaray contra Barcelona: La pizarra táctica. Los ajustes de Hansi Flick al descanso desmantelan el muro turco

El relato táctico de este encuentro de la Champions League tuvo dos partes bien diferenciadas, marcadas por el disciplinado bloque bajo de Okan Buruk y la capacidad que acabó demostrando Hansi Flick para aprovechar los espacios. El Galatasaray saltó al campo con un objetivo claro: incomodar al centro del campo del Barcelona, acostumbrado a dominar el balón, y atacar mediante rápidas transiciones verticales.

Durante los primeros 40 minutos, el plan funcionó a la perfección. El campeón turco limitó a los visitantes a una posesión estéril y sacó partido de la explosiva velocidad de Rafael Leao y la capacidad de definición de Aleksei Batrakov.

El Barcelona, por su parte, buscó hacerse con el control total mediante una línea defensiva adelantada y una circulación paciente del balón. Flick pretendía dejar a Lamine Yamal en situaciones de uno contra uno en la banda derecha y servirse de Pedri y Rodri como metrónomos para separar las líneas horizontales del Galatasaray. Aunque dominó el balón con un 71 % de posesión, al equipo le faltó la verticalidad necesaria en el último tercio durante la primera mitad y cayó con frecuencia en la trampa del fuera de juego tendida por Davinson Sanchez y sus compañeros de defensa.