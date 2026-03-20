Gaetano D'Agostino a CM: «El VAR así no sirve: es subjetivo y le quita emoción al partido. En los play-offs, Italia tiene miedo»

«Hay que felicitar al Arsenal por su forma de planificar y por la paciencia que ha demostrado. Ha apoyado a Arteta a lo largo de los años, incluso cuando los resultados no llegaban, ha realizado las inversiones adecuadas y ahora se encuentra en esta situación, luchando por todos los objetivos. Es mérito del club y mérito del entrenador, a quien considero una versión renovada de Guardiola. Se ha convertido en un entrenador pragmático, menos espectacular. Ha entendido que para ganar hay que renunciar a algo. Ahora es Arteta, no se le puede comparar con nadie, ha desarrollado su propio estilo. Ha entendido que está bien practicar un fútbol atractivo, pero que de vez en cuando hay que ensuciarse las manos».