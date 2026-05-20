Getty/GOAL/IG:@_gabrielmagalhaes
Traducido por
Gabriel se burla de un aficionado del Manchester City que se hizo viral con un comentario mordaz tras el primer título de la Premier League del Arsenal en 22 años
El recibo definitivo de las redes sociales
El empate 1-1 entre Bournemouth y Manchester City dio a Arsenal el título. En la celebración, Gabriel recordó a Tal Rehman, el hincha del City que burló a los ‘Gunners’ con una botella.
El defensa publicó en Instagram una imagen dividida que mostraba los cambios de expresión del seguidor a lo largo de la temporada y añadió: «¿Piensas demasiado?», recordándole al hombre que se había hecho viral por simular que recogía las lágrimas de los aficionados del Arsenal en su famosa botella. Un mensaje claro de que la historia del «embotellador» ya había terminado.Instagram
- Getty Images Sport
Rice y Saka se unen a la fiesta
Declan Rice, baluarte del Arsenal, publicó una foto con sus compañeros y escribió: «Ya os lo dije... ya está hecho». Recordaba así su fe pese a la dolorosa derrota 2-1 contra el City en abril.
Bukayo Saka, igual de contundente, publicó un vídeo burlándose de quienes los tachaban de «fallar en los momentos decisivos». Junto a Myles Lewis-Skelly, con una botella de champán en mano, afirmó a la cámara: «Nos llaman fallones». Luego rieron y añadieron: «Ahora las sostenemos». Fue un momento de pura reivindicación para un plantel muchas veces criticado por quebrarse bajo presión.
Un título conseguido en la costa sur
Los Gunners están a un paso del título tras ganar 1-0 al Burnley. El martes, sin jugar, se proclamaron campeones porque el City empató 1-1 en Bournemouth. Eli Junior Kroupi había adelantado al Bournemouth con un golazo, y aunque los aficionados del Arsenal sintieron nervios en los últimos minutos en el Vitality, el pitido final desató la euforia. Es la primera vez desde los legendarios «Invincibles» de 2004 que el Arsenal lidera el fútbol inglés, acabando con más de dos décadas de espera para la afición del Emirates.
- Getty Images Sport
Con la mirada puesta en un doblete histórico
Las celebraciones no acabarán pronto: el Arsenal conquistará su decimocuarto título de liga el domingo tras enfrentar al Crystal Palace. Pero el trabajo de Arteta continúa. Los nuevos campeones de la Premier se preparan para el partido más importante de su historia, a finales de mes.
El 30 de mayo viajarán a Budapest para enfrentar al vigente campeón, el París Saint-Germain, en la final de la Liga de Campeones. Si vencen al gigante francés, lograrán un doblete histórico y alzarán la Copa de Europa por primera vez. Por ahora, Gabriel y sus compañeros saborean la gloria nacional y recuerdan a sus rivales quién ríe último.