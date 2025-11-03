'Contribuye mucho sin jugar' - Gabriel Milito de Chivas defiende al legendario Javier 'Chicharito' Hernández a pesar de sus pocos minutos en el campo

Chivas consiguió una victoria crucial de 1-0 sobre Pachuca el domingo, acercándose más a un lugar en la Liguilla. Bajo el mando de Gabriel Milito, el equipo de Guadalajara ha ganado seis de sus últimos siete partidos, su mejor racha desde la llegada del argentino. El progreso no ha estado exento de desafíos ni críticas, pero el equipo de Milito ahora parece listo para competir por el título, alentado por la presencia de una figura experimentada como Chicharito Hernández.

“Javier no ha jugado mucho por diferentes razones, pero sigue siendo nuestro capitán,” dijo Milito. “Es un profesional impecable y una persona muy importante dentro del grupo. Tener a alguien como él como ejemplo es invaluable. Incluso cuando no está jugando, su actitud, liderazgo y compromiso marcan una gran diferencia.”