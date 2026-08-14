Gabriel Martinelli toma por fin una decisión sobre su futuro mientras el Galatasaray lanza una oferta de 38 millones de libras por la estrella del Arsenal

La posible salida de Martinelli supondría otro cambio importante en la delantera del Arsenal, que este verano ya ha visto cómo Leandro Trossard se marchaba al Besiktas en una operación de 15,3 millones de libras. Para cubrir el vacío en la banda izquierda, el Arsenal ya ha invertido 34 millones de libras para incorporar a Christos Tzolis desde el Club Brugge, pero el club sigue estando vinculado a más salidas de alto perfil para cuadrar las cuentas y financiar nuevas llegadas antes del cierre del mercado.

ESPN Brasil informa de que el Arsenal está abierto a vender al exjugador del Ituano si se alcanza su valoración de 50 millones de euros (42,7 millones de libras), después de que, según se informa, haya ofrecido al jugador a varios clubes de Arabia Saudí y Turquía.