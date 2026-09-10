El Barcelona prolongó su estado de gracia en la Liga de Campeones de la UEFA con una contundente victoria por 5-1 ante el Feyenoord en el Camp Nou. Raphinha firmó un doblete, junto a los espectaculares goles de Karim Adeyemi y Lamine Yamal, mientras que Gabriel Jesus puso la guinda a la contundente victoria en los últimos minutos.

En su segunda aparición desde su traspaso procedente del Arsenal, el jugador de 29 años entró desde el banquillo en la recta final para su debut europeo con el Barcelona. Apenas unos instantes después de pisar el césped, el delantero brasileño conectó de cabeza un centro templado de Yamal para mandar el balón a la red con su primer toque en el estadio.

Ese tanto inmediato llevó a Jesus a desatar su característica celebración ante la afición local, culminando así una actuación dominante del gigante catalán en el mayor escenario del fútbol europeo.



