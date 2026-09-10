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Gabriel Jesus iguala a la leyenda brasileña Rivaldo mientras un exjugador del Arsenal revela una «emoción diferente» tras marcar en su debut en casa con el Barcelona
Impactante debut en una noche europea en el Camp Nou
El Barcelona prolongó su estado de gracia en la Liga de Campeones de la UEFA con una contundente victoria por 5-1 ante el Feyenoord en el Camp Nou. Raphinha firmó un doblete, junto a los espectaculares goles de Karim Adeyemi y Lamine Yamal, mientras que Gabriel Jesus puso la guinda a la contundente victoria en los últimos minutos.
En su segunda aparición desde su traspaso procedente del Arsenal, el jugador de 29 años entró desde el banquillo en la recta final para su debut europeo con el Barcelona. Apenas unos instantes después de pisar el césped, el delantero brasileño conectó de cabeza un centro templado de Yamal para mandar el balón a la red con su primer toque en el estadio.
Ese tanto inmediato llevó a Jesus a desatar su característica celebración ante la afición local, culminando así una actuación dominante del gigante catalán en el mayor escenario del fútbol europeo.
- AFP
Un exdelantero del Arsenal reflexiona sobre el cumplimiento de un sueño de la infancia
Reflexionando sobre su soñado estreno ante la afición del Barcelona, el atacante brasileño admitió que abrir su cuenta en el Camp Nou le proporcionó una sensación como ninguna otra en su carrera.
«Tuve la misma sensación que cuando marqué mi primer gol como profesional. Es una emoción diferente», declaró Jesus a los periodistas después del partido, tal y como recoge SPORT. «Mi primer gol en un Camp Nou lleno, algo que siempre había imaginado, y ya he podido lograrlo en mi segundo partido con el club».
Alcanzando hitos históricos en la escena europea
El gol de Jesus elevó su cuenta total en la Liga de Campeones a 27 tantos, igualando a Rivaldo, que también jugó en Palmeiras y Barcelona, entre los máximos goleadores brasileños de la historia del torneo. Superó así a Rodrygo, del Real Madrid, que suma 26 goles mientras se recupera de una operación de rodilla que le mantiene de baja hasta 2027.
Sobre su presencia en esa lista junto al legendario compatriota Rivaldo, Jesus añadió: «Rivaldo es un jugador extraordinario, un ídolo de este club y alguien a quien siempre he admirado dentro del campo. Es un placer compartir esta lista con grandes nombres de nuestra historia, con tantos genios y estrellas que solo Brasil puede producir, cada uno en su propia era y en su propio periodo jugando en la Liga de Campeones».
El torneo de élite tiene un importante peso personal para el jugador de 29 años, que sigue decidido a levantar el trofeo tras decepciones anteriores. Al hablar sobre sus ambiciones, Jesus señaló: «Me gusta mucho jugar esta competición. El año pasado me quedé a las puertas y espero que esta temporada sea diferente».
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Redefiniendo la ambición europea tras las decepciones del pasado
Tras perder la final de 2021 con el Manchester City ante el Chelsea y sufrir posteriormente la derrota del Arsenal en la tanda de penaltis contra el PSG de Luis Enrique en Budapest el pasado mes de mayo, Jesus está decidido a reescribir su historia europea. Su impacto explosivo en el Barcelona apunta a un nuevo capítulo en el que podría ser vital para su éxito continental.
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