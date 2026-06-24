«Para el fútbol italiano, Gabriel Jesús sería un gran fichaje. Lo veo bien tanto en la Juve como en el Milan». Así lo afirma Antonio Careca, exdelantero brasileño que brilló en la Serie A con 221 partidos y 96 goles para el Nápoles entre 1987 y 1993, periodo en el que conquistó un Scudetto, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Italia. Sobre su compatriota, concluye: «Un jugador con sus características rendiría muy bien en Italia».
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Gabriel Jesús está listo para la Juventus y el Milan, aunque aún no se ha fijado su salario
LAS CIFRAS DE GABRIEL JESÚS
¿Puede fichar realmente un equipo italiano a Gabriel Jesús? El delantero brasileño, nacido en 1997, acaba de completar su cuarta temporada con el Arsenal, donde tiene contrato hasta 2027. Las lesiones han mermado su rendimiento:tras marcar 23 goles en la 2019-20 con el Manchester City, sus números cayeron. Desde entonces ha bajado: 14 goles en la 2020-21 (Manchester City), 13 en la 2021-22 (Manchester City), 11 en la 2022-23 (Arsenal), 8 en la 2023-24 (Arsenal), 7 en la 2024-25 y 5 en la 2025-26, ambas con los ‘Gunners’. En su carrera suma 154 goles en 440 partidos con clubes y 19 en 64 con la selección de Brasil, cuya última convocatoria fue en 2023.
EL MOMENTO DE LA REBAJA
A un año de que expire su contrato y con un rendimiento en descenso, podría ser el momento de que Gabriel Jesús dé el salto a una liga menos exigente que la Premier League. La Serie A, más táctica pero menos intensa que la Premier, podría ser ahora, cerca de los 30, su destino ideal. Como dice Careca: «Con sus características, podría rendir bien en Italia».
LOS COSTES
En traspasos anteriores, GJ costó 32 millones en 2016 (con 19 años) del Palmeiras al Manchester City y 45 millones en 2022 del City al Arsenal. Hoy, con 25 años, lesiones recientes y un contrato que vence en 2024, su valor no superaría los 20 millones, cifra asequible para Juventus y Milan, que buscan delanteros.
Su salario en el Arsenal ronda los 20 M€ por temporada, cifra lejana a la realidad de la Serie A. Para jugar en Italia debería reducir sus pretensiones a unos 5 o 6 M€. Por eso, su fichaje sería más factible dentro de un año, cuando quede libre, que este verano.