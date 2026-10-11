Jesus se ha consolidado rápidamente como una pieza vital en la maquinaria del Barcelona, y el internacional brasileño volvió a ser protagonista en la cómoda victoria por 3-0 sobre el Getafe del sábado. Después de marcar el segundo gol de la noche para dejar el partido sentenciado, el exjugador del Arsenal habló maravillas sobre su adaptación a la vida en Cataluña y la enorme alegría que siente al representar al club.

En declaraciones a los medios tras el contundente resultado, el jugador de 29 años expresó su gratitud por la oportunidad de vestir los famosos colores azulgranas. El delantero explicó que el alto nivel técnico de la plantilla hace que su principal responsabilidad, mandar el balón al fondo de la red, sea considerablemente más sencilla que en sus anteriores etapas en Europa. «Estar en el Barça para mí es un sueño, ya lo he dicho un par de veces», declaró a DAZN, según recoge Mundo Deportivo. «Jugar con estos jugadores también es muy fácil: todos juegan muy bien y siempre tienen el balón. Eso me lo pone mucho más fácil a mí, ya que soy delantero, para tener ocasiones de gol, y ahí estoy yo preparado para marcar goles».