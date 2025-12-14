AFP
¿Gabriel Jesus dejará el Arsenal? Milan sigue de cerca al brasileño para un posible fichaje en enero
Jesús feliz de estar de vuelta después de una larga lesión
A principios de esta semana, Gabriel Jesus volvió finalmente a la actividad con el Arsenal tras casi un año de ausencia, al ingresar como suplente en el partido de la Champions League ante el Club Brujas. El delantero brasileño disputó los últimos 30 minutos del encuentro y dejó sensaciones muy positivas en su regreso.
Tras volver al fútbol competitivo, Jesus compartió sus sensaciones en declaraciones a Arsenal.com: “Durante los primeros tres meses tuve muchas dudas en la cabeza, hasta que pude enfocarme más en lo que Dios quiere de mí. Todos esperaban que marcara, y yo también lo quería. Tuve algunas oportunidades, pero aun así estoy muy feliz. Volver, tener esos toques, moverme bien y mantener el balón después de 11 meses fue muy especial. Tenía miedo de regresar distinto, quizá con limitaciones, pero salir al campo y jugar con mis compañeros me hizo sentir más que listo. Dios salvó mi vida”.
El entrenador Mikel Arteta también celebró el regreso de su delantero estrella. “Creo que aporta algo diferente y me alegró mucho verlo así. Gabi tiene una cualidad muy especial: conecta a todos a su alrededor, y eso es algo que necesitamos como equipo para ser mejores”, señaló el técnico. “Ha sido un proceso muy largo y difícil. Pasó 11 meses luchando contra una lesión complicada, y verlo regresar con esa sonrisa, esa energía y esa calidad en su primera actuación es realmente impresionante. Estamos todos muy felices por él”.
AC Milan apunta al fichaje de Gabriel Jesus
Según Corriere dello Sport, el AC Milan ha puesto la mira en el delantero del Arsenal ahora que ha regresado a la actividad, con la intención de incorporarlo a préstamo durante el mercado de fichajes de enero. Un traspaso definitivo está descartado para el club italiano, que enfrenta limitaciones financieras, mientras que incluso una cesión se perfila complicada debido al elevado salario de Gabriel Jesus.
El internacional brasileño percibe actualmente alrededor de 16 millones de euros brutos anuales en el Emirates Stadium, una cifra muy por encima de lo que el Milan puede asumir en términos salariales.
Aun así, el aspecto económico no sería el único factor en juego. Con el Mundial de 2026 en América del Norte cada vez más cerca, Jesus podría estar interesado en sumar minutos y continuidad. Con Viktor Gyökeres consolidado en ataque y Mikel Merino rindiendo con frecuencia como delantero improvisado, el brasileño podría considerar un cambio de aires en busca de mayores oportunidades.
¿Se acerca la salida de Gabriel Jesus del Arsenal?
El mes pasado, la leyenda del Arsenal, Nigel Winterburn, sugirió que jugadores como Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus, junto a Ben White y Ethan Nwaneri, podrían ser autorizados a salir del club en el mercado de enero. Sin embargo, el exdefensor dejó claro que no ve probable ese escenario a corto plazo.
En declaraciones realizadas en colaboración con BetBrain y GOAL, Winterburn fue consultado sobre la posible salida de Martinelli y Jesus, y respondió: “Personalmente no creo que se vayan. Para mí, en un equipo no solo importa el once inicial, sino también lo que tienes en el banquillo cuando el partido se complica. ¿Qué jugador puede entrar y marcar la diferencia, ya sea en defensa o en ataque?”.
El exjugador añadió que Mikel Arteta buscará contar con la mayor cantidad de opciones disponibles durante el resto de la temporada: “Con la cantidad de partidos que tenemos, Arteta querrá a todos en forma. Jesus es una opción magnífica. No veo a ninguno de nuestros jugadores saliendo en enero. Tal vez la próxima temporada, pero no en este mercado”.
¿Qué sigue para el Arsenal?
Tras imponerse por un estrecho margen a los Wolves en la Premier League el sábado, resultado que les permitió ampliar su ventaja en la cima de la tabla a cinco puntos, el equipo de Mikel Arteta volverá a la actividad el próximo 20 de diciembre, cuando visite Merseyside para medirse al Everton.
