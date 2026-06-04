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¿Gabriel Jesús al Everton? Los Toffees podrían fichar al delantero de los Gunners, ya marginado
El Everton convierte a Jesús en su principal objetivo ofensivo
Según Football Insider, el Everton quiere fichar a Jesús en verano. El club de Merseyside busca mejorar su delantera y ve al brasileño como un ariete probado en la Premier. No obstante, no pagaría los 20 millones de libras que pide el Arsenal.
Además, les preocupa su historial de lesiones, que ha limitado su disponibilidad desde su llegada a Londres. El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, estaría dispuesto a dejarle marchar para reestructurar su ataque, y el jugador de 29 años podría salir este verano.
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Los problemas económicos suponen un obstáculo para los Toffees
Según las informaciones, los Toffees siguen interesados en el delantero, pero solo cerrarán el acuerdo si las condiciones económicas mejoran. El salario del jugador es el principal obstáculo: tiene un contrato muy lucrativo con el Arsenal, y el Everton podría pedirle que aceptara una reducción salarial significativa.
Sin embargo, el interés por el brasileño no se limita al Everton: AC Milan, Juventus y Palmeiras también lo siguen, mientras el Arsenal se prepara para un ajetreado mercado veraniego.
La forma física de Jesús también preocupa al Everton.
El Everton busca un delantero experimentado para impactar de inmediato en la Premier. Jesús encaja: ya jugó en Inglaterra y el club lo sigue desde hace tiempo. Se mencionó su fichaje el verano pasado y en enero, pero el Arsenal no lo dejó salir. Ahora la situación ha cambiado, pues los Gunners renuevan su plantilla.
Sin embargo, el Everton aún debe resolver dudas sobre el coste del traspaso y el salario del jugador, así como valorar su historial de lesiones: la temporada pasada solo fue titular en tres de los 14 partidos de Premier League debido a una rotura del ligamento cruzado anterior que lo marginó gran parte de la primera vuelta.
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El Everton evalúa sus opciones de cara al mercado de fichajes de verano
El Everton aún analiza si puede fichar a Jesús por motivos económicos. Cualquier avance dependerá del Arsenal y de que el delantero baje sus pretensiones salariales para quedarse en la Premier League.
Si las conversaciones se complican, David Moyes estudiará otras opciones. Taty Castellanos es uno de los delanteros que se barajan mientras el Everton busca refuerzos ofensivos para la próxima temporada.