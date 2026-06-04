Según Football Insider, el Everton quiere fichar a Jesús en verano. El club de Merseyside busca mejorar su delantera y ve al brasileño como un ariete probado en la Premier. No obstante, no pagaría los 20 millones de libras que pide el Arsenal.

Además, les preocupa su historial de lesiones, que ha limitado su disponibilidad desde su llegada a Londres. El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, estaría dispuesto a dejarle marchar para reestructurar su ataque, y el jugador de 29 años podría salir este verano.