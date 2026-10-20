Raya tiene contrato con el Arsenal hasta el verano de 2028, por lo que el club mantiene una posición de fuerza a la hora de fijar su precio. Sin embargo, el portero ha expresado abiertamente su deseo de jugar en otra liga. Al hablar de la posibilidad de regresar a España, Raya explicó su postura a Marca: «Sí, me encantaría. Me gustaría probar en LaLiga. Por ahora estoy muy feliz aquí, pero sin duda me gustaría jugar en la liga española».

El futbolista nacido en Barcelona, que llegó al Arsenal procedente del Brentford en 2023, tiene claro que su trayectoria futbolística acabará llevándolo de vuelta a la península ibérica. «Creo que es una liga muy competitiva», añadió. «Quizá, en el futuro, podría jugar en un club español. Soy español y me encantaría jugar allí, eso seguro».