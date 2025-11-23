Futuro incierto para Vinícius Júnior tras estancamiento en la renovacón de su contrato con el Real Madrid

La tensión entre Vinícius Júnior y el nuevo técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, ha ido en aumento desde julio, cuando el español lo dejó en el banquillo durante la semifinal del Mundial de Clubes. Desde entonces, su química se ha deteriorado. El extremo ha sido titular en solo cuatro de los 12 partidos de liga del Madrid esta temporada, siendo sustituido con frecuencia incluso cuando está en forma, o entrando como suplente.

El punto de quiebre llegó durante la victoria 2-1 en el Clásico contra el Barcelona el mes pasado. Tras ser reemplazado en el minuto 72, Vinícius abandonó el campo gritando "¡siempre yo!" antes de desaparecer por el túnel. Las cámaras lo mostraron furioso en el banquillo. Las decisiones de Alonso han generado cuestionamientos internos, y algunos jugadores consideran que su rigidez táctica limita a los futbolistas más creativos.